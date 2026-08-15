God of War Laufey – Tyr Sprecher weicht aus, Leak zu zweitem Charakter neu im Fokus

Rund um God of War Laufey verdichten sich die Hinweise auf einen zweiten spielbaren Charakter. Ein älteres Gerücht brachte bereits Tyr als zusätzlichen Protagonisten neben Laufey alias Faye ins Gespräch. Nun sorgt ausgerechnet ein Sprecher des nordischen Kriegsgottes für neue Spekulationen.

Offiziell bestätigt ist Tyrs Beteiligung weiterhin nicht. Die auffällige Reaktion des portugiesischen Synchronsprechers Diogo Morgado lässt das frühere Leak jedoch wieder deutlich glaubwürdiger erscheinen.

Auffällige Reaktion des Tyr-Sprechers

Welche neuen Hinweise gibt es zu Tyr? Diogo Morgado, der Tyr in der europäischen portugiesischen Fassung von God of War Ragnarök seine Stimme lieh, verfolgte die Präsentation von God of War Laufey während eines Livestreams. Dabei wurde er direkt gefragt, ob er auch im kommenden Abenteuer zu hören sein werde.

Statt eine Beteiligung klar zu verneinen, reagierte Morgado mit einem Lachen und verwies auf die strengen Verschwiegenheitsvereinbarungen innerhalb der Spielebranche. Kurz darauf deutete er zudem an, dass es für ihn während der Präsentation offenbar schwierig gewesen sei, bestimmte Informationen für sich zu behalten.

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Wenn ihr nur wüsstet, wie streng eine Verschwiegenheitsvereinbarung sein kann.

Diese Aussage bestätigt weder Tyrs Auftritt noch seine angebliche Spielbarkeit. Auffällig ist allerdings, dass Morgado einer eindeutigen Antwort auswich. Gerade im Zusammenhang mit dem bereits kursierenden Leak wirkt seine Reaktion deshalb wie ein weiterer Hinweis.

Ein älteres Leak gewinnt an Gewicht

Warum erscheint das frühere God of War Laufey Leak plötzlich glaubwürdiger? Das Gerücht nannte schon vor der offiziellen Enthüllung mehrere zentrale Elemente des Projekts. Dazu gehörten Faye als Hauptfigur, Begegnungen mit Göttern unterschiedlicher Mythologien und Tyr als zweiter spielbarer Protagonist.

Santa Monica Studio stellte God of War Laufey am 3. Juni 2026 im Rahmen einer State of Play ausführlich vor. Das nächste Hauptspiel der Reihe beginnt nach Fayes Beerdigung. Kratos Ehefrau erwacht im Everywhen, einem rätselhaften Jenseits der Götter, und muss verhindern, dass Kratos und Atreus erneut in Gefahr geraten.

Die offizielle Präsentation bestätigte außerdem, dass im Everywhen Figuren und Wesen aus verschiedenen Mythologien aufeinandertreffen. Mit Sekhmet und Begtse wurden bereits zwei göttliche Gegner vorgestellt. Dass mehrere Teile des älteren Berichts zur Enthüllung passen, verleiht auch der noch unbestätigten Behauptung über Tyr zusätzliches Gewicht.

Tyrs mögliche Rolle im Everywhen

Wie könnte Tyr in die Handlung eingebunden werden? Die größte offene Frage betrifft seine Verbindung zum Everywhen. Tyr lebt innerhalb der bekannten Zeitlinie noch, während Faye erst nach ihrem Tod in dieses übergeordnete Reich gelangt. Ein Auftritt müsste daher erklären, wie der nordische Kriegsgott diesen Ort erreichen kann.

Denkbar wären Rückblenden, getrennte Handlungsstränge oder eine besondere Reisemöglichkeit zwischen den mythologischen Welten. Als erfahrener Reisender mit Verbindungen zu unterschiedlichen Kulturen würde Tyr grundsätzlich gut zum Konzept von God of War Laufey passen. Seine Spielweise könnte sich zudem deutlich von Fayes schnellem und beweglichem Kampfstil unterscheiden.

Bis Santa Monica Studio weitere Details bekannt gibt, bleibt Tyr als zweiter spielbarer Charakter ein Gerücht. God of War Laufey befindet sich für PlayStation 5 in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin hat Sony bislang nicht angekündigt.

Würdet ihr in God of War Laufey gerne selbst Tyr steuern, oder sollte das Abenteuer vollständig Faye gehören? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.