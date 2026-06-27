Enshrouded kommt am 15. Oktober 2026 auf PS5 – das ist zu Version 1.0 bekannt

Die PS5 bekommt in diesem Herbst Zuwachs für alle, die gern gemeinsam in riesigen Welten bauen, craften und ums Überleben kämpfen. Das Open-World-Survival-RPG Enshrouded erscheint am 15. Oktober 2026 in Version 1.0 und kommt damit erstmals auch auf Sonys Konsole. Während die PC-Fassung bereits seit 2024 im Early Access läuft, markiert der 1.0-Release den offiziellen Vollstart.

Auf Steam hat sich Enshrouded in den letzten zwei Jahren eine stabile Community aufgebaut: Über 100.000 Nutzerbewertungen und eine hohe Empfehlungsrate sprechen für das Projekt. Inhaltlich wird der Titel oft in einem Atemzug mit Genre-Hits wie Valheim genannt, setzt aber besonders stark auf sein Bau- und Crafting-System.

Release, Plattformen und der Stand der Konsolenfassungen

Wann erscheint Enshrouded auf PS5? Der Launch von Enshrouded 1.0 ist für den 15. Oktober 2026 bestätigt. Gleichzeitig ist dies der Startschuss für die PS5-Version. Eine Fassung für Xbox Series befindet sich weiterhin in Entwicklung.

Welche Details sind zur PS5-Version bereits bekannt? Klar ist, dass die Konsole die fertige 1.0-Version erhält und damit nicht nur eine frühe Zwischenstufe. Ein offizieller Eintrag zum Vorbestellen oder Merken im PlayStation Store war zum Zeitpunkt der Ankündigungen noch nicht verfügbar, dürfte aber zeitnah folgen.

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Wie sieht es mit Crossplay aus? Ob es zum Start Crossplay zwischen PC und PS5 geben wird, ist derzeit nicht bestätigt. Auch dazu stehen konkrete Angaben noch aus.

Co-op, Open World und die wichtigsten Features im Überblick

Was macht Enshrouded als Survival-Spiel besonders? Der Kern besteht aus Erkundung, Crafting, Kämpfen und dem Aufbau eigener Stützpunkte in einer handgebauten offenen Spielwelt. Ihr streift durch Gebiete, sammelt Ressourcen, stellt Ausrüstung her, wagt euch in Dungeons und entwickelt euren Fortschritt nicht strikt linear, sondern mit viel Freiheit.

Wie viele Leute können gemeinsam spielen? Auf PC können Server mit bis zu 16 Personen laufen. Ob die PS5-Version diese Spielerzahl ebenfalls unterstützt, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Möglich ist, dass die Konsolenfassung zum Start eine niedrigere Obergrenze bekommt.

Welche Inhalte sind bereits als Eckpunkte genannt? Die wichtigsten Funktionen von Enshrouded lassen sich so zusammenfassen:

Koop-Modus mit bis zu 16 Personen (PC-Standard)

Singleplayer-Modus

Handgefertigte Open-World-Map

Detaillierte Build-Crafting-Optionen

Freiheit, mehrere Basen an nahezu beliebigen Orten zu errichten

Dungeons und zusätzliche Inhalte zum Sammeln von Ressourcen

Freunde können zu einer gespeicherten Welt hinzugefügt werden

Nichtlineare Progression

Nebenaktivitäten wie das Aufziehen von Haustieren

Inhalte, Spielzeit und Ausblick auf Version 1.0

Wie umfangreich ist Enshrouded zum Start von 1.0? Bereits im Early-Access-Zustand wurde die Spielzeit häufig mit rund 70 Stunden angegeben, je nachdem wie viel ihr baut, erkundet und Nebenaktivitäten mitnehmt. Dazu kommt, dass Keen Games in der Vergangenheit größere Updates geliefert hat, die spürbar am Spielgefühl geschraubt haben.

Welche Verbesserungen sind für 1.0 angedeutet? Für die Vollversion sind weitere Optimierungen und Neuerungen in Aussicht gestellt. Ein Teaser deutet außerdem auf zusätzliche Biome, neue Gegnertypen und neue Rüstungen hin. Auch das Update Forging the Path wird von vielen als wichtiger Meilenstein gesehen, weil es unter anderem eine Möglichkeit zum Teilen von Bauwerken sowie ein deutliches Combat-Overhaul mitgebracht hat.

Wie viel könnte Enshrouded auf PS5 kosten? Ein offizieller Euro-Preis für den PlayStation Store steht noch aus. Als Orientierung dient der PC-Preis, der häufig umgerechnet im Bereich von etwa 30 Euro liegt, wobei der tatsächliche Store-Preis in Deutschland zum Launch noch bestätigt werden muss.

Freut ihr euch auf Enshrouded auf PS5, und wie wichtig sind euch 16-Personen-Server und Crossplay zum Start? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.