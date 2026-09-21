WoW Forever bekommt Controller-Support und lockert Transmog-Regeln

Blizzard schaut offenbar sehr genau darauf, welche Komfortfunktionen bei der MMORPG-Konkurrenz besonders gut ankommen. World of Warcraft erhält gleich zwei Neuerungen, die Fans von Final Fantasy 14 bereits kennen: eine offizielle Controller-Unterstützung und deutlich lockerere Regeln für die Transmogrifikation.

Beide Änderungen versprechen mehr Zugänglichkeit und zusätzliche Freiheit bei der Gestaltung des eigenen Charakters. Ganz ohne Einschränkungen werden die neuen Funktionen allerdings nicht eingeführt.

Controller-Unterstützung für World of Warcraft: Forever

Wie funktioniert die neue Controller-Unterstützung? World of Warcraft: Forever soll sich offiziell mit einem Gamepad spielen lassen. Blizzard bestätigte die Funktion im Rahmen der BlizzCon 2026 und möchte damit auch Fans ansprechen, die Azeroth lieber mit einem Controller statt mit Maus und Tastatur erkunden.

Final Fantasy 14 setzt bereits seit vielen Jahren auf eine umfangreiche Gamepad-Steuerung samt angepasster Benutzeroberfläche. Das MMORPG unterstützt Controller auf dem PC sowie die Eingabegeräte der verfügbaren Konsolenversionen, ohne dass zusätzliche Erweiterungen installiert werden müssen.

Bei World of Warcraft gibt es jedoch eine wichtige Einschränkung. Die neue offizielle Gamepad-Unterstützung wurde bislang nur für World of Warcraft: Forever bestätigt. Ob sie später ebenfalls für Midnight oder die verschiedenen Classic-Versionen erscheint, ist derzeit offen. Wer diese Fassungen vollständig mit einem Controller bedienen möchte, muss deshalb weiterhin auf individuelle Einstellungen und Add-ons zurückgreifen.

Mehr Freiheit bei der Transmogrifikation

Welche Transmogrifikationsregeln fallen mit Patch 12.2.5 weg? Mit dem kommenden Inhaltsupdate dürfen Charaktere Vorlagen unterschiedlicher Rüstungstypen verwenden. Ein Paladin ist damit optisch nicht mehr grundsätzlich auf Plattenrüstung festgelegt, sondern kann seinen Look auch mit Stoff-, Leder- oder Kettenvorlagen gestalten.

Die gestalterische Freiheit bleibt dennoch begrenzt. Bestimmte Waffen sowie exklusive Klassensets sollen von der Lockerung ausgenommen sein. Ein Jäger kann daher beispielsweise nicht plötzlich mit einem Zweihandstreitkolben und der ikonischen Richturteilsrüstung eines Paladins durch Azeroth ziehen.

Final Fantasy 14 setzte einen vergleichbaren Wunsch der Community bereits am 16. Dezember 2025 mit Patch 7.4 um. Seitdem gelten beim Projizieren von Rüstungen und Accessoires keine Klassen-, Job- oder Stufenbeschränkungen mehr. Waffen und Werkzeuge müssen dort allerdings weiterhin mit demselben Gegenstandstyp kombiniert werden, damit die zugehörigen Animationen korrekt funktionieren.

Der Konkurrenzkampf bringt mehr Komfort

Warum orientiert sich Blizzard an Final Fantasy 14? Die beiden MMORPGs verfolgen zwar unterschiedliche Ansätze bei Kämpfen, Fortschritt und Erzählung, profitieren aber regelmäßig von den Ideen des jeweils anderen. Bereits beim Behausungssystem von World of Warcraft wurden deutliche Unterschiede zu Final Fantasy 14 sichtbar.

Während in Final Fantasy 14 nur eine begrenzte Zahl an Grundstücken pro Server verfügbar ist, kann World of Warcraft bei Bedarf neue Nachbarschaften erzeugen. Bei Controller-Steuerung und Charakteranpassung hat dagegen Square Enix die Vorarbeit geleistet, an der sich Blizzard nun zumindest teilweise orientiert.

World of Warcraft: Forever befindet sich seit dem 17. September 2026 in der Beta und erscheint in Deutschland am 5. November 2026 um 00:00 Uhr. Die erweiterten Transmogrifikationsmöglichkeiten folgen unabhängig davon mit Patch 12.2.5 für Midnight. Final Fantasy 14 bereitet unterdessen die Erweiterung Evercold vor, die im Januar 2027 veröffentlicht werden soll.

Wie findet ihr die neuen Funktionen? Reicht euch Blizzards Umsetzung aus oder sollte World of Warcraft die Einschränkungen vollständig abschaffen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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