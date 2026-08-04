God of War-Serie – Amazon sucht ältere Darsteller für Atreus und Thrúd

Die Live-Action-Adaption von God of War könnte bereits in ihrer zweiten Staffel zwei zentrale Figuren neu besetzen. Einem aktuellen Bericht zufolge sucht Amazon nach älteren Darstellern für Atreus und Thrúd, um den Zeitsprung zwischen God of War aus dem Jahr 2018 und God of War Ragnarök glaubwürdig abzubilden.

Entsprechende Casting-Aufrufe sollen am 4. August 2026 unter den Produktionsnamen Teen Joshua und Teen Ruth aufgetaucht sein. Obwohl Amazon die tatsächlichen Rollen darin nicht nennt, passen die Beschreibungen auffällig genau zu Atreus und Thrúd.

Die Meldung ist besonders interessant, da Prime Video bereits zwei Staffeln der Serienadaption bestellt hat. Einen Starttermin gibt es weiterhin nicht, doch die Planungen reichen offenbar schon deutlich über die erste Staffel hinaus.

Ältere Darsteller für Atreus und Thrúd

Welche Figuren sollen für Season 2 neu besetzt werden? Teen Joshua wird als neugieriger, einfühlsamer Bogenschütze beschrieben, der in einer abgelegenen Waldhütte aufgewachsen ist. Gemeinsam mit seinem Vater begibt er sich auf eine gefährliche Reise und erfährt dabei, dass eine größere Bestimmung auf ihn warten könnte.

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Diese Angaben entsprechen Atreus, der in der ersten Staffel von Callum Vinson verkörpert wird. Auch seine vertrauensvolle Persönlichkeit und seine Anfälligkeit für Manipulationen erinnern an die Handlung von God of War Ragnarök, in der Odin gezielt versucht, den Sohn von Kratos für seine Pläne zu gewinnen.

Teen Ruth soll unterdessen selbstbewusst, intelligent, sarkastisch und körperlich stark sein. Ihre komplizierten Beziehungen zu ihren Eltern sowie zu ihrem Großvater, einem König, deuten klar auf Thrúd hin. Sie ist die Tochter von Thor und Sif sowie die Enkelin von Odin.

Der Zeitsprung als erzählerische Lösung

Warum plant Amazon den Wechsel zu älteren Darstellern? Zwischen den beiden nordischen God of War-Spielen vergeht innerhalb der Handlung eine längere Zeit. Atreus tritt in God of War Ragnarök sichtbar älter und selbstständiger auf, während auch Thrúd als junge Kriegerin stärker in den Mittelpunkt rückt.

Durch eine Neubesetzung müsste die Produktion nicht darauf warten, dass jüngere Darsteller auf natürliche Weise altern. Ein klar erkennbarer Zeitsprung zwischen den Staffeln könnte den Wechsel nachvollziehbar machen und gleichzeitig verdeutlichen, dass Season 2 bereits die Ereignisse von God of War Ragnarök behandelt.

Für die Kontinuität bleibt der Schritt dennoch riskant. Wenn sich das Publikum in Season 1 an bestimmte Gesichter gewöhnt, können gleich mehrere Wechsel bei wichtigen Figuren die Bindung an die Charaktere erschweren.

Weitere Veränderungen bei der Besetzung

Wie stark verändert sich die Besetzung der God of War-Serie? Atreus und Thrúd wären nicht die einzigen zentralen Rollen, die neu vergeben werden. Ryan Hurst sollte ursprünglich Kratos spielen, zog sich bei einem Stunt jedoch eine schwere Bizepsverletzung zu und musste operiert werden.

Die Produktion wurde daraufhin pausiert. Bereits gedrehte Szenen sollen mit einem neuen Kratos-Darsteller wiederholt werden. Dave Bautista wird derzeit als möglicher Nachfolger gehandelt, offiziell bestätigt ist seine Verpflichtung bislang nicht.

Amazon plant weiterhin, die Geschichten von God of War und God of War Ragnarök eng an den Spielen zu erzählen. Die neuen Casting-Aufrufe sprechen dafür, dass beide Abenteuer relativ zügig auf zwei Staffeln verteilt werden. Wie findet ihr die geplanten Neubesetzungen von Atreus und Thrúd? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.