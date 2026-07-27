PS Plus Essential im August 2026 – Day-one-Spiel Big Walk schon bestätigt

PlayStation Plus legt schon vor der offiziellen Ankündigung eine der Karten für August 2026 auf den Tisch: Ein neues Day-one-Spiel ist bereits als Teil der monatlichen Essential-Auswahl für den 4. August 2026 bestätigt. Damit wissen Abonnenten von Essential, Extra und Premium schon jetzt, worauf sie sich zum Monatswechsel einstellen können.

Die komplette Liste der PS-Plus-Monatsspiele für August soll am 29. Juli 2026 vorgestellt werden. Freigeschaltet werden alle Titel dann am 4. August 2026, wie üblich für den ersten Dienstag im Monat.

Der vorab bestätigte PS-Plus-Titel für August 2026

Welches Spiel ist bereits für PS Plus am 4. August 2026 bestätigt? Schon fest steht: Big Walk wird am 4. August 2026 direkt zum Release Teil der PS-Plus-Monatsspiele im Essential-Tier. Damit ist es automatisch auch für Extra- und Premium-Abonnenten verfügbar, weil diese Stufen die Essential-Monatsspiele einschließen.

Big Walk entsteht bei House House und erscheint über Publisher Panic. Inhaltlich setzt das Spiel klar auf Koop und Kommunikation: Ihr erkundet eine offene Welt, löst Aufgaben und arbeitet euch gemeinsam durch Herausforderungen, Rätsel und Entdeckungen.

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Der Twist: Kommunikation ist nicht immer einfach, weil ihr zeitweise verstummt und euch dann mit Hilfsmitteln behelfen müsst. Genannt werden unter anderem Walkie-Talkies, Laserpointer, Ferngläser, Megafone, Leuchtraketen, Whiteboards, Kuhglocken und weitere ungewöhnliche Tools, die dem Spiel seinen chaotischen Koop-Charakter geben sollen.

Für Gruppen wichtig: Big Walk unterstützt Crossplay-Koop für 2 bis 12 Personen. Neben PlayStation erscheint es auch für Steam und Nintendo Switch 2.

Wichtige Termine und was bis August noch passiert

Wann wird die vollständige August-Auswahl von PS Plus enthüllt? PlayStation Plus will die restlichen zwei Essential-Spiele für August 2026 am 29. Juli 2026 offiziell bekannt geben. Direkt danach ist der nächste große Stichtag der 4. August 2026, an dem die August-Titel dann in der Bibliothek landen.

Davor läuft allerdings noch der Juli-Endspurt bei PS Plus Extra: Am 28. Juli 2026 kommen weitere Spiele in den Extra-Katalog. Wenn dich die Essential-Auswahl im August nicht komplett abholt, dürfte sich spätestens dort die nächste Alternative ergeben.

Zu den PS-Plus-Extra-Neuzugängen am 28. Juli 2026 gehören:

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind

Dying Light

Snow Bros. Wonderland

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Zur Einordnung: Dich erwartet hier eine Mischung aus modernem Retro-Beat-em-up, Zombie-Action, Koop-Plattformer und einem erzählfokussierten Rollenspiel mit Würfel-Mechaniken.

Premium-Programm mit Klassiker-Potenzial

Welche Premium-Neuheit ist zusätzlich bereits bestätigt? Auch für PS Plus Premium gibt es schon eine frühe Bestätigung: Onimuisha: Dawn of Dreams ist als kommender Premium-Titel gesetzt. Das Action-Adventure setzt auf Schwertkampf und düstere Auseinandersetzungen mit dämonischen Gegnern.

Spannend ist das Timing auch mit Blick auf den weiteren Franchise-Fahrplan: Für später in 2026 ist ein neuer Serienteil angekündigt, wodurch PS Plus für Fans zur passenden Anlaufstelle werden könnte, um (wieder) in die Reihe einzusteigen.

Freust du dich auf Big Walk als Day-one-Spiel im PS-Plus-Essential-Line-up am 4. August 2026, oder hoffst du eher auf andere Genres für die restlichen August-Titel? Schreib deine Meinung in die Kommentare.