Die Jagd auf Nintendo Switch 2 hat einen festen Termin: Monster Hunter Wilds erscheint am 4. Dezember 2026. Capcom bestätigt die Umsetzung und das Datum in seiner offiziellen Mitteilung. Für gemeinsame Ausflüge ins Verbotene Land stehen euch zwei unterschiedliche Mehrspielerwege offen.

Crossplay oder gemeinsam vor Ort

Online unterstützt die Switch-2-Version Crossplay. Ihr könnt damit auch mit Spielern auf PS5, Xbox Series X/S und PC jagen. Eure Gruppe muss sich also nicht auf dieselbe Plattform einigen.

Zusätzlich gibt es einen lokalen drahtlosen Mehrspielermodus für bis zu vier Personen mit ihren Switch-2-Konsolen. Das ist kein Splitscreen: Auf einem einzelnen System ist ein Spieler vorgesehen. Online sind ebenfalls bis zu vier Jäger möglich; dafür wird auf Switch 2 eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft benötigt.

Laut Nintendos Ankündigung enthält die Umsetzung sämtliche bisherigen Title-Update-Inhalte. Dazu zählen die große Versammlungshalle, zusätzliche Monster wie Mizutsune und Lagiacrus sowie die Zusammenarbeit mit Final Fantasy XIV Online. Ihr startet damit mit dem bereits erweiterten Spielumfang.

Monster Hunter Wilds: Ascendance ist davon zu unterscheiden: Die große Erweiterung erscheint erst 2027 und ist ebenfalls für Switch 2 angekündigt. Sie ist kein bereits enthaltener Bestandteil der bisherigen kostenlosen Updates.

Auch andere Capcom-Reihen wachsen auf der Konsole: Die Remakes von Resident Evil 2, 3 und 4 kommen ebenfalls für Switch 2.

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