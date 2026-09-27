WoW Forever Beta – Namenssperren lösen Drohungen gegen Blizzard Producer aus

Die Beta von World of Warcraft: Forever sorgt kurz nach ihrem Start für eine heftige Kontroverse. Nachdem Blizzard wegen besonders anstößiger Charakternamen Beta-Zugänge entzogen hatte, verteidigte Senior Game Producer Tom Ellis das Vorgehen öffentlich auf X. Daraufhin wurde der Entwickler nach eigenen Angaben mit Doxxing und Gewaltandrohungen gegen sich sowie sein persönliches Umfeld konfrontiert.

Die Situation eskalierte schließlich so weit, dass Ellis sein X-Konto am 27. September 2026 löschte. Damit überschattet die Debatte um Blizzards Namensregeln eine Beta, die aufgrund des großen Andrangs eigentlich einen erfolgreichen Auftakt feierte.

Streit um gesperrte Charakternamen

Warum wurden Nutzer aus der Beta ausgeschlossen? World of Warcraft: Forever erlaubt es, Charakteren Namen aus zwei Bestandteilen zu geben. Der dafür vorgesehene Namensfilter war zum Start der Testphase allerdings noch nicht vollständig einsatzbereit, weshalb problematische Kombinationen zunächst nicht automatisch verhindert wurden.

Blizzard überprüfte die Namen anschließend manuell. Weniger schwerwiegende Verstöße führten zu einer erzwungenen Umbenennung, während Accounts mit besonders drastischen Verstößen ihren Zugang zur Beta verloren. Laut den veröffentlichten Angaben waren davon lediglich 0,18 Prozent der überprüften Namen betroffen.

In sozialen Netzwerken behaupteten einige Betroffene, wegen vergleichsweise harmloser Scherznamen ausgeschlossen worden zu sein. Ellis widersprach diesen Darstellungen und erklärte, dass Blizzard sämtliche Charaktere eines Accounts einsehen könne. Bei Beschwerden seien teilweise weitere Figuren mit deutlich problematischeren Namen verschwiegen worden. Die beanstandeten Bezeichnungen sollen unter anderem rassistische, homophobe und diskriminierende Inhalte umfasst haben.

Drohungen gegen Entwickler und Angehörige

Wie eskalierte die Diskussion um die Namenssperren? Ellis äußerte öffentlich wenig Verständnis für Accounts, die wegen besonders schwerer Verstöße aus der Beta entfernt worden waren. Seine Aufforderung, sich künftig menschlicher zu verhalten, wurde von Teilen der Community als herablassend aufgefasst und verschärfte die ohnehin aufgeheizte Debatte.

Im weiteren Verlauf durchsuchten Nutzer ältere Social-Media-Beiträge des Produzenten und verbreiteten persönliche Informationen. Kurz vor der Löschung seines Kontos erklärte Ellis, dass inzwischen auch Freunde und Familienmitglieder ins Visier genommen würden. Neben Doxxing habe es Drohungen mit Gewalt gegeben. Die Auseinandersetzung gehe damit längst weit über sachliche Kritik an Blizzards Moderationsentscheidungen hinaus.

Ob der Vorfall Auswirkungen auf die künftige Kommunikation zwischen Blizzard und der Community haben wird, bleibt offen. Weitere Maßnahmen gegen unzulässige Charakternamen gelten jedoch als wahrscheinlich, zumal das reguläre System zur Durchsetzung der Namensregeln in Kürze aktiviert werden soll.

Erfolgreiche Beta vor dem November-Release

Welchen Einfluss hat die Kontroverse auf World of Warcraft: Forever? Spielerisch scheint das neue MMORPG-Projekt bislang auf großes Interesse zu stoßen. Blizzard musste die maximale Teilnehmerzahl der Beta mehrfach erhöhen, um dem Andrang gerecht zu werden. Der vollständige Release ist weiterhin für den 4. November 2026 vorgesehen.

World of Warcraft: Forever erweitert das klassische Azeroth unter anderem um neue Kombinationen aus Völkern und Klassen, darunter untote Paladine. Hinzu kommen offizielle Gamepad-Unterstützung, zusätzliche Wettereffekte sowie die neuen Skyborne-Elfen. Die aktuelle Kontroverse zeigt allerdings, dass neben technischen Problemen auch der Umgang innerhalb der Community zu den größten Herausforderungen bis zum Launch gehört.

Wie bewertet ihr Blizzards Vorgehen gegen problematische Charakternamen und die Reaktionen auf Tom Ellis? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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