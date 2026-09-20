Kojima Productions kontert Gerüchte – Physint wird jetzt mit Xbox gemacht

Kojima Productions hat sich am 20. September 2026 offiziell zu den Spekulationen rund um PlayStation und Physint geäußert. Vorausgegangen war Sonys überraschende Entscheidung, die Zusammenarbeit an dem ambitionierten Action-Spionage-Spiel zu beenden. Inzwischen wird das Projekt mit Xbox als neuem Publishing-Partner fortgesetzt.

Die Diskussionen beschränkten sich zuletzt nicht mehr nur auf den Wechsel des Publishers. Im Netz kursierten zudem Behauptungen über das Verhältnis zwischen Kojima Productions und PlayStation, die kommerzielle Entwicklung der Death-Stranding-Reihe sowie die finanzielle Situation des unabhängigen Studios.

Das Studio weist Spekulationen zurück

Warum reagiert Kojima Productions auf die aktuellen Gerüchte? Nach Angaben des Unternehmens haben die Berichte mittlerweile Fans, Geschäftspartner und langjährige Wegbegleiter erreicht. Deshalb sah sich das Studio zu einer ungewöhnlich deutlichen öffentlichen Stellungnahme veranlasst.

Kojima Productions betont, dass die verbreiteten Behauptungen weder von offiziellen noch von namentlich genannten Quellen stammen. Entsprechende Darstellungen sollten daher mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden.

Das Studio befindet sich in einem gesunden und profitablen Zustand. Die Entwicklung von Physint schreitet gemeinsam mit Xbox weiter voran und unsere Beziehung zu PlayStation bleibt stark.

Gleichzeitig spielt das Unternehmen die Tragweite des Publisher-Wechsels nicht herunter. Das Ende der bisherigen Zusammenarbeit sei eine ernste Situation gewesen, die potenziell erhebliche Konsequenzen für das Studio und die Produktion von Physint hätte haben können.

Physint entsteht künftig mit Xbox

Wie geht es mit Physint nach dem PlayStation-Aus weiter? Xbox Game Studios hat die Rolle des Publishing-Partners übernommen. Die Zusammenarbeit baut auf der bereits bestehenden Partnerschaft bei OD auf und soll sich künftig sogar über klassische Videospiele hinaus auf Film und Fernsehen erstrecken.

Eine Veröffentlichung von Physint für PlayStation 5 wurde im Zuge des Wechsels nicht bestätigt. Die Aussage über das weiterhin starke Verhältnis zu Sony dürfte daher vor allem verdeutlichen, dass zwischen beiden Unternehmen kein grundsätzlicher Bruch besteht. Ob sich daraus später erneut gemeinsame Projekte ergeben, bleibt offen.

Physint markiert Hideo Kojimas große Rückkehr zum Action-Spionage-Genre. Der Entwickler bezeichnet das Projekt als Höhepunkt seiner inzwischen mehr als 40 Jahre umfassenden Karriere. Mit moderner Technik und einer prominenten Besetzung soll das Spiel neue Maßstäbe innerhalb des Genres setzen.

Prominente Besetzung für Kojimas neues Projekt

Wer übernimmt die Hauptrolle in Physint? Am 17. September 2026 bestätigte Kojima Productions den schwedischen Schauspieler Bill Skarsgård als Hauptdarsteller. Zuvor waren bereits Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe als Mitglieder des Ensembles vorgestellt worden.

Skarsgård und Fraser absolvierten Anfang 2026 bereits Kostümproben, Scans und Kameratests. Laut Hideo Kojima hätten diese Arbeiten sein Vertrauen in die kreative Ausrichtung des Spiels weiter gestärkt. Einen Veröffentlichungstermin oder ein konkretes Release-Zeitfenster gibt es bislang nicht.

Damit ist zumindest die Zukunft des Projekts gesichert: Physint bleibt in Entwicklung, Kojima Productions bezeichnet seine wirtschaftliche Lage als stabil und die Verbindung zu PlayStation soll trotz des Rückzugs von Sony bestehen bleiben. Was haltet ihr vom Wechsel zu Xbox und würdet ihr euch weiterhin eine PlayStation-Version wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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