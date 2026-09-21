Bruce Straley entschuldigt sich bei God of War Laufey-Team nach Kritik

Bruce Straley, früherer Game Director von The Last of Us und Uncharted 4: A Thief’s End, hat sich öffentlich beim Entwicklerteam von God of War Laufey entschuldigt. Vorausgegangen waren kritische Aussagen über die aktuelle AAA-Produktion, bei denen er das kommende Action-Adventure von Santa Monica Studio als konkretes Beispiel nannte.

Seine Äußerungen verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und rückten die Entwickler von God of War Laufey in den Mittelpunkt einer grundsätzlichen Branchendebatte. Am 18. September 2026 stellte Straley klar, dass sich seine Kritik nicht gegen das Team oder dessen handwerkliche Leistung richten sollte.

Entschuldigung an Santa Monica Studio

Warum entschuldigte sich Bruce Straley? In einem Gespräch mit dem Edge Magazine bezeichnete Straley die Erfahrungen und spielerischen Möglichkeiten vieler moderner AAA-Spiele als wenig spannend. God of War Laufey hob er dabei einerseits für seine beeindruckende Grafik und die erkennbare Arbeit hinter jedem einzelnen Bild hervor, andererseits vermisse er beim gezeigten Gameplay frische Impulse.

Straley räumte anschließend ein, dass es ein Fehler gewesen sei, einen konkreten Titel in diese Diskussion hineinzuziehen. Seine Nennung habe dem Team unnötige negative Aufmerksamkeit eingebracht und sei teilweise ohne den ursprünglichen Zusammenhang weiterverbreitet worden.

Ich möchte mich beim Laufey-Team dafür entschuldigen, euch in diese ungebetene und unnötige negative Aufmerksamkeit hineingezogen zu haben. Ich wollte ein Problem der Branche veranschaulichen. Die Nennung eures Spiels war mein Fehler. Es tut mir leid.

Seine grundsätzliche Einschätzung nahm der ehemalige Naughty-Dog-Entwickler allerdings nicht zurück. Er betonte, dass große Studios seiner Meinung nach zu selten Risiken eingehen und sich zu stark auf etablierte Mechaniken verlassen. Die Verantwortung dafür sieht Straley ausdrücklich nicht bei den einzelnen Entwicklerteams.

Kritik an der modernen AAA-Branche

Welche Probleme sieht Straley bei großen Produktionen? Der Entwickler befürchtet, dass das Publikum nach rund zwei Jahrzehnten ähnlicher Spielhandlungen und wiederkehrender Mechaniken zunehmend ermüdet. Videospiele seien als interaktives Medium besonders gut dafür geeignet, neue Erfahrungen zu erschaffen und kreative Grenzen zu verschieben.

Als problematisch betrachtet er zudem den Versuch zahlreicher Unternehmen, erfolgreiche Games-as-a-Service-Titel wie Fortnite, Roblox oder Overwatch nachzuahmen. Eine solche Strategie sei kein verlässlicher Weg zum Erfolg. Stattdessen brauche die Branche bessere Führung, eine klare kreative Richtung und Entscheidungsträger, die den eigenen Marken vertrauen und ungewöhnliche Ideen unterstützen.

Straley kann die AAA-Produktion aus eigener Erfahrung beurteilen. Während seiner 18 Jahre bei Naughty Dog arbeitete er zunächst als Künstler an Crash Team Racing und der Jak and Daxter-Reihe. Später übernahm er leitende Aufgaben bei Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us und Uncharted 4: A Thief’s End. Im Jahr 2017 verließ er das Studio.

Neue Projekte auf beiden Seiten

Woran arbeitet Bruce Straley heute? Im März 2021 gründete er das unabhängige Studio Wildflower Interactive. Das Team entwickelt derzeit Coven of the Chicken Foot, ein Puzzle-Abenteuer über die Hexe Gertie und ihren geheimnisvollen Begleiter. Die Geschichte soll vor allem durch die Umgebung und die Entdeckungen während der Reise erzählt werden. Ein Veröffentlichungstermin steht bislang nicht fest.

God of War Laufey erscheint hingegen am 16. Februar 2027 für PlayStation 5. Das von Santa Monica Studio entwickelte Einzelspieler-Abenteuer rückt Laufey, die auch als Faye bekannte Frau von Kratos und Mutter von Atreus, in den Mittelpunkt. Trotz seiner ursprünglichen Kritik stellte Straley klar, dass seine Aussagen keine persönliche Abwertung des Teams darstellen sollten.

Wie bewertet ihr Straleys Kritik an der AAA-Branche und seine anschließende Entschuldigung beim Team von God of War Laufey? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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