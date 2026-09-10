GTA 6: Preorder-Start der limitierten DualSense-Controller

Anfang September haben Sony und Rockstar Games zwei limitierte DualSense-Controller im Design von GTA 6 enthüllt. Optisch sind sowohl die schwarze als auch die weiße Variante an den Stil von Vice City angelehnt. Noch besser: Ab jetzt sind die Controller vorbestellbar.

Schnell sein lohnt sich!

Wie das Wörtchen „limitiert“ schon vermuten lässt, sind die eigens angefertigten DualSense-Controller nur in begrenzter Stückzahl erhältlich. Die Preorder läuft seit 10 Uhr unserer Zeit. Der Verkaufspreis liegt jeweils bei 84,99 Euro. Derzeit ist das Kundenaufkommen so hoch, dass eigens ein Wartebereich eingerichtet wurde. Wer schnell ist und Glück hat, kann trotzdem einen der gefragten Controller erhaschen.

Ob wir uns auch einen schicken neuen Controller sichern können?

Das weiße Gamepad kommt mit pastelligen Tönen daher, die an Strand und Sonnenuntergänge erinnern. Über PlayStation Direct ist das edle Stück zu bekommen. Auch andere Händler sollen diese Version im Angebot haben. Die schwarze Edition ist ebenfalls ein Blickfang und erinnert eher an laue Sommernächte unter Neon-Reklamen in der Stadt. Den schwarzen Controller gibt es ausschließlich im Sony Shop.

Beide Versionen sind übrigens mit einem passenden Branding des Spiels und eingearbeiteter Palmen-Grafik versehen. Wer direkt bei PlayStation bestellt, erhält seine Lieferung ohne zusätzliche Kosten pünktlich zum Release von GTA 6 am 19. November.

Externer Inhalt von YouTube Beim Anzeigen wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt. Die Freigabe gilt nur für diese Einbettung. YouTube-Inhalt anzeigen Extern öffnenDatenschutzerklärung Nicht geladen

Was können die speziellen DualSense-Controller?

Technisch bringen beide DualSense-Controller bereits bekannte Funktionen mit. Nebst unmittelbarem haptischen Feedback, sind auch adaptive Trigger sowie die Geräuschgebung über den integrierten Lautsprecher inbegriffen.

Zusätzlich unterstützt GTA 6 Sonys Tempest 3D AudioTech. Diese erzeugt räumlichen Klang. So lassen sich etwa Schritte, Schüsse oder Fahrzeuge im Spiel besser wahrnehmen – insbesondere wenn es um die Richtung geht, aus der die Geräusche kommen.

Wann startet der Preload?

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, ab wann die Reise nach Vice City konkret starten soll. Wer das Spiel schon vorbestellt hat, kann mit dem Download bereits eine Woche vor dem offiziellen Release angehen. Wie viel Platz dafür auf der Festplatte benötigt wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Laut PlayStation Store wird GTA 6 hierzulande am 19. November um Punkt 0 Uhr freigeschaltet. Ähnlich dürfte es sich bei der Xbox-Version verhalten.

Je nach Zeitzone erfolgt die Freischaltung zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Ein cleverer Schachzug, denn der Andrang könnte derart hoch sein, dass Server zusammenbrechen – was dennoch nicht ausgeschlossen ist.

Im Xbox Store ist übrigens als ungefähre Downloadgröße 328,76 MB angegeben. Da es sich jedoch um einen Open-World-Titel handelt, scheint dies überaus knapp bemessen. Zwar hat Rockstar noch keine offiziellen Angaben zum Speicherplatz gemacht, aber 150 bis 250 GB scheinen durchaus realistischer. Zumindest sind das die Einschätzungen einiger Insider.

Hast du schon einen GTA 6-Controller ergattert oder legst du darauf keinen Wert? Schreib es gern in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab