Sonic stand 2014 kurz vor dem Aus – so retteten Fans und Spiele das Franchise

Es ist eine dieser Gaming-Geschichten, die man kaum glauben will: Das Sonic-the-Hedgehog-Franchise stand Mitte der 2010er-Jahre offenbar kurz davor, komplett eingestellt zu werden. Ausgerechnet eine Serie, die seit 1991 zu den bekanntesten Marken der Branche gehört, hing laut einem aktuellen Interview an einem seidenen Faden.

Die überraschende Enthüllung stammt von Takashi Iizuka, dem langjährigen Kopf hinter Sonic Team. Demnach gab es bei Sega intern sehr konkrete Überlegungen, nach mehreren enttäuschenden Releases den Stecker zu ziehen und Sonic in Rente zu schicken.

Dass es nicht so kam, ist heute umso bemerkenswerter, weil Sonic 2026 nicht nur präsenter denn je wirkt, sondern auch ein großes Jubiläum feiert: 35 Jahre Sonic.

Die kritische Phase der Reihe in den 2010ern

Warum stand Sonic damals vor dem Aus? Iizuka beschreibt die Situation als Tiefpunkt, an dem die Marke nach einer Reihe schwach performender Spiele akut gefährdet gewesen sei. In diesem Zeitraum fiel auch die Veröffentlichung von Sonic Boom: Rise of Lyric im Jahr 2014, das vor allem wegen technischer Probleme berüchtigt wurde und als eines der am schlechtesten bewerteten Sonic-Spiele gilt.

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Der problematische Ruf kam nicht aus dem Nichts: Gerade Sonics Weg in die 3D-Ära brachte immer wieder Titel hervor, die Fans und Kritik spalteten. Als Beispiele aus dieser Phase werden häufig Sonic the Hedgehog aus dem Jahr 2006, Sonic and the Black Knight und Sonic Free Riders genannt.

Nach Iizukas Aussage fiel die drohende Einstellung in eine Zeit, in der Sega ihm eine klare Aufgabe gegeben habe: Er solle die Marke außerhalb Japans, insbesondere in den USA, wieder auf Kurs bringen, sonst sei Schluss.

Sonic war an einem wirklich niedrigen Punkt. Mir wurde sinngemäß gesagt: Wenn du nicht in die USA gehst und Sonic wieder aufbaust, dann wird Sonic enden und wir sind einfach fertig damit. Am Ende ist es wirklich den Fans zu verdanken, dank all der Unterstützung, die wir bekommen haben.

Wie Sonic zurück in die Erfolgsspur fand

Welche Faktoren haben die Serie gerettet? Entscheidend war laut Iizuka vor allem der Rückhalt der Community. Gleichzeitig passten die nächsten Schritte zeitlich zu einer allmählichen Trendwende: Sonic Mania aus dem Jahr 2017 wurde zum wichtigen Stimmungssignal, weil es die klassischen Stärken der Reihe aufgriff und damit viele langjährige Fans zurückholte.

Noch breiter wurde das Comeback durch die Kino-Offensive. Mit dem ersten Live-Action-Film im Jahr 2020 gelang Sonic der Sprung zurück in den Mainstream. Seitdem sind drei Filme erschienen, ein vierter ist in Arbeit. Berichten zufolge soll sich das kommende Projekt inhaltlich unter anderem an Sonic CD orientieren.

Auch im Spielebereich blieb Sonic nach der Krise präsent. In den letzten Jahren erschienen unter anderem Sonic Frontiers, Sonic Superstars und Shadow Generations, wodurch die Marke wieder regelmäßiger in den Schlagzeilen stand und sich gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen ausprobieren konnte.

35 Jahre Sonic und der Blick nach vorn

Was erwartet Fans im Jubiläumsjahr 2026? Zum 35. Geburtstag deutet Sega bereits mehrere Projekte und Kooperationen an. Genannt werden unter anderem Crossover-Inhalte mit Godzilla und Neon Genesis Evangelion im Rahmen von Sonic Racing: CrossWorlds, was zeigt, dass Sega Sonic wieder als popkulturelle Plattform versteht, nicht nur als klassische Jump-and-Run-Figur.

Zusätzlich halten sich Gerüchte um ein mögliches Remake von Sonic CD, das zeitlich zum vierten Film passen könnte. Offiziell bestätigt ist dazu bislang nichts, aber allein die Tatsache, dass solche Projekte realistisch wirken, zeigt, wie weit sich Sonic von dem damaligen Krisenmoment entfernt hat.

Wenn man heute auf die Marke blickt, ist die Vorstellung fast surreal, dass Sega Sonic vor rund zehn Jahren tatsächlich beenden wollte. Umso spannender wird, welche großen Ankündigungen Sega im restlichen Jubiläumsjahr noch nachlegt.

Wie hättet ihr reagiert, wenn Sonic damals wirklich eingestellt worden wäre, und welche Richtung wünscht ihr euch für die nächsten Spiele und Filme? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.