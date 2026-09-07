The Blood of Dawnwalker startet stark: Eine Million Verkäufe in zwei Tagen

Mit The Blood of Dawnwalker hat das polnische Entwicklerstudio Rebel Wolves einen beeindruckenden Einstand hingelegt. Das düstere Action-Rollenspiel verkaufte sich innerhalb der ersten beiden Tage weltweit mehr als eine Million Mal.

Der neue Titel der ehemaligen Witcher-Entwickler erschien am 3. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Eine Million verkaufte Exemplare nach nur zwei Tagen

Publisher Bandai Namco und Rebel Wolves verkündeten den Meilenstein am Wochenende. In einer kurzen Mitteilung bedankten sich die Verantwortlichen bei allen, die das Spiel gekauft, geteilt und unterstützt haben. Wie sich die Verkäufe auf die einzelnen Plattformen verteilen, wurde nicht bekannt gegeben.

Die Million bezieht sich ausdrücklich auf verkaufte Exemplare und nicht lediglich auf registrierte Spieler oder Zugriffe über einen Abodienst. Damit ist der Start insbesondere für eine vollkommen neue Marke bemerkenswert. Die entsprechende Erfolgsmeldung wurde unter anderem über den offiziellen Steam-Newsbereich verbreitet.

Auch auf Steam ist das Interesse deutlich erkennbar. Laut SteamDB waren zeitweise mehr als 78.000 Menschen gleichzeitig im Spiel unterwegs. Die Nutzerbewertungen fallen derzeit überwiegend positiv aus.

Erfolgreiches Debüt der Witcher-Veteranen

The Blood of Dawnwalker ist das erste Spiel von Rebel Wolves. Das Studio wurde von ehemaligen Mitarbeitern von CD Projekt Red gegründet und wird von Konrad Tomaszkiewicz geleitet, der zuvor unter anderem als Game Director an The Witcher 3: Wild Hunt gearbeitet hatte.

Vor der Veröffentlichung erklärte Tomaszkiewicz, den Erfolg des Rollenspiels nicht ausschließlich anhand der Verkaufszahlen bewerten zu wollen. Wichtiger seien ihm die Meinungen der Spieler und der Aufbau einer engagierten Community. Gleichzeitig räumte er ein, dass ein wirtschaftlicher Erfolg notwendig sei, um weitere Spiele entwickeln zu können. Das schnelle Überschreiten der Millionengrenze dürfte dem jungen Studio deshalb erheblichen Rückenwind geben.

Darum geht es in The Blood of Dawnwalker

Das Action-Rollenspiel versetzt euch in eine düstere Version des europäischen Mittelalters. Im Mittelpunkt steht Coen, der tagsüber als Mensch und nachts als Vampir durch die fiktive Region Vale Sangora zieht. Beide Gestalten besitzen unterschiedliche Fähigkeiten und eröffnen jeweils eigene Möglichkeiten in Kämpfen, Dialogen und Quests.

Coen bleiben innerhalb der Handlung 30 Tage und Nächte, um seine Familie zu retten. Die Zeit läuft allerdings nicht permanent im Hintergrund ab. Sie schreitet vor allem dann voran, wenn ihr bestimmte Entscheidungen trefft oder wichtige Aufgaben abschließt. Dadurch soll ausreichend Raum für Erkundung bleiben, während die begrenzte Zeit den Entscheidungen zusätzliches Gewicht verleiht.

Rebel Wolves bezeichnet das Spiel als narratives Sandbox-Rollenspiel. Viele Aufgaben können auf unterschiedlichen Wegen gelöst werden und die Reihenfolge der Ereignisse soll den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen.

The Blood of Dawnwalker ist seit dem 3. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

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