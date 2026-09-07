The Witcher 4 – Synchronsprecher deutet Rückkehr von Rittersporn an

In The Witcher 4 übernimmt Ciri zwar die Hauptrolle, auf vertraute Gesichter muss die Community deshalb aber offenbar nicht verzichten. Neben Geralt von Riva soll auch Rittersporn zurückkehren und damit seine beeindruckende Serie innerhalb der Rollenspielreihe fortsetzen.

Die Information stammt vom polnischen Synchronsprecher Jacek Kopczyński, der den wortgewandten Barden seit dem ersten The Witcher vertont. Eine formelle Ankündigung durch CD Projekt Red steht bislang aus, doch der Schauspieler hat nach eigener Aussage bereits Dialoge für das kommende Open-World-Rollenspiel aufgenommen.

Eine vertraute Stimme kehrt zurück

Wie wurde Rittersporns Rückkehr bekannt? Kopczyński sprach am 5. September 2026 bei der PSX Extreme Party 2026 in Warschau über seine Arbeit an der Witcher-Reihe. Im Gespräch mit dem polnischen Journalisten Dawid Muszyński verriet er, bereits einige Zeilen für The Witcher 4 eingesprochen zu haben.

Umfangreich scheint die bisherige Aufnahme allerdings nicht gewesen zu sein. Daraus lässt sich noch nicht ableiten, ob Rittersporn lediglich einen kurzen Gastauftritt erhält oder Kopczyński zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Dialoge ins Studio zurückkehren wird.

Der Synchronsprecher wartet außerdem noch auf die Aufnahmen für The Witcher 3: Wild Hunt: Songs of the Past. Seine bislang überschaubare Arbeit an The Witcher 4 entstand daher offenbar nicht im Rahmen einer größeren gemeinsamen Aufnahmesitzung für beide Projekte.

Rittersporns mögliche Rolle an Ciris Seite

Welche Bedeutung könnte Rittersporn in The Witcher 4 haben? Der Barde besitzt enge Verbindungen zu Geralt und Ciri, wodurch sich zahlreiche Möglichkeiten für seine Einbindung ergeben. Denkbar wären ein kurzer Besuch bei einem alten Freund, eine Nebenquest oder eine stärkere Rolle als Chronist von Ciris Abenteuern.

Gerade die letzte Möglichkeit würde gut zur bisherigen Reihe passen. In The Witcher 3: Wild Hunt wurden viele Ereignisse, Charaktergeschichten und Questabschlüsse aus Rittersporns Perspektive erzählt. Seine Stimme prägte dadurch nicht nur einzelne Szenen, sondern einen großen Teil der gesamten Erzählung.

Mit seinem Auftritt in The Witcher 4 wäre Rittersporn in allen vier Hauptteilen der Reihe vertreten. Seit dem ersten The Witcher gehört er zu Geralts ältesten Begleitern und lieferte mit seiner selbstbewussten Art regelmäßig humorvolle Kontraste zur düsteren Welt voller Monster, Intrigen und politischer Konflikte.

Bekannte Charaktere treffen auf eine neue Saga

Wer ist bislang für The Witcher 4 bestätigt? Ciri wurde bereits im Dezember 2024 als neue Protagonistin vorgestellt. Auch Geralt wird zurückkehren, obwohl er diesmal nicht mehr im Mittelpunkt der Geschichte steht. Rittersporn ist damit der dritte bekannte Charakter aus den bisherigen Spielen, dessen Beteiligung inzwischen als nahezu sicher gilt.

Wie groß die Auftritte von Geralt und Rittersporn ausfallen, bleibt offen. CD Projekt Red plant die Veröffentlichung von The Witcher 4 für das Jahr 2028. Bis dahin dürfte das Studio weitere Figuren, Schauplätze und Details zur neuen Witcher-Saga enthüllen.

Welche Rolle wünscht ihr euch für Rittersporn in The Witcher 4? Sollte der Barde Ciri über längere Zeit begleiten oder reicht euch ein kurzer, dafür denkwürdiger Auftritt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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