WoW Midnight Patch 12.1.5 – Kampagne, 1-Boss-Raid und Labyrinth starten

Der 13. Oktober 2026 wird für World of Warcraft: Midnight zum nächsten großen Update-Tag. Blizzard veröffentlicht Patch 12.1.5 nach den wöchentlichen Wartungsarbeiten zunächst in Nordamerika und bringt damit eine neue Kampagne, einen Schlachtzug, das erste Labyrinth sowie eine Auffrischung für Saison 2 ins Spiel.

Fans in Deutschland sollten sich allerdings den 14. Oktober 2026 vormerken. Das Inhaltsupdate erscheint aufgrund des europäischen Wartungsrhythmus hierzulande einen Tag später. Erste Vorbereitungen können bereits in der Woche ab dem 7. Oktober 2026 getroffen werden.

Neue Gefahren für Quel’Thalas und Zul’Aman

Welche neuen Inhalte bringt Patch 12.1.5? Die Storykampagne Die Verheißung der Zukunft setzt die Ereignisse aus Fluch von Ula’tek fort. Nach Ula’teks Niederlage müssen die Champions von Azeroth einen brüchigen Frieden zwischen Quel’Thalas und Zul’Aman sichern und sich dem erwachten C’Thraxxi-General Kith’ix entgegenstellen.

Den Höhepunkt bildet Die Entfesslung von Kith’ix, ein kompakter Schlachtzug mit einem Boss. Die Begegnung steht im Geschichtenmodus sowie auf den Schwierigkeitsgraden Normal, Heroisch und Mythisch zur Verfügung. Mythische Gruppen dürfen flexibel aus 15 bis 25 Charakteren bestehen.

Gleichzeitig debütiert mit dem Labyrinth von Kindo’jan eine deutlich umfangreichere Variante der Tiefen. Die neun Kammern umfassende Amani-Grabstätte orientiert sich am Aufbau eines Mega-Dungeons und kann am Stück oder schrittweise erkundet werden. Valeera Sanguinar begleitet euch durch das Labyrinth, in dem unter anderem mythische Ausrüstung, kosmetische Gegenstände und Titel warten.

Aqirinvasionen und neue Macht in Saison 2

Wie verändert das Update die laufende Saison? In Immersang und Zul’Aman starten neue Aqirinvasionen. Diese zonenweiten Ereignisse laufen jede Stunde für zehn Minuten und verbinden mehrere öffentliche Aufgaben mit einem abschließenden Bosskampf. Sechs Szenarioarten und acht mögliche Affixe sollen für Abwechslung sorgen.

Auch die Charakterentwicklung erhält neue Ziele. Ab der Woche vom 7. Oktober 2026 bietet Orin Irrlicht nach Abschluss der erforderlichen Questreihe einen zusätzlichen nebulösen Leerenkern pro Woche an. Dafür solltet ihr zunächst Im Schatten des Katalysators bei Decimus im Leerensturm sowie Prismatisches Potenzial in Silbermond abschließen.

In der Woche vom 21. Oktober 2026 folgen die aufsteigenden Giftsteine. Zehn dieser Steine können die Gegenstandsstufe einer vollständig aufgewerteten Waffe, Halskette oder eines Schmuckstücks aus Saison 2 erhöhen. Sie stammen unter anderem aus heroischen und mythischen Schlachtzügen, Mythisch+ ab Stufe 10, Großzügigen Tiefen der Stufe 11 sowie bestimmten Alptraumbeutejagden. Gleichzeitig wird das bisherige Wappenlimit aufgehoben.

Klassenanpassungen und Komfortverbesserungen

Welche Änderungen betreffen das eigentliche Gameplay? Mehrere Klassen erhalten Anpassungen und Fehlerkorrekturen. Besonders umfangreich fallen die Überarbeitungen für Verschlingerdämonenjäger aus. Kollabierender Stern bekommt nach Beginn des Wirkens mehr Reichweite und löst beim Abbruch keine fünfsekündige Abklingzeit mehr aus. Außerdem werden zahlreiche Talente innerhalb des Talentbaums neu angeordnet.

Wiederherstellungsdruiden erhalten eine überarbeitete Version von Überfluss der Natur, während Treffsicherheitsjäger das neue Talent Blutfedern bekommen. Schutzkrieger verursachen mit Hinrichten 30 Prozent mehr Schaden. Weitere Korrekturen betreffen Rufer, Magier, Mönche, Priester, Schurken und Schamanen.

Zusätzlich führt Patch 12.1.5 Koordinaten unterhalb der Minikarte, neue Optionen für bannbare Effekte in Schlachtzugsfenstern und den akustischen Gesundheitspuls ein. Ruf-Fortschritte aus Legion und Battle for Azeroth gelten künftig für die gesamte Kriegsmeute. Aufholmechaniken sollen außerdem den Einstieg in die Beutejagd während Saison 2 erleichtern.

Freut ihr euch am meisten auf das Labyrinth von Kindo’jan, den Kampf gegen Kith’ix oder die Klassenänderungen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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