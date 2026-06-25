Resident Evil Requiem Update 1.3.1 – Leon Must Die Forever neu balanciert

Capcom hat Resident Evil Requiem mit einem frischen Update versorgt. Der neue Patch hebt das Spiel im Juni 2026 auf Version 1.3.1 und richtet den Fokus klar auf den kostenlosen Zusatzmodus Leon Must Die Forever, der erst im Mai 2026 nachgereicht wurde. Gleichzeitig sollen auch im Hauptspiel kleinere Probleme behoben worden sein, ohne dass Capcom dazu bereits konkrete Details nennt.

Resident Evil Requiem ist am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox, PC und Nintendo Switch 2 erschienen. Im Spiel stehen euch zwei Figuren zur Verfügung: Rückkehrer Leon S. Kennedy und Neuzugang Grace Ashcroft. Während Grace stärker den Survival-Horror-Aspekt bedient, setzt Leon spürbar mehr auf Action, was sich auch im Zusatzmodus und dessen Balance deutlich widerspiegelt.

Update 1.3.1 bringt Leon Must Die Forever in eine neue Balance

Was ändert sich mit Patch 1.3.1 konkret? Capcom nimmt mehrere Anpassungen am Zusatzminispiel Leon Must Die Forever vor. Unterm Strich wird der Einstieg in den frühen Rängen leichter, während gleichzeitig Leons Fähigkeiten ausgebaut werden, damit mehr unterschiedliche Skill-Kombinationen sinnvoll spielbar sind.

Gerade wenn ihr euch bislang an den ersten beiden Rängen die Zähne ausgebissen habt, dürfte die Anpassung sofort auffallen. Gleichzeitig bekommen explosive und Wurf-Setups einen deutlichen Schub, was den Modus weniger starr macht und mehr Varianten zulässt, statt euch auf wenige optimale Builds festzunageln.

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Reduzierte Schwierigkeit von Forever – Rang 1 und Forever – Rang 2 im Zusatzminispiel Leon Must Die Forever

Verbesserte Skills im Zusatzminispiel Leon Must Die Forever für eine größere Vielfalt an Enhancer-Kombinationen

Deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Handgranaten beim Einsatz des Skills Explosives Specialist nicht verbraucht werden

Erhöhter Prozentwert für Angriffskraft-Boni von Handgranaten und anderen Wurfwaffen mit dem Skill Throwing+

Verlängerte Dauer des Skills Strategist sowie erhöhter Prozentwert für Angriffskraft-Boni

Bugfixes im Hauptspiel und ein Blick auf die nächsten Stunden im Spiel

Welche Fehler wurden außerhalb des Zusatzmodus behoben? Laut den Patchnotes wurden zudem kleinere Probleme im Hauptspiel gefixt. Capcom bleibt dabei allgemein und nennt keine einzelnen Quests, Gegner oder Locations, die betroffen sind. In der Praxis zeigt sich so etwas häufig erst, wenn die Community die Version 1.3.1 ausführlich durchspielt und typische Problemstellen erneut testet.

Unterm Strich ist das Update damit vor allem ein Service für alle, die gerade viel Zeit in Leon Must Die Forever stecken und sich mehr Spielraum bei Builds wünschen. Wer hauptsächlich die Story mit Grace Ashcroft und Leon S. Kennedy spielt, bekommt zumindest die Aussicht auf mehr Stabilität und weniger kleine Stolpersteine im Ablauf.

Habt ihr Leon Must Die Forever schon ausprobiert und merkt ihr die Balance-Änderungen in Rang 1 und Rang 2 sofort, oder fühlt sich der Modus für euch weiterhin zu hart an? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.