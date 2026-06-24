Rockstar hat neue Details zur Vorbestellung von GTA 6 veröffentlicht. Auffällig ist dabei vor allem, was nicht erwähnt wird: Ein eigener Online-Modus zu GTA 6 wird weiterhin nicht offiziell angekündigt. Stattdessen steht klar die Singleplayer-Story rund um Jason und Lucia im Mittelpunkt.

Mit dem Start der GTA-6-Vorbestellungen rückt Rockstar Games die nächste große Marketingphase ein. Die Preorder beginnt am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland ist das der 25. Juni um 0:00 Uhr.

Offiziell bestätigt sind inzwischen die Standard Edition, die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, das Vintage Vice City Pack als Bonus, der Preload ab dem 12. November und erste US-Preise. Doch eine Frage bleibt weiter offen: Was passiert eigentlich mit GTA Online?

Rockstar beschreibt GTA 6 als Singleplayer-Erlebnis

In der offiziellen Mitteilung zur Vorbestellung wird GTA 6 ausdrücklich als Singleplayer-Erlebnis beschrieben. Im Mittelpunkt stehen Jason und Lucia, deren Geschichte im Bundesstaat Leonida und in Vice City angesiedelt ist.

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Auch die Ultimate Edition ist klar auf diese Story ausgerichtet. Rockstar beschreibt die zusätzlichen Inhalte als Sammlung aus Premium-Fahrzeugen, Waffen, Kleidung und weiteren Extras, die sich durch verschiedene Aspekte von Jasons und Lucias Geschichte ziehen.

Damit liegt der Fokus der aktuellen Kommunikation eindeutig auf der Kampagne von GTA 6 – nicht auf einem neuen Online-Modus.

© Rockstar Games

GTA 6 Online wird weiterhin nicht offiziell angekündigt

Ein GTA 6 Online oder ein neuer Multiplayer-Modus wird in der aktuellen Preorder-Mitteilung nicht konkret genannt.

Das bedeutet nicht automatisch, dass GTA 6 keinen Online-Modus bekommen wird. Nach dem enormen Erfolg von GTA Online wäre ein neues Online-Angebot rund um GTA 6 sehr naheliegend. Offiziell angekündigt ist es zum jetzigen Zeitpunkt aber weiterhin nicht.

Rockstar trennt die Kommunikation aktuell deutlich: GTA 6 wird als neues Singleplayer-Erlebnis beworben, während GTA Online und GTA+ weiterhin über das bestehende GTA-5-Ökosystem laufen.

Der GTA+ Bonus verweist auf GTA Online und GTA 5

Interessant ist auch der Bonus für digitale Vorbestellungen. Wer GTA 6 im PlayStation Store oder Microsoft Store digital vorbestellt, erhält einen Monat GTA+ kostenlos.

Dieser Bonus soll sofort nach der Vorbestellung verfügbar sein. Er richtet sich aber nicht an einen neuen GTA-6-Online-Modus, sondern an GTA Online, Grand Theft Auto V und weitere Spiele aus der GTA+-Bibliothek.

Das ist ein wichtiger Unterschied: Rockstar nutzt die GTA-6-Vorbestellung, um Spieler schon jetzt wieder stärker in GTA Online und GTA+ zu ziehen. Eine neue Online-Welt zu GTA 6 wird damit aber nicht bestätigt.

Was bedeutet das für GTA Online?

Kurzfristig deutet alles darauf hin, dass GTA Online weiterläuft. Rockstar bewirbt GTA+ weiterhin als Premium-Mitgliedschaft für GTA Online auf PS5, Xbox Series X|S und PC.

Ob GTA Online später durch einen neuen GTA-6-basierten Online-Modus ersetzt, erweitert oder parallel ergänzt wird, bleibt offen. Rockstar hat dazu bislang keine konkreten Angaben gemacht.

Denkbar wären mehrere Szenarien: GTA Online könnte zunächst weiter auf GTA 5 basieren, während GTA 6 zum Launch den Fokus auf die Story legt. Ebenso möglich wäre ein späterer Start eines neuen Online-Modus nach dem Release. Offiziell bestätigt ist davon aber nichts.

Warum das wichtig ist

GTA Online ist seit Jahren einer der wichtigsten Teile der GTA-Reihe. Viele Spieler fragen sich deshalb, ob GTA 6 direkt zum Launch auch ein neues Online-Erlebnis bietet oder ob Rockstar zunächst die Singleplayer-Kampagne in den Vordergrund stellt.

Die aktuelle Mitteilung liefert darauf keine endgültige Antwort. Sie zeigt aber klar: Zum Vorbestellerstart spricht Rockstar vor allem über GTA 6 als Story-Spiel, über Jason und Lucia, über die Ultimate Edition und über Boni für GTA Online/GTA+.

Story bestätigt, GTA 6 Online bleibt offen

GTA 6 wird zum aktuellen Stand klar als Singleplayer-Erlebnis beworben. Die Kampagne rund um Jason und Lucia steht im Mittelpunkt, und selbst die Ultimate Edition ist an deren Story geknüpft.

Ein neuer Online-Modus zu GTA 6 wurde dagegen weiterhin nicht offiziell angekündigt. Der kostenlose GTA+-Monat bei digitalen Vorbestellungen verweist auf das bestehende GTA Online und Grand Theft Auto V.

Für Fans heißt das: Die Story von GTA 6 ist offiziell gesetzt. Was Rockstar mit GTA Online im Zeitalter von GTA 6 plant, bleibt vorerst eine der spannendsten offenen Fragen.

FAQ: GTA 6 Online und Singleplayer

Hat GTA 6 einen Singleplayer?

Ja. Rockstar/Take-Two beschreibt GTA 6 offiziell als Singleplayer-Erlebnis rund um Jason und Lucia.

Gibt es GTA 6 Online?

Ein eigener Online-Modus zu GTA 6 wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

Bedeutet das, dass GTA 6 keinen Online-Modus bekommt?

Nein. Es bedeutet nur, dass Rockstar zum aktuellen Zeitpunkt keinen neuen Online-Modus offiziell vorgestellt hat.

Was ist mit GTA Online?

GTA Online läuft weiterhin als bestehendes Online-Angebot rund um GTA 5. Rockstar bewirbt GTA+ weiterhin für GTA Online.

Was bringt der GTA+ Bonus bei GTA 6?

Digitale Vorbestellungen von GTA 6 im PlayStation Store oder Microsoft Store enthalten einen Monat GTA+ kostenlos. Dieser Bonus bezieht sich auf GTA Online, GTA 5 und die GTA+-Bibliothek, nicht auf einen bestätigten GTA-6-Online-Modus.

Könnte GTA 6 Online später kommen?

Das ist möglich, aber bislang nicht offiziell bestätigt. Rockstar hat dazu noch keine konkreten Angaben gemacht.