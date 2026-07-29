RuneScape Dragonwilds Update 0.12.1 bringt Agility und neue Bewegungssysteme

RuneScape: Dragonwilds erhält kurz vor seinem Konsolendebüt ein umfangreiches Update. Version 0.12.1 erweitert das offene Survival-Crafting-Abenteuer vor allem um die neue Agility-Fertigkeit, überarbeitet die Fortbewegung und bringt zahlreiche Verbesserungen für Kämpfe, Benutzeroberfläche und Spielkomfort.

Auf dem PC erscheint das Update am 29. Juli 2026 innerhalb der Early-Access-Phase. Deutsche PS5-Besitzer können am 15. September 2026 loslegen. Zum Start wird RuneScape: Dragonwilds für Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sein. ([dragonwilds.runescape.com](https://dragonwilds.runescape.com/de/news/eye-on-ashenfall-0.12.1))

Agility verändert die Erkundung von Ashenfall

Welche Neuerungen bringt die Agility-Fertigkeit? Die neue Fertigkeit soll Ausdauer, Geschwindigkeit und Beweglichkeit schrittweise verbessern. Über ganz Ashenfall verteilt warten sechs festgelegte Agility-Kurse, auf denen Teilnehmende Kugeln einsammeln und ihre Bestzeiten verbessern können.

Jede absolvierte Runde gewährt Erfahrungspunkte. Bestenlisten, besondere Herausforderungen, Goldmedaillen und exklusive Belohnungen sollen zusätzlich dazu motivieren, die Strecken mehrfach zu meistern. Wer einen regionalen Kurs vollständig beherrscht, erhält außerdem eine besonders verzierte Variante des jeweiligen Gebietsumhangs.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Erfahrungspunkte lassen sich ebenfalls passiv sammeln, indem die Spielwelt zu Fuß durchquert wird. Reisen mit einem Reittier zählen dabei nicht. Mit zunehmender Agility-Stufe sinkt der Ausdauerverbrauch beim Sprinten, während die Stufen 50 und 75 zusätzliche Traglast freischalten. ([dragonwilds.runescape.com](https://dragonwilds.runescape.com/de/news/eye-on-ashenfall-0.12.1))

Horizontale Luftsprints zum Überqueren kleiner Lücken

Ein zusätzlicher Sprung in der Luft

Geringerer Ausdauerverbrauch beim Sprinten und Springen

Höhere Traglast auf fortgeschrittenen Stufen

Abrollbewegungen nach nicht tödlichen Stürzen

Neue Abkürzungen durch freilegbare Kebbit-Bauten

Passive Erfahrungspunkte beim Reisen zu Fuß

Neue Fertigkeitszauber und Freischaltungen

Windstep gehört nun zur Agility-Fertigkeit und kann auf höheren Stufen beim Landen eine Druckwelle erzeugen, die Feinde zu Boden schleudert. Mit Recall kommt ein weiterer Zauber hinzu. Dieser platziert eine magische Markierung, zu der sich der eigene Charakter später zurückteleportieren kann. Selbst ein tödlicher Sturz kann die Rückkehr auslösen, sofern die Verbindung zur Markierung noch aktiv ist.

Kämpfe und Bedienung werden komfortabler

Warum ist Update 0.12.1 auch abseits von Agility wichtig? Jagex verbessert zahlreiche grundlegende Systeme. Blockaktionen sollen schneller reagieren, Schadenswarnungen von Gegnern besser erkennbar sein und Runen oder Pfeile können künftig während eines Kampfes gewechselt werden, ohne dafür das Inventar öffnen zu müssen.

Für Controller sowie Maus und Tastatur wird ein radiales Auswahlmenü eingeführt. Darüber lassen sich wichtige Gegenstände schneller auswählen und Zauber oder Items direkt einsetzen. Beim Wechsel von einer Zweihandwaffe zurück zu einer Einhandwaffe wird zudem der zuvor verwendete Gegenstand für die zweite Hand automatisch wieder ausgerüstet.

Auch die Fortbewegung erhält Feinschliff. Ein Sprung kostet künftig nur noch zehn statt 20 Ausdauerpunkte. Außerdem wird ein kurzes Zeitfenster ergänzt, in dem nach dem Verlassen einer Kante noch gesprungen werden kann. Optimierungen für Nebel, Bäume, Gras, Küsten und zusätzliche Umgebungseffekte sollen gleichzeitig für eine stabilere Darstellung sorgen. ([dragonwilds.runescape.com](https://dragonwilds.runescape.com/de/news/eye-on-ashenfall-0.12.1))

Neue Quest und stärkere Ausrüstung

Welche zusätzlichen Inhalte stecken im Update? Mit The Great Body Robbery wartet im Bloodblight Swamp die bislang längste Nebenquest des Spiels. Im Mittelpunkt steht Doktor Fenkenstrain, dessen Experiment gründlich schiefgegangen ist. Als Belohnung gibt es eine neue Keulenwaffe und den baubaren Pylon.

Der Pylon schützt einen bestimmten Bereich vor Blitzeinschlägen und erleichtert dadurch den Bau von Basen in Regionen mit gefährlichen Unwettern. Zusätzlich erhält die Mystic Forge sogenannte Ascension Cores. Mit diesen Ressourcen können Masterwork-Waffen und Vestige-Waffen auf höhere Ausrüstungsstufen gebracht werden.

Das Update beseitigt darüber hinaus zahlreiche Fehler bei Quests, Waffen, Zaubern, Umgebungskollisionen, Musik, Controllereingaben und Mehrspielerpartien. Wenn RuneScape: Dragonwilds am 15. September 2026 für PS5 erscheint, stehen die überarbeitete Bewegung, die zusätzlichen Inhalte und die Komfortfunktionen somit direkt zum Start bereit.

Freut ihr euch auf RuneScape: Dragonwilds bei PlayStation Plus Extra und Premium, oder habt ihr das Survival-Abenteuer bereits auf dem PC ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.