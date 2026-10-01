Dungeons and Dragons trifft WoW – erster Blick auf Illidan als Bosskampf

Das angekündigte Crossover zwischen Dungeons & Dragons und World of Warcraft nimmt weiter Gestalt an. Wizards of the Coast gewährt nun einen ersten Blick auf Illidan Sturmgrimm, der in der kommenden Erweiterung offenbar als mächtiger Gegner für hochstufige Abenteurer umgesetzt wird.

Ein neues Video dreht sich vor allem um die Frage, welchen Herausforderungsgrad der legendäre Dämonenjäger erhalten könnte. Mehrere Beteiligte tippen auf einen Wert oberhalb von 20, womit Illidan zu den gefährlichsten Begegnungen einer Kampagne gehören würde. Seine endgültigen Werte hält Wizards of the Coast allerdings weiterhin zurück.

Illidans Angriffe für den Spieltisch

Wie wird Illidan Sturmgrimm in Dungeons & Dragons umgesetzt? Bei der Entwicklung orientiert sich das Team an seinem bekannten Bosskampf im Schwarzen Tempel. Mehrere charakteristische Angriffe sollen so angepasst worden sein, dass sie innerhalb des D&D-Regelwerks funktionieren und trotzdem das Gefühl der Vorlage bewahren.

Dazu dürften Illidans hohe Beweglichkeit, seine dämonischen Fähigkeiten und der Kampf mit den Kriegsgleven von Azzinoth zählen. Konkrete Einzelheiten zu seinen Aktionen, Reaktionen und möglichen legendären Aktionen wurden noch nicht gezeigt. Der Teaser macht jedoch deutlich, dass eine Konfrontation mit ihm als anspruchsvoller Endgame-Bosskampf gedacht ist.

Ein Herausforderungsgrad von mehr als 20 würde Illidan in eine Kategorie einordnen, die normalerweise besonders mächtigen Monstern und weltbedrohenden Kreaturen vorbehalten ist. Eine gut vorbereitete Gruppe mit hochstufigen Charakteren dürfte daher notwendig sein, um gegen den Herrscher des Schwarzen Tempels bestehen zu können.

Eine umfangreiche Reise nach Azeroth

Welche Inhalte bietet D&D: World of Warcraft? Das Crossover erscheint nicht nur als kleines Zusatzpaket, sondern als vollständige Gameplay-Erweiterung für die aktuelle Ausgabe von Dungeons & Dragons. Enthalten sind mehr als 50 neue Monster sowie Werteblöcke für 30 Dungeon-Bosse aus der Welt von Azeroth.

Darüber hinaus führt das Buch Regeln für alle 13 Klassen aus World of Warcraft ein. Sechs neue Unterklassen, mehr als 60 Zauber, über 25 magische Gegenstände und mindestens zehn Berufe sollen Gruppen zahlreiche Möglichkeiten bieten, eigene Abenteuer in Azeroth zu gestalten. Insgesamt 16 spielbare Spezies stehen für neue Charaktere bereit.

Sieben bekannte Dungeons werden ebenfalls für den Spieltisch umgesetzt. Dazu gehören Azjol-Nerub, die Tiefschwarze Grotte, die Todesminen, Düsterbruch, Onyxias Hort, das Scharlachrote Kloster und Burg Schattenfang. Ergänzt wird das Paket durch mehr als 20 Fraktionen mit einem eigenen Rufsystem.

Release im November 2026

Wann erscheint die World of Warcraft-Erweiterung für Dungeons & Dragons? Der reguläre Veröffentlichungstermin ist der 17. November 2026. Abonnenten der Master-Stufe bei D&D Beyond erhalten bereits am 3. November 2026 einen digitalen Vorabzugang.

Eine deutsche Ausgabe ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Zum Start im November 2026 erscheint das Buch zunächst auf Englisch. Damit müssen sich deutschsprachige Gruppen entweder etwas länger gedulden oder für ihre ersten Begegnungen mit Illidan auf die englische Fassung zurückgreifen.

Freut ihr euch auf Illidan Sturmgrimm als D&D-Boss, und welchen Herausforderungsgrad würdet ihr ihm geben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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