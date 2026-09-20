Castlevania Belmonts Curse – kostenlose Demo ab 1. Oktober mit Save-Transfer

Konami lässt Fans bereits zwei Wochen vor dem regulären Verkaufsstart in Castlevania: Belmont’s Curse eintauchen. Am 1. Oktober 2026 erscheint eine kostenlose Demo für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Steam.

Die Vollversion folgt am 15. Oktober 2026. Damit erhalten Interessierte ausreichend Zeit, um das neue 2D-Action-Abenteuer auszuprobieren und sich mit dem schnelleren Kampfsystem sowie der überarbeiteten Fortbewegung per Peitsche vertraut zu machen.

Demo mit Fortschrittsübernahme

Wann erscheint die Demo zu Castlevania: Belmont’s Curse? Die kostenlose Probefassung wird am 1. Oktober 2026 auf allen angekündigten Plattformen veröffentlicht. Sie umfasst den Anfang von Rose Belmonts Abenteuer und soll einen aussagekräftigen Eindruck von Kämpfen, Erkundung und Spielwelt vermitteln.

Besonders praktisch ist die Übernahme des Spielstands. Der in der Demo erzielte Fortschritt kann direkt in die Vollversion übertragen werden, sofern beide Fassungen auf derselben Plattform und mit demselben Benutzerkonto gespielt werden. Außerdem muss die Vollversion für den Transfer auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Einzelne Inhalte und Funktionen können in der Demo eingeschränkt sein. Dennoch wirkt die Probefassung durch die Speicherübernahme eher wie ein vorgezogener Start als wie ein vollständig abgetrennter Testabschnitt. Wer das Spiel ohnehin kaufen möchte, muss den Anfang am 15. Oktober 2026 somit nicht erneut absolvieren.

Plattform Speicherbedarf der Demo Bildrate PlayStation 5 Mindestens 6 GB 60 FPS Xbox Series X|S Mindestens 5 GB 60 FPS Steam Mindestens 4 GB 60 FPS Nintendo Switch Mindestens 3 GB 30 FPS

Rose Belmonts Reise nach Paris

Welche Geschichte erzählt Castlevania: Belmont’s Curse? Die Handlung spielt im Jahr 1499 und damit 23 Jahre nach Castlevania 3: Dracula’s Curse. Im Mittelpunkt steht Rose Belmont, die Tochter des legendären Vampirjägers Trevor Belmont. Rose trägt Draculas Fluch in ihrem rechten Arm und wird in eine düstere Verschwörung im von Monstern heimgesuchten Paris verwickelt.

Spielerisch bleibt der neue Teil den Erkundungswurzeln der Reihe treu, erweitert die bekannte Formel aber um eine schnellere Peitschenmechanik, sieben Waffenkategorien und verschiedene Relikte. Über das Arcana-System werden besiegte Bosse in Tarotkarten versiegelt, wodurch Rose neue Zauber und besondere Fähigkeiten erhält.

Zum Aufgebot gehören bekannte Castlevania-Gegner wie Dracula, Tod, Medusa, Carmilla und Isaac. Mit Jeanne d’Arc und The Fallen treten zugleich neue Bedrohungen auf. Entwickelt wird Castlevania: Belmont’s Curse von Konami und Evil Empire, während das für Dead Cells bekannte Studio Motion Twin beratend beteiligt ist.

Die Veröffentlichung im Oktober passt zudem bestens zum gotischen Horror der Reihe und fällt in das Jahr des 40. Castlevania-Jubiläums. Durch die kostenlose Demo können Fans Rose Belmonts Debüt bereits am 1. Oktober 2026 beginnen und ihren Fortschritt zwei Wochen später ohne Neustart fortsetzen.

Werdet ihr die Demo direkt herunterladen oder wartet ihr bis zur Veröffentlichung der Vollversion? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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