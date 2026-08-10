PS Plus Extra und Premium im August 2026 – Termine, Abgänge, Klassiker

Sony hat den August 2026 für alle PS-Plus-Abonnenten bereits mit einem starken Essential-Paket eröffnet. Seit dem 4. August 2026 stehen Dying Light 2: Stay Human, das Koop-Abenteuer Big Walk und der düstere Indie-Survival-Horror-Geheimtipp Signalis zum Download bereit.

Jetzt richtet sich der Blick wie gewohnt auf die höheren Tarifstufen: In Kürze werden die Neuzugänge für die Spiele- und Klassikerkataloge von PS Plus Extra und Premium enthüllt. Auch die Freischaltung der neuen Titel rückt näher, während parallel bereits feststeht, welche Games den Katalog im August wieder verlassen müssen.

Die wichtigsten Termine für Extra und Premium im August 2026

Wann werden die neuen PS-Plus-Extra- und Premium-Spiele im August 2026 enthüllt? Sony folgt in der Regel einem klaren Ablauf: Die neuen Spiele für Extra und Premium werden typischerweise am Mittwoch der Vorwoche vorgestellt, bevor sie am dritten Dienstag des Monats im Katalog freigeschaltet werden.

Dementsprechend gelten für August 2026 voraussichtlich diese beiden Zeitpunkte, sofern Sony am gewohnten Rhythmus festhält:

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Enthüllung: Mittwoch, 12. August 2026, um 17:30 Uhr

Freischaltung: Dienstag, 18. August 2026, um 10:00 Uhr

Sollte es dabei bleiben, erfahrt ihr Mitte der Woche, welche PS4– und PS5-Titel den Spielekatalog von PS Plus Extra erweitern und auf welche Klassiker sich Premium-Abonnenten im Klassikerkatalog freuen dürfen.

Ein Klassiker ist schon bestätigt

Welcher Premium-Klassiker ist für August 2026 bereits offiziell bestätigt? Während das komplette Line-up für PS Plus Extra und Premium noch unter Verschluss ist, steht ein Neuzugang für den Klassikerkatalog der Premium-Stufe bereits fest: Onimusha: Dawn of Dreams, ein PS2-Kultspiel aus dem Jahr 2006.

Die Aufnahme passt auch thematisch perfekt: Am 4. September 2026 erscheint mit Onimusha: Way of the Sword nach rund zwanzig Jahren erstmals wieder ein neuer Teil von Capcoms Samurai-Reihe. Der vierte Hauptteil eignet sich damit als stimmige Einstimmung auf das kommende Abenteuer.

Diese Spiele verschwinden im August aus dem Katalog

Welche Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im August 2026? Neben den Neuzugängen gilt wie üblich: Eine Handvoll Titel muss den Katalog verlassen. Im August 2026 stehen insgesamt neun Abgänge fest, darunter Dead Island 2 und Unicorn Overlord.

Wenn ihr eines dieser Spiele noch abschließen wollt, solltet ihr euch ranhalten. Anders als bei den Essential-Games könnt ihr die Katalog-Titel nach dem Entfernen nicht weiter nutzen, selbst wenn ihr sie zuvor bereits heruntergeladen habt.

Auf welche Neuzugänge hofft ihr bei PS Plus Extra und Premium im August 2026, und welche Abgänge tun euch besonders weh? Schreibt es gerne in die Kommentare.