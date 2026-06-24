Update vom 24. Juni, 12:18 Uhr: Rockstar Games hat die Uhrzeit offiziell bestätigt. Die GTA-6-Vorbestellungen starten am 25. Juni um Mitternacht lokaler Zeit. Für Deutschland bedeutet das: Die Preorder beginnt in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni um 0:00 Uhr.

Zusätzlich wurden die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, das Vintage Vice City Pack als Vorbestellerbonus sowie der Preload ab dem 12. November bestätigt. Die physische Version wird ebenfalls ab dem 12. November verfügbar sein und enthält laut Rockstar einen Download-Code in der Box.

GTA 6 vorbestellen ab 25. Juni: Uhrzeit, Händler, Preise und Editionen im Überblick

GTA 6 kann ab dem 25. Juni 2026 offiziell vorbestellt werden. Lange war unklar, zu welcher Uhrzeit PlayStation Store, Xbox Store, Rockstar Games Store und Händler ihre Angebote freischalten. Diese Frage ist jetzt beantwortet.

Rockstar Games hat bestätigt, dass Vorbestellungen von Grand Theft Auto VI und der Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition ab dem 25. Juni um Mitternacht lokaler Zeit möglich sein werden.

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Für Deutschland bedeutet das: GTA 6 sollte ab dem 25. Juni um 0:00 Uhr deutscher Zeit vorbestellbar sein. Einzelne Händler können ihre Produktseiten allerdings trotzdem etwas später freischalten.

Welche Uhrzeit ist für die GTA-6-Vorbestellung bekannt?

Die Uhrzeit ist offiziell bestätigt. Die Vorbestellungen für GTA 6 starten am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit.

In Deutschland fällt der Start damit auf die Nacht vom 24. auf den 25. Juni um 0:00 Uhr deutscher Zeit.

Offen bleibt nur, ob wirklich alle Händler und Stores exakt gleichzeitig live gehen. Digitale Stores wie PlayStation Store, Xbox Store und Rockstar Games Store könnten direkt zum Start aktualisiert werden, während einzelne Händler ihre Produktseiten möglicherweise etwas später freischalten.

Wo kann man GTA 6 vorbestellen?

Rockstar nennt digitale Stores und ausgewählte Händler. Für Deutschland sind deshalb vor allem diese Anlaufstellen wichtig:

Händler / Store Erwarteter Stand Amazon Wahrscheinlich zum Preorder-Start dabei MediaMarkt Wahrscheinlich mit physischer Version Saturn Wahrscheinlich mit physischer Version Otto Möglich, vor allem bei Standard Edition GameStop Möglich, besonders bei physischen Editionen PlayStation Store Wunschliste bereits möglich Xbox Store Store-Seite bereits vorhanden Rockstar Games Store Sehr wahrscheinlich bei offiziellen Editionen

Bestätigt ist bereits, dass GTA 6 zum Launch für PS5 und Xbox Series X|S erscheint. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Starten Händler später als die digitalen Stores?

Das ist möglich, aber nicht sicher. Rockstar nennt zwar Mitternacht lokaler Zeit als Start der Vorbestellungen, Händler wie Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto oder GameStop können ihre Produktseiten aber trotzdem zeitversetzt freischalten.

Für Fans heißt das: Wer GTA 6 möglichst früh vorbestellen möchte, sollte in der Nacht zum 25. Juni zunächst die digitalen Stores im Blick behalten. Parallel lohnt sich ein Blick auf die großen Händler, vor allem wenn ihr eine physische Version kaufen wollt.

Welche Editionen von GTA 6 gibt es?

Rockstar hat inzwischen mindestens zwei Versionen bestätigt: die Standard Edition und die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition.

Die Ultimate Edition soll das Singleplayer-Erlebnis von GTA 6 mit einer exklusiven Sammlung aus Premium-Fahrzeugen, Waffen, Bekleidung und weiteren Inhalten erweitern. Laut Rockstar sind diese Inhalte über verschiedene Aspekte von Jasons und Lucias Story hinweg eingebunden.

Gibt es einen Vorbestellerbonus?

Ja. Alle Vorbestellungen und alle Käufe von GTA 6 vor dem 20. November erhalten das Vintage Vice City Pack.

Der Bonus gilt laut Rockstar sowohl für die Standard Edition als auch für die Ultimate Edition. Das Vintage Vice City Pack enthält eine Sammlung von Items, die an die Zeit erinnern soll, als die Neonlichter in Vice City besonders grell strahlten.

Welche Gegenstände genau enthalten sind, dürfte Rockstar auf der offiziellen GTA-6-Seite näher aufschlüsseln.

Wie teuer wird GTA 6?

Take-Two nennt inzwischen erstmals offizielle Preise für den US-Markt. Demnach kostet GTA 6 in der Standard Edition 79,99 US-Dollar. Die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition wird mit 99,99 US-Dollar angegeben.

Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht bestätigt. Diese dürften spätestens sichtbar werden, wenn die Vorbestellungen in den deutschen Stores und bei ersten Händlern freigeschaltet werden.

Wann startet der GTA-6-Preload?

Auch zum Preload gibt es jetzt offizielle Informationen. Wer GTA 6 digital vorbestellt, kann ab dem 12. November 2026 mit dem Download beginnen.

Damit bleibt eine Woche Zeit, um das Spiel vor dem offiziellen Release herunterzuladen. GTA 6 erscheint am 19. November 2026.

Wichtig: Der Preload ist kein Early Access. Spielen könnt ihr GTA 6 nach aktuellem Stand erst zum offiziellen Launch.

Was bedeutet der Download-Code bei der physischen Version?

Rockstar bestätigt außerdem, dass die physische Version von GTA 6 ab dem 12. November verfügbar sein wird und einen Download-Code in der Box enthält. Damit können auch Käufer der Box-Version das Spiel vorab herunterladen.

Gerade dieser Punkt dürfte für Diskussionen sorgen, weil viele Fans bei einer physischen Version automatisch an eine klassische Disc-Fassung denken. Nach der aktuellen Rockstar-Formulierung steht aber fest: In der Box befindet sich ein Download-Code, um den Preload vor dem Release zu ermöglichen.

Was ihr zum Preorder-Start beachten solltet

Wenn ihr GTA 6 direkt zum Start vorbestellen wollt, solltet ihr euch vorab vorbereiten. Bei einem Spiel dieser Größenordnung könnten Store-Seiten stark ausgelastet sein oder Händler ihre Angebote zu unterschiedlichen Zeiten freischalten.

1. Store-Seiten vorbereiten

Im PlayStation Store und Xbox Store ist GTA 6 bereits sichtbar. Setzt das Spiel auf die Wunschliste oder merkt euch die Store-Seiten, damit ihr zum Start nicht erst suchen müsst.

2. Mehrere Händler im Blick behalten

Rockstar nennt digitale Stores und ausgewählte Händler. Für Deutschland sind deshalb vor allem PlayStation Store, Xbox Store, Rockstar Games Store, Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto und GameStop interessant.

3. Nicht auf Fake-Shops hereinfallen

Kauft nur bei offiziellen Stores oder bekannten Händlern. Angebliche GTA-6-Keys, Beta-Zugänge, Early-Access-Angebote oder extrem günstige Preise sind ein Warnsignal.

4. Editionen vor dem Kauf vergleichen

Da Rockstar jetzt eine Ultimate Edition bestätigt hat, solltet ihr vor dem Kauf prüfen, welche Inhalte wirklich enthalten sind. Gerade digitale Boni, mögliche Zusatzinhalte und Händlerangebote können sich unterscheiden.

5. Händler können später live gehen

Wenn Amazon, MediaMarkt oder Saturn nicht exakt um 0:00 Uhr live sind, heißt das nicht automatisch, dass dort keine Vorbestellung kommt. Händler können ihre Produktseiten auch später im Laufe des Tages freischalten.

FAQ zur GTA-6-Vorbestellung

Wann startet die GTA-6-Vorbestellung?

Die Vorbestellungen für GTA 6 starten offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland ist das der 25. Juni um 0:00 Uhr.

Gibt es eine offizielle Uhrzeit?

Ja. Rockstar hat bestätigt, dass die Vorbestellungen um Mitternacht lokaler Zeit starten.

Wo kann man GTA 6 vorbestellen?

Rockstar nennt digitale Stores und ausgewählte Händler. Für Deutschland solltet ihr vor allem den PlayStation Store, den Xbox Store, den Rockstar Games Store sowie Händler wie Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto und GameStop im Blick behalten.

Kann man GTA 6 im PlayStation Store vorbestellen?

Die digitale PS5-Version sollte ab dem 25. Juni um 0:00 Uhr deutscher Zeit vorbestellbar sein. Einzelne Store-Aktualisierungen können sich aber verzögern.

Kann man GTA 6 im Xbox Store vorbestellen?

Auch die Xbox-Version sollte ab dem offiziellen Preorder-Start verfügbar werden. GTA 6 erscheint für Xbox Series X|S.

Wie viel kostet GTA 6?

Take-Two nennt für den US-Markt einen Preis von 79,99 US-Dollar für die Standard Edition. Die Ultimate Edition wird mit 99,99 US-Dollar angegeben. Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht bestätigt.

Welche Editionen gibt es?

Rockstar hat die Standard Edition und die Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition bestätigt. Die Ultimate Edition enthält unter anderem Premium-Fahrzeuge, Waffen, Bekleidung und weitere Inhalte rund um Jasons und Lucias Story.

Gibt es Vorbestellerboni?

Ja. Alle Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November erhalten das Vintage Vice City Pack. Der Bonus gilt für Standard Edition und Ultimate Edition.

Wann startet der GTA-6-Preload?

Der Preload startet am 12. November 2026 für digitale Vorbesteller.

Hat die physische Version eine Disc?

Rockstar schreibt, dass die physische Version ab dem 12. November verfügbar sein wird und einen Download-Code in der Box enthält. Weitere Details zur genauen Box-Fassung bleiben abzuwarten.

Erscheint GTA 6 auch für PC?

Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt. Zum Launch ist GTA 6 nur für PS5 und Xbox Series X|S bestätigt.

Gibt es GTA 6 für PS4 oder Xbox One?

Nein. GTA 6 ist offiziell für PS5 und Xbox Series X|S angekündigt. Versionen für PS4 oder Xbox One wurden nicht bestätigt.