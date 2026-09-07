Zelda gegen GTA 6: Ocarina-of-Time-Remake könnte zeitgleich erscheinen

Im November 2026 könnte es zu einem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen kommen: Nintendo soll die Veröffentlichung des Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ausgerechnet im Umfeld von GTA 6 planen. Selbst ein Release in derselben Woche wie Rockstars Open-World-Spiel wird nicht ausgeschlossen.

Offiziell bestätigt ist bislang allerdings nur, dass die Neuauflage noch 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Die Angaben zum November stammen vom gewöhnlich gut informierten Insider NateTheHate.

Veröffentlichung möglicherweise in der Woche von GTA 6

NateTheHate sprach in einer aktuellen Ausgabe seines Podcasts über den möglichen Veröffentlichungstermin des Ocarina-of-Time-Remakes. Seiner Einschätzung nach kommen insbesondere zwei Zeiträume infrage: die erste Novemberwoche oder die Woche, in der auch GTA 6 erscheint.

Rockstars neues Open-World-Spiel kommt am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt. Sollte Nintendo tatsächlich die dritte Novemberwoche wählen, könnten beide Spiele innerhalb weniger Tage oder theoretisch sogar am selben Tag erscheinen.

Die Aussagen findet ihr im Video „Ocarina of Time Remake Wants & Expectations“. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum nennt NateTheHate nicht. Vielmehr handelt es sich um seine Erwartung auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen.

Nintendo muss GTA 6 offenbar nicht ausweichen

Der Insider glaubt nicht, dass Nintendo seine Planungen wesentlich von GTA 6 abhängig macht. Das Unternehmen veröffentliche seine Spiele zu den Terminen, die es selbst für sinnvoll hält, und dürfte dem Rockstar-Blockbuster daher nicht zwangsläufig ausweichen.

Hinzu kommt, dass beide Titel unterschiedliche Plattformen und teilweise andere Zielgruppen bedienen. GTA 6 erscheint zunächst nicht für Nintendo Switch 2, während das Ocarina-of-Time-Remake exklusiv für Nintendos aktuelle Konsole vorgesehen ist. Eine unmittelbare Konkurrenz um Verkäufe auf derselben Plattform besteht somit nicht.

Trotzdem würden sich beide Veröffentlichungen gegenseitig Aufmerksamkeit nehmen. GTA 6 dürfte im November große Teile der internationalen Spieleberichterstattung bestimmen. Gleichzeitig zählt Ocarina of Time zu den bekanntesten und am höchsten bewerteten Spielen der Videospielgeschichte.

Nintendo nennt bislang nur das Jahr 2026

Nintendo kündigte das Remake im Juni 2026 an, hält sich bei konkreten Details aber weiterhin zurück. Auf der offiziellen Produktseite ist lediglich von einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2026 die Rede.

Die Neuauflage soll den ursprünglich 1998 für Nintendo 64 veröffentlichten Klassiker für eine neue Generation zurückbringen. Sie entsteht exklusiv für Nintendo Switch 2 und wird nicht lediglich als emulierte Fassung des Originals angeboten.

Weitere Informationen könnten bereits während der angekündigten Präsentation zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda folgen. Dort dürfte Nintendo ausführlicher auf das Remake eingehen und möglicherweise auch den endgültigen Termin bekannt geben.

Bis dahin gilt: Ein Duell zwischen Zelda und GTA 6 im November ist möglich, aber nicht offiziell bestätigt. Ob Nintendo wirklich direkt gegen Rockstar antritt, dürfte sich schon in Kürze klären.

Öffnet in einem neuen Tab