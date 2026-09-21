Diablo IV bringt die Amazone zurück – erstmals ohne Geschlechtswahl

Blizzard bricht mit der nächsten Klasse für Diablo IV eine Tradition, die seit der Veröffentlichung des Action-Rollenspiels im Juni 2023 Bestand hat. Die Amazone wird ausschließlich als weiblicher Charakter spielbar sein und damit erstmals keine Wahl des Geschlechts im Charaktereditor anbieten.

Enthüllt wurde die Rückkehr der bekannten Diablo-II-Klasse auf der BlizzCon 2026. Das zugehörige Klassenpaket soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erscheinen, womit die bisherige Regelung nach rund vier Jahren erstmals aufgehoben wird.

Eine Ausnahme im Charaktereditor

Warum ist die Amazone ausschließlich weiblich? Blizzard orientiert sich bei der Gestaltung eng an der Geschichte der Klasse. Die Askari von Skovos leben in einer matriarchalisch geprägten Gesellschaft, in der ausschließlich Frauen zu Amazonen-Kriegerinnen ausgebildet werden.

Eine männliche Variante hätte daher nicht zu der etablierten Hintergrundgeschichte gepasst. Fans konnten die Amazonen und ihre gesellschaftliche Rolle bereits in Lord of Hatred kennenlernen, das am 28. April 2026 die Inselregion Skovos in Diablo IV einführte.

Bislang lassen sich sämtliche Klassen in Diablo IV als männliche oder weibliche Figur erstellen. Das gilt unabhängig davon, ob sich Körperbau, Rüstungsteile oder einzelne optische Details anschließend leicht unterscheiden. Mit der Amazone verzichtet Blizzard erstmals vollständig auf diese Auswahlmöglichkeit.

Für die Reihe ist dieses Konzept allerdings nicht neu. In Diablo II besaß jede Klasse ein vorgegebenes Geschlecht. Die Amazone, Zauberin und Assassine waren weiblich, während unter anderem der Totenbeschwörer und Paladin ausschließlich männlich spielbar waren. Eine umfangreiche Charakteranpassung wie in Diablo IV gab es damals noch nicht.

Vier Archetypen prägen den Spielstil

Welche Builds bietet die Amazone in Diablo IV? Trotz der Einschränkung im Charaktereditor soll die Klasse beim eigentlichen Spielstil besonders viel Freiheit bieten. Blizzard entwickelt ihre Fertigkeiten auf Grundlage von vier unterschiedlichen Archetypen:

Champion: Eine Nahkämpferin mit Schwert und Schild, die sich selbst und ihre Verbündeten mit Stärkungseffekten unterstützt.

Eine Nahkämpferin mit Schwert und Schild, die sich selbst und ihre Verbündeten mit Stärkungseffekten unterstützt. Plänklerin: Eine bewegliche Kämpferin, die mit schnellen Angriffen und ihrem Wurfspieß zuschlägt und sich anschließend zurückzieht.

Eine bewegliche Kämpferin, die mit schnellen Angriffen und ihrem Wurfspieß zuschlägt und sich anschließend zurückzieht. Waldläuferin: Eine präzise Bogenschützin für den Fernkampf, die an den klassischen Bowazon-Spielstil aus Diablo II erinnert.

Eine präzise Bogenschützin für den Fernkampf, die an den klassischen Bowazon-Spielstil aus Diablo II erinnert. Kommandantin: Eine taktische Anführerin, die Walküren beschwört und mit ihnen das Schlachtfeld kontrolliert.

Die Amazone setzt damit auf Kampfexpertise, außergewöhnliche Athletik und mythische Magie. Neben dem zurückkehrenden Bogen führt sie den Wurfspieß als neue Waffenart für Diablo IV ein. Ihre Verbindung zu den Amazonenschwestern und den Vorfahren der Askari soll zudem verschiedene magische Fähigkeiten ermöglichen.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin innerhalb der ersten Jahreshälfte 2027 hat Blizzard noch nicht genannt. Auch Details zum Preis und zum genauen Umfang des Klassenpakets sollen erst näher am Release folgen.

Wie findet ihr die Entscheidung, die Amazone zugunsten der Hintergrundgeschichte ausschließlich weiblich spielbar zu machen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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