GTA 6 startet um Mitternacht: PlayStation Store verrät die genaue Uhrzeit

Der Veröffentlichungstermin von GTA 6 steht schon länger fest. Nun verrät der PlayStation Store auch, wann Spieler in Deutschland tatsächlich nach Vice City aufbrechen können. Vorbesteller dürfen den gewaltigen Download zudem bereits eine Woche vorher starten.

Ab wann lässt sich GTA 6 in Deutschland spielen?

Der deutsche PlayStation Store führt als Freischaltzeitpunkt den 18. November 2026 um 23 Uhr UTC auf. Aufgrund der im November geltenden mitteleuropäischen Zeit entspricht das hierzulande:

19. November 2026 um 0:00 Uhr deutscher Zeit

GTA 6 wird somit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag freigeschaltet. Käufer der digitalen PS5-Version können unmittelbar zum Tageswechsel mit dem Spielen beginnen.

Die internationalen Store-Einträge deuten auf eine regionale Freischaltung um Mitternacht hin. Das bedeutet, dass GTA 6 nicht überall auf der Welt im selben Moment startet. Länder in früheren Zeitzonen erhalten entsprechend eher Zugriff als Deutschland.

Die angezeigte Uhrzeit stammt direkt aus dem PlayStation Store. Rockstar Games selbst nennt in seiner offiziellen Ankündigung bislang nur den 19. November 2026 als Erscheinungstermin.

Preload beginnt bereits am 12. November

Wer GTA 6 im PlayStation Store vorbestellt, muss den voraussichtlich umfangreichen Download nicht erst zum Release starten. Sowohl die Standard Edition als auch die Ultimate Edition beinhalten laut Produktbeschreibung einen siebentägigen Vorab-Download.

Damit sollte der Preload am 12. November 2026 beginnen. Das Spiel kann anschließend vollständig auf der PS5 installiert werden, bleibt aber bis zur offiziellen Freischaltung gesperrt.

Damit der automatische Download funktioniert, müssen die entsprechenden Optionen auf der Konsole aktiviert sein. Außerdem sollte auf der SSD ausreichend freier Speicherplatz vorhanden sein. Eine endgültige Downloadgröße nennt der PlayStation Store derzeit noch nicht.

Wann startet GTA 6 auf Xbox?

Auch im deutschen Xbox Store ist GTA 6 bereits für Xbox Series X und Xbox Series S gelistet. Dort erscheint als Veröffentlichungsdatum der 18. November 2026, während Microsoft auf der internationalen Spielseite weiterhin den offiziellen 19. November nennt. Die Abweichung dürfte durch die intern verwendete UTC-Zeit entstehen.

Eine konkrete Uhrzeit weist die öffentlich erreichbare Xbox-Produktseite derzeit nicht aus. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die digitale Xbox-Version ebenfalls in der Nacht vom 18. auf den 19. November um Mitternacht deutscher Zeit freigeschaltet wird. Offiziell belegt ist diese genaue Uhrzeit bislang nur durch den deutschen PlayStation Store.

GTA 6 erscheint zum Start für PS5, PS5 Pro, Xbox Series X und Xbox Series S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

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