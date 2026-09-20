Nintendo Switch 2 im Höhenflug – diese Spiele prägen Herbst 2026 und 2027

Nintendo Switch 2 läuft derzeit auf Hochtouren. Seit dem Konsolenstart im Juni 2025 ist die Spielebibliothek kontinuierlich gewachsen, doch insbesondere die vergangenen Monate zeigen, wie stark Nintendo und seine Partner inzwischen liefern.

Auf erfolgreiche Starttitel wie Mario Kart World und Cyberpunk 2077: Ultimate Edition folgten weitere Hochkaräter. Donkey Kong Bananza entwickelte sich zum Kritikerliebling, während große Multiplattform-Veröffentlichungen wie Resident Evil Requiem demonstrieren, dass die Hybridkonsole auch bei aktuellen Third-Party-Spielen mitmischt.

Fire Emblem setzt die Erfolgsserie fort

Warum erlebt Nintendo Switch 2 gerade einen solchen Höhenflug? Einen wichtigen Anteil daran hat Fire Emblem: Fortune’s Weave. Das am 17. September 2026 veröffentlichte Taktik-Rollenspiel erreichte bei OpenCritic einen Durchschnitt von 89 Punkten und gehört damit zu den bislang bestbewerteten Neuerscheinungen des Jahres 2026.

Besonders wertvoll für Nintendo ist der Exklusivstatus. Fire Emblem: Fortune’s Weave kann ausschließlich auf Nintendo Switch 2 gespielt werden und liefert damit einen überzeugenden Grund, auf die neue Hardware umzusteigen. Inhaltlich verbindet das Abenteuer strategische Rundenkämpfe mit vier miteinander verwobenen Heldengeschichten und einer Zeitreisehandlung.

Es handelt sich zudem nicht um einen einzelnen Ausreißer. Pokémon Pokopia wurde nach seiner Veröffentlichung am 5. März 2026 ebenfalls positiv aufgenommen und soll noch vor dem Jahresende 2026 den zweiten Teil seines Erweiterungspasses erhalten. Splatoon Raiders erschien am 23. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 und konnte neben guten Kritiken besonders starke Nutzerwertungen sammeln.

Zusammen mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza besitzt Nintendo damit bereits mehrere zugkräftige Exklusivtitel. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition und Resident Evil Requiem ergänzen das Angebot um bekannte Produktionen anderer Publisher, wodurch die Konsole inzwischen deutlich breiter aufgestellt ist als noch zum Start.

Ein vollgepackter Herbst und ein starkes Jahr 2027

Welche Switch-2-Spiele erscheinen als Nächstes? Bereits am 22. Oktober 2026 folgt Nintendo Switch Sports Resort. Der neue Bewegungsspielableger führt auf die bekannte Wuhu Island und bietet zwölf Sportarten, darunter Boxen, Bowling, Bogenschießen, Tennis, Golf und Skateboarden.

Am 5. November 2026 kehrt anschließend ein echter Klassiker zurück. The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurde für Nintendo Switch 2 grundlegend überarbeitet und erhält unter anderem eine neue Grafik, modernisierte Spielmechaniken, überarbeitete Musik sowie umfangreichere Dialoge. Auch FromSoftware soll The Duskbloods weiterhin im Laufe des Jahres 2026 exklusiv für die Konsole veröffentlichen, ein konkreter Termin steht jedoch noch aus.

Der Ausblick auf 2027 fällt ebenfalls vielversprechend aus. Metroid Ravenous eröffnet das Nintendo-Jahr am 28. Januar 2027. Das neue 2D-Abenteuer schickt Samus Aran in eine gefährliche Untergrundwelt, in der sie ihre erwachten Metroid-Kräfte zum Überleben einsetzen muss.

Für das Frühjahr 2027 ist Kirby and the World Beyond angekündigt. Das neue 3D-Abenteuer setzt auf weitläufige, frei erkundbare Gebiete. Später sollen Xenoblade Genesis sowie Pokémon Wind und Pokémon Welle folgen. Letztere führen in eine offene Welt mit windumtosten Inseln und einem großen Ozean.

Bemerkenswert ist, dass Nintendo sein neues System bislang noch ohne ein eigenständiges 3D-Super-Mario-Abenteuer aufgebaut hat. Gerüchte sprechen von einer Veröffentlichung gegen Ende 2027, offiziell angekündigt wurde ein solches Projekt bislang allerdings nicht. Sollte Mario tatsächlich dazukommen, könnte 2027 zum bislang stärksten Jahr der Nintendo Switch 2 werden.

Wie bewertet ihr die aktuelle Spieleauswahl der Nintendo Switch 2 und auf welchen kommenden Titel freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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