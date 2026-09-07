Miami könnte für GTA 6 zu Vice City werden – doch die Polizei stellt sich quer

Zum Launch von GTA 6 könnte Rockstar Games die Grenze zwischen Spielwelt und Realität verschwimmen lassen: Der Publisher führt Gespräche mit dem Miami-Dade County über eine umfangreiche Marketingkampagne, die Teile der Region vorübergehend in Vice City verwandeln würde.

Zu den diskutierten Maßnahmen gehören offenbar ein umgestalteter Flughafenbereich, Werbung an Haltestellen und sogar entsprechend gestaltete Kanaldeckel. Beschlossen wurde die Zusammenarbeit bislang allerdings nicht und innerhalb der örtlichen Verwaltung regt sich deutlicher Widerstand.

Rockstar Games trat an Miami-Dade heran

Carlos Suarez, Kommunikationsdirektor im Büro von Bürgermeisterin Daniella Levine Cava, bestätigte gegenüber CBS News Miami, dass Rockstar Games die Verwaltung wegen einer möglichen Zusammenarbeit kontaktiert habe.

Beide Seiten hätten bereits über verschiedene Möglichkeiten rund um die Veröffentlichung von GTA 6 gesprochen. Nach Angaben von Suarez besteht bislang jedoch weder eine formelle Vereinbarung noch eine offizielle Genehmigung.

Das Büro der Bürgermeisterin sieht in der Kampagne eine Gelegenheit, zusätzliche Einnahmen zu erzielen und Miami-Dade einem großen internationalen Publikum zu präsentieren. Schließlich diente die Region als unverkennbares Vorbild für den fiktiven Bundesstaat Leonida und dessen Metropole Vice City.

Vice City Airport und Werbung im öffentlichen Raum

Besonders aufwendig könnte die Gestaltung des Miami International Airport ausfallen. Diskutiert wird laut Axios Miami eine spezielle Ankunftserfahrung, durch die Miami unmittelbar als reale Inspiration für Vice City erkennbar werden soll.

Zu den bislang genannten Konzepten gehören:

eine zeitweise Gestaltung von Flughafenbereichen als Vice City Airport

GTA-6-Werbung an Bus- und Bahnstationen

speziell gestaltete Schilder im öffentlichen Raum

Vice-City-Motive auf Kanaldeckeln

Damit würde Rockstar die Spielwelt genau an jenem Ort bewerben, auf dem sie basiert. Ob alle vorgeschlagenen Elemente tatsächlich umgesetzt werden könnten, ist momentan vollkommen offen.

Sheriff kritisiert die mögliche Zusammenarbeit

Die Pläne stoßen bei Sheriff Rosie Cordero-Stutz auf deutliche Ablehnung. Ihrer Ansicht nach sollte die Verwaltung keine Marke unterstützen, deren Spiele maßgeblich auf Kriminalität, Autodiebstählen, Raubüberfällen, Drogenhandel und Gewalt gegen Polizisten aufbauen.

Während die Polizei täglich versuche, genau diese Straftaten zu verhindern und das Verhältnis zur Bevölkerung zu stärken, würde die Regierung mit der Kampagne eine fiktive Identität bewerben, die entsprechende Verbrechen ins Zentrum stellt. Ihre Position fasste Cordero-Stutz unmissverständlich zusammen: Miami-Dade sei nicht Vice City.

Auch County Commissioner Juan Carlos Bermudez kritisiert die Überlegungen. Er hält es für problematisch, öffentliche Einrichtungen und den internationalen Ruf der Region für die Bewerbung einer von Kriminalität und Gewalt geprägten Darstellung Miamis einzusetzen. Insbesondere eine vorübergehende Umbenennung des Flughafens lehnt er ab.

GTA 6 erscheint im November

Rockstar Games selbst hat die mögliche Marketingpartnerschaft bislang nicht öffentlich vorgestellt. Entsprechend ist noch nicht entschieden, ob Miami rund um den Launch tatsächlich teilweise im Vice-City-Look erscheinen wird.

Die Idee würde allerdings zu der inzwischen angelaufenen großen Werbekampagne passen. Rockstar präsentierte GTA 6 zuletzt in einem knapp 27 Minuten langen Extended Look, der zunächst über Netflix veröffentlicht wurde.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Spiel führt nach Vice City und in weitere Gebiete des fiktiven US-Bundesstaats Leonida.

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