Oblivion Remastered: Alchemie-Bug sorgt für Gewichtsschock bei Spielern

The Remastered Version von The Elder Scrolls IV: Oblivion hat kürzlich die Gaming-Welt mit seiner Rückkehr in einem neuen grafischen Gewand und verbesserten Gameplay überrascht. Dennoch gibt es einige Stolpersteine, die Gamer kennen sollten, bevor sie sich in die Welt von Cyrodiil stürzen. Ein bestimmter Bug sorgt für Aufsehen und könnte Spielern die Freude an ihrem Fortschritt trüben.

Ein schwerwiegender Alchemie-Fehler

Welcher Fehler betrifft die Alchemie in Oblivion Remastered? Wenn du in der Remastered-Version von Oblivion Level 100 in Alchemie erreichst, kannst du Tränke mit nur einem einzigen Bestandteil herstellen. Ein spezieller Bug tritt auf, wenn du bei der Herstellung von Erschöpfungstränken einen Kürbis verwendest. Infolgedessen wiegen alle zukünftigen Erschöpfungstränke fünf Pfund, unabhängig von den verwendeten Zutaten. Dies kann zu einer unerwünschten Belastung im Inventar führen.

Spieler berichten auf Plattformen wie Reddit von diesem Problem. Ein direktes Zitat eines Reddit-Nutzers lautet:

„Wenn du Alchemie Level 100 erreichst und Tränke mit einem Bestandteil herstellen kannst, verwende keinen Kürbis für Erschöpfungstränke. Jeder zukünftige Erschöpfungstrank wird fünf Pfund wiegen, egal welche Zutaten du verwendest oder wie viele.“

Problembehebung und Entwicklerreaktion

Gibt es eine Lösung für diesen Bug? Die gute Nachricht ist, dass es eine einfache Möglichkeit gibt, dieses Problem zu beheben. Spieler können den betroffenen Trank umbenennen, wodurch das Gewicht zurückgesetzt und der Bug behoben wird. Dennoch bleibt das Problem bestehen, dass diese Lösung nicht intuitiv ist und Spieler möglicherweise nicht darauf stoßen, ohne vorher davon zu wissen.

Bisher haben weder Bethesda noch Virtuous Studios, die Entwickler des Remasters, Stellung zu diesem Bug bezogen oder ein offizielles Update angekündigt. Die langsame Reaktion auf dieses Problem deutet darauf hin, dass es möglicherweise noch eine Weile bestehen bleibt.

Hintergrund und Kaufoptionen

Was bietet Oblivion Remastered den Spielern? Die Remastered-Version von Oblivion bietet eine vollständige grafische Überarbeitung mit modernen Rendering-Techniken, Raytracing und aktualisierten Texturen. Die Expansionen „Knights of the Nine“ und „Shivering Isles“ sind ebenfalls enthalten. Die überarbeitete Benutzeroberfläche und die verbesserten Animationen tragen zu einem zeitgemäßen Spielerlebnis bei.

Oblivion Remastered ist seit dem 22. April 2025 für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Trotz der bekannten Bugs hat das Spiel positive Kritiken erhalten und ist bei den Spielern beliebt.

Wie stehst du zu dem Alchemie-Fehler in Oblivion Remastered? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren!