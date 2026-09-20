Erstes LEGO Ideas Set zu Yu-Gi-Oh! geplant – Siegerentwurf zeigt Exodia

LEGO und Yu-Gi-Oh! machen erstmals gemeinsame Sache. Im Rahmen einer LEGO-Ideas-Challenge wurde der Entwurf Das Herz der Karten: Exodia von Step_on_a_Brick zum Sieger gekürt und bildet damit die Grundlage für das erste offizielle LEGO-Set zum beliebten Anime und Sammelkartenspiel.

Im Mittelpunkt steht mit Exodia, die Verbotene eine der bekanntesten Kreaturen des gesamten Franchise. Ergänzt wird das mächtige Monster durch eine aus LEGO-Steinen gebaute Figur von Yugi Muto sowie mehrere übergroße Karten, die in die Präsentation des Modells eingebunden sind.

Exodia setzt sich gegen starke Konkurrenz durch

Wie sieht das erste LEGO-Set zu Yu-Gi-Oh! aus? Der Siegerentwurf inszeniert Exodia als imposante Ausstellungsfigur hinter Yugi Muto. Drei große Karten stellen Teile des Monsters dar und vervollständigen gemeinsam mit den gebauten Elementen das charakteristische Design der verbotenen Kreatur.

In Anime und Sammelkartenspiel besteht Exodia aus fünf separaten Karten. Gelingt es einem Duellanten, alle fünf Teile auf seiner Hand zu versammeln, endet das Duell sofort mit seinem Sieg. Gerade diese besondere Mechanik machte Exodia bereits in den frühen Folgen der Serie zu einer Legende.

Die Challenge brachte insgesamt fünf Entwürfe in die abschließende Auswahl. Neben Exodia standen unter anderem Slifer der Himmelsdrache, ein Display des Blauäugigen weißen Drachen sowie zwei Modelle rund um Duelle zwischen dem Dunklen Magier und dem Blauäugigen weißen Drachen zur Wahl. Die öffentliche Abstimmung lief bis zum 28. April 2026, die endgültige Entscheidung lag jedoch beim LEGO-Ideas-Team.

Das endgültige Modell befindet sich noch in Entwicklung

Wann erscheint das LEGO-Set mit Exodia? Einen Veröffentlichungstermin oder Preis hat LEGO bislang nicht bekannt gegeben. Auch die genaue Anzahl der Bausteine und die endgültige Gestaltung stehen noch aus.

Der gezeigte Siegerentwurf entspricht zudem nicht automatisch dem fertigen Produkt. Wie bei LEGO Ideas üblich, wird das Modell von den hauseigenen Designern weiterentwickelt und an Vorgaben wie Stabilität, Baubarkeit und Produktionskosten angepasst. Exodia soll dabei weiterhin das zentrale Element des Sets bleiben.

Noch offen ist außerdem, ob Yugi Muto im fertigen Modell als große, baubare Figur erhalten bleibt oder durch eine klassische Minifigur ergänzt wird. Weitere Charaktere aus Yugis Freundeskreis gehören nicht zum Siegerentwurf, könnten bei einem Erfolg der Kooperation aber den Weg für zusätzliche Sets ebnen.

Wie gefällt euch Exodia als Motiv für das erste LEGO-Set zu Yu-Gi-Oh!? Schreibt uns eure Meinung und eure Wünsche für mögliche weitere Modelle in die Kommentare.

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