HORI Arcade Classic Pro für Switch 2 – modularer Controller mit 4 Modulen

Hori hat mit dem HORI Arcade Classic Pro einen ungewöhnlichen neuen Controller für Nintendo Switch 2 vorgestellt. Das offiziell von Nintendo lizenzierte Zubehör richtet sich vor allem an Fans klassischer Arcade-Spiele und setzt auf austauschbare Steuermodule, die sich passend zum jeweiligen Genre kombinieren lassen.

Die Enthüllung erfolgte am 14. September 2026. Neben Nintendo Switch 2 unterstützt der Controller auch Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED und PCs mit Windows 11. Hori erweitert damit sein Angebot an Nintendo-Zubehör, zu dem auch eine elektronische Okarina für das kommende Remake von The Legend of Zelda gehört.

Vier Module für klassische Arcade-Spiele

Welche Steuerungsmöglichkeiten bietet der HORI Arcade Classic Pro? Im Lieferumfang befinden sich vier austauschbare Module, die jeweils für unterschiedliche Arten von Arcade-Spielen gedacht sind. Bis zu zwei Einheiten können gleichzeitig montiert und frei auf der linken oder rechten Seite des Controllers platziert werden.

Stick: Der klassische Steuerknüppel unterstützt Eingaben in vier oder acht Richtungen.

Der klassische Steuerknüppel unterstützt Eingaben in vier oder acht Richtungen. Trackball: Die Kugelsteuerung ermöglicht flüssige Bewegungen und kann am PC außerdem als Maus verwendet werden.

Die Kugelsteuerung ermöglicht flüssige Bewegungen und kann am PC außerdem als Maus verwendet werden. Paddle: Das drehbare Rad eignet sich besonders für Arcade-Klassiker und zweidimensionale Spiele mit horizontaler Steuerung.

Das drehbare Rad eignet sich besonders für Arcade-Klassiker und zweidimensionale Spiele mit horizontaler Steuerung. Loop Lever: Dieses Modul kombiniert einen Stick mit einem drehbaren Paddle. Es erkennt vertikale, horizontale und diagonale Bewegungen sowie Drehbewegungen.

In der Mitte des rund 50 Zentimeter breiten Gehäuses befinden sich acht Arcade-Tasten. Zusätzlich lassen sich Eingaben neu zuweisen. Für Shooter und andere Spiele mit schnellen Eingabefolgen stehen eine Dauerfeuerfunktion sowie ein automatischer Dauerfeuermodus mit fünf, zehn oder 20 Eingaben pro Sekunde bereit.

Kabelverbindung und technische Einschränkungen

Mit welchen Plattformen ist der neue Switch 2 Controller kompatibel? Der Arcade Classic Pro wird über ein ungefähr drei Meter langes USB-A-Kabel angeschlossen und funktioniert nicht kabellos. Auf dem PC werden Windows 11 und ein USB-A-Anschluss benötigt. Unterstützt werden dort ausschließlich Spiele mit XInput, während DirectInput nicht verfügbar ist.

Das Gehäuse misst ungefähr 50 mal 29 mal 11 Zentimeter und wiegt ohne eingesetzte Module rund zwei Kilogramm. Zum Paket gehören außerdem ein Sechskantschlüssel für den Modulwechsel und eine Bedienungsanleitung. Hori weist darauf hin, dass nicht jedes Spiel vollständig mit allen Steuerungsvarianten kompatibel sein wird.

Als spezialisierter Arcade-Controller verzichtet das Modell auf mehrere Funktionen der Joy-Con 2. Dazu gehören Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Bewegungs-IR-Kamera, Vibration, amiibo-Unterstützung, Headset-Anschluss, Statusleuchten und das Aufwecken der Konsole aus dem Ruhemodus.

Veröffentlichung zunächst in Japan

Wann erscheint der HORI Arcade Classic Pro? In Japan wird das Zubehör auf Bestellung produziert. Die dortige Bestellphase läuft vom 14. September bis zum 2. Oktober 2026, während die Veröffentlichung für den 28. Februar 2027 angesetzt ist.

Eine Veröffentlichung in Deutschland wurde bislang nicht angekündigt. Dementsprechend gibt es auch noch keinen offiziellen Euro-Preis. Da zahlreiche andere Hori-Produkte international angeboten werden, bleibt eine spätere Veröffentlichung außerhalb Japans grundsätzlich möglich.

Was haltet ihr von dem modularen Arcade-Controller und welches der vier Steuermodule würdet ihr am häufigsten verwenden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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