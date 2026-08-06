ESO bringt Vierpersonen-Reittier – Kriegstrupp-Waldmammut ab 6. August 2026

In The Elder Scrolls Online steht ab dem 6. August 2026 ein Reittier bereit, das innerhalb der gesamten Rollenspielreihe Neuland betritt. Das Kriegstrupp-Waldmammut kann insgesamt vier Abenteurer gleichzeitig durch Tamriel transportieren und ist damit das erste Reittier dieser Art in der Geschichte von The Elder Scrolls.

Das gewaltige Mammut ist im Kronen-Shop des Online-Rollenspiels erhältlich. Einen Platz übernimmt der Besitzer als Fahrer, während drei weitere Gruppenmitglieder als Passagiere aufsteigen können. Damit geht das neue Reittier deutlich über die bisherigen Mehrpersonen-Reittiere hinaus.

Ein Mammut für die komplette Gruppe

Wie funktioniert das neue Vierpersonen-Reittier? Der Besitzer des Kriegstrupp-Waldmammuts kontrolliert die Bewegung, das Tempo und die Ausdauer des Reittiers. Die drei Passagiere können sich unterdessen bequem transportieren lassen, wodurch sich das Mammut besonders für gemeinsame Ausflüge, Events und längere Reisen durch offene Gebiete anbietet.

Praktisch ist das vor allem dann, wenn die Charaktere einer Gruppe unterschiedlich gut ausgebildete Reittiere besitzen. In The Elder Scrolls Online werden Geschwindigkeit, Ausdauer und Tragkraft weiterhin für jeden Charakter separat trainiert. Sitzt ein vollständig ausgebildeter Charakter am Steuer des Mammuts, kann er Gruppenmitglieder mit langsameren Reittieren oder geringerer Ausdauer mitnehmen.

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Das Kriegstrupp-Waldmammut stellt zugleich eine Premiere für das gesamte Franchise dar. Selbst The Elder Scrolls 5: Skyrim bietet aufgrund seiner Ausrichtung als Einzelspieler-Rollenspiel keine vergleichbare native Funktion. Zwar existieren Mehrspieler-Modifikationen für Skyrim, doch gemeinsame Reittiere gehören dort nicht zum regulären Funktionsumfang und können zudem mit Synchronisationsproblemen verbunden sein.

Interessante Aussichten für berittene Kämpfe

Welche Bedeutung könnte das Mammut künftig erhalten? ZeniMax Online Studios plant für 2027 erstmals Spielmechaniken rund um berittene Kämpfe. Diese sollen im Crimson Veldt genannten Gruppengebiet für zwölf Teilnehmer zum Einsatz kommen. Konkrete Details zur Umsetzung wurden bislang allerdings noch nicht veröffentlicht.

Ob Mehrpersonen-Reittiere wie das Kriegstrupp-Waldmammut dort verwendet werden können, bleibt offen. Sollte eine entsprechende Unterstützung vorgesehen sein, könnte sich eine ungewöhnliche Rollenverteilung ergeben. Der Fahrer würde sich auf die Steuerung konzentrieren, während die Passagiere bestimmte Aufgaben oder Kampfmechaniken übernehmen. Aktuell handelt es sich dabei jedoch lediglich um eine mögliche Nutzung und nicht um eine bestätigte Funktion.

Crimson Veldt war ursprünglich früher vorgesehen, wurde jedoch auf 2027 verschoben. Auch die umfangreicheren Überarbeitungen des Hüters sollen erst Anfang 2027 erscheinen und sind damit nicht mehr für Update 51 eingeplant. The Elder Scrolls Online befindet sich derzeit in einer Phase struktureller Veränderungen, wird laut ZeniMax Online Studios aber weiterhin mit aktuellen und zukünftigen Inhalten unterstützt.

Ein ungewöhnlicher Release für Tamriel

Warum ist das neue Reittier eine Besonderheit? Mehrpersonen-Reittiere sind in Online-Rollenspielen grundsätzlich keine neue Idee, doch innerhalb von The Elder Scrolls gab es bisher kein Gefährt für eine Gruppe aus vier Personen. Das Kriegstrupp-Waldmammut erweitert deshalb nicht nur den Kronen-Shop, sondern führt gleichzeitig eine neue technische und spielerische Möglichkeit für das Franchise ein.

Ob daraus langfristig weitere Gruppenreittiere entstehen, ist noch nicht bekannt. Das Mammut zeigt jedoch, dass ZeniMax Online Studios die bestehenden Systeme trotz der Umstellung auf saisonale Inhalte weiter ausbaut. Die laufende erste Saison konzentriert sich auf die Diebesgilde, während eine zweite Saison voraussichtlich im Herbst 2026 folgen soll.

Was haltet ihr vom ersten Vierpersonen-Reittier in The Elder Scrolls? Würdet ihr mit dem Kriegstrupp-Waldmammut durch Tamriel ziehen oder bevorzugt ihr weiterhin ein eigenes Reittier? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.