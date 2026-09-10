Nintendo Switch 2 Update 23.0.0 bringt VRR im TV-Modus und mehr Optionen

Nintendo hat am 10. September 2026 ein umfangreiches System-Update für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Version 23.0.0 bringt nicht nur die üblichen Stabilitätsverbesserungen, sondern erweitert die Konsole um VRR im TV-Modus, neue GameChat-Funktionen und zusätzliche Optionen für virtuelle Software.

Das Update wird bei bestehender Internetverbindung automatisch heruntergeladen. Alternativ lässt es sich über die Systemeinstellungen im Bereich Konsole manuell starten. Für die Nutzung von VRR muss zusätzlich das Nintendo Switch 2-Dock aktualisiert werden.

VRR und GameChat erhalten wichtige Erweiterungen

Welche Neuerung verbessert die Bildausgabe am Fernseher? Das größte Feature von Version 23.0.0 ist die Unterstützung von VRR im TV-Modus. Wenn sowohl das gestartete Spiel als auch der angeschlossene Fernseher die Technik unterstützen, passt die Konsole die Bildwiederholrate dynamisch an die Verarbeitung des Spiels an.

Das soll sichtbares Bildzerreißen reduzieren und insbesondere bei schwankenden Bildraten für eine gleichmäßigere Darstellung sorgen. Nintendo Switch 2 Welcome Tour unterstützt die Funktion nach einem eigenen Software-Update auch bei der VRR-Demonstration im TV-Modus.

VRR wird nun im TV-Modus unterstützt.

Die Bildwiederholrate kann an die Verarbeitung eines kompatiblen Spiels angepasst werden.

Ein kompatibler Fernseher oder Monitor ist erforderlich.

Das Nintendo Switch 2-Dock muss separat aktualisiert werden.

In den Display-Einstellungen wurde ein eigener Bereich für VRR ergänzt.

Auch GameChat wurde an mehreren Stellen überarbeitet. Frühere Gesprächsrunden werden jetzt in der Liste der verfügbaren Chats angezeigt. Außerdem kann eine neue Sitzung geöffnet werden, ohne sofort Freunde einladen zu müssen.

Bereits besuchte Chats werden in der Übersicht gekennzeichnet.

Neue Chats können ohne vorherige Einladung von Freunden betreten werden.

Über das Menü der C-Taste lässt sich während eines Chats die Größe der Bildschirmdarstellung verändern.

Brasilianisches Portugiesisch wird bei den entsprechenden Funktionen für Sprachwiedergabe und Sprachumwandlung unterstützt.

Mehr Kontrolle über Systeme und virtuelle Spiele

Welche Komfortfunktionen ergänzt Nintendo mit Version 23.0.0? Die virtuellen Game Cards erhalten direkt im HOME-Menü einen neuen Einstellungsbereich. Dort lässt sich kontrollieren und bearbeiten, welche registrierten Konsolen auf die digitalen Spiele zugreifen dürfen.

Kann eine virtuelle Game Card nicht von einem anderen ausgeschalteten oder nicht mit dem Internet verbundenen System entfernt werden, bietet die Switch 2 nun eine Ausweichlösung an. Der Käufer der Software kann das Spiel vorübergehend über eine Online-Lizenz starten.

Virtuelle Game Cards erhalten einen eigenen Einstellungsbereich im HOME-Menü.

Registrierte Systeme können überprüft und verwaltet werden.

Bei einer nicht erreichbaren Zweitkonsole kann Software über eine Online-Lizenz gestartet werden.

Die Online-Lizenz darf ausschließlich vom Käufer der Software verwendet werden.

Eine vollständige Systemübertragung zwischen zwei Nintendo Switch 2-Konsolen ist nun möglich.

Der Menüpunkt zur Systemübertragung wurde in den Systemeinstellungen ergänzt.

Speicherdaten, Screenshots und weitere Daten können auf eine andere Switch 2 übertragen werden.

Nintendo verbessert zudem den Umgang mit mehreren Displays und Konsolen. Die Audioeinstellungen können separat für bis zu acht Fernseher gespeichert und beim erneuten Anschluss automatisch angewendet werden. Der bisherige Bereich für Dock-Ausgabeinformationen heißt jetzt Videoausgabeinformationen und zeigt detaillierter an, welche Signale der angeschlossene Bildschirm darstellen kann.

TV-Soundeinstellungen werden für bis zu acht angeschlossene Fernseher gespeichert.

Dock-Ausgabeinformationen wurden in Videoausgabeinformationen umbenannt.

Die Übersicht zeigt detaillierte Angaben zu den unterstützten Videosignalen des Displays.

Die Lautstärke des Aktivierungstons im TV-Modus kann direkt bei der Auswahl überprüft werden.

Mii-Musik, Spielzeiten und weitere Verbesserungen

Welche zusätzlichen Änderungen stecken im neuen Switch 2-Update? Auch abseits der großen Funktionen enthält Version 23.0.0 zahlreiche praktische Anpassungen. Im Mii-Editor lässt sich nun Hintergrundmusik abspielen, wechseln oder vollständig deaktivieren.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, einen QR-Code für ein erstelltes Mii zu generieren und diesen mit anderen Nutzern zu teilen. Damit greift Nintendo eine komfortable Austauschfunktion früherer Konsolengenerationen wieder auf.

Mii-Figuren können als QR-Code erstellt und geteilt werden.

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Mii kann Musik abgespielt werden.

Die Musik lässt sich über die Einstellungen wechseln oder stoppen.

Handheld-Modus-Boost kann über die Schnelleinstellungen ein- oder ausgeschaltet werden.

Andere Controller lassen sich mit Handheld-Modus-Boost verwenden, während Joy-Con 2 an der Konsole befestigt sind.

Spielzeiten derselben Software werden über mehrere Konsolen hinweg zusammengefasst.

Die Zusammenführung der Spielzeiten erfolgt schrittweise für Software, die nach dem Update gestartet wurde.

Brasilianisches Portugiesisch wurde als Sprache für Text-to-Speech ergänzt.

Brasilianisches Portugiesisch wurde für die Sprachumwandlung innerhalb von GameChat ergänzt.

Allgemeine Fehlerkorrekturen und Verbesserungen der Systemstabilität wurden vorgenommen.

Parallel dazu hat auch die ursprüngliche Nintendo Switch das Update auf Version 23.0.0 erhalten. Der Funktionsumfang fällt dort deutlich kleiner aus, übernimmt aber einige Verbesserungen für den Umgang mit digitalen Spielen.

Virtuelle Game Cards erhalten im HOME-Menü einen neuen Einstellungsbereich.

Registrierte Systeme für virtuelle Game Cards können überprüft und bearbeitet werden.

Bei einer nicht erreichbaren Konsole kann der Käufer Software vorübergehend über eine Online-Lizenz starten.

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität wurden umgesetzt.

Wie bewertet ihr das System-Update 23.0.0 und habt ihr einen VRR-fähigen Fernseher an eurer Nintendo Switch 2 angeschlossen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab