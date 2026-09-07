Steam-Leak zeigt verschollenes Scream-Multiplayer-Spiel als Prototyp

Ein gewaltiges Steam-Datenarchiv hat ein bislang unbekanntes Horrorspiel zur Scream-Reihe ans Licht gebracht. Bei dem Fund handelt es sich offenbar um einen spielbaren Multiplayer-Prototyp, in dem eine Person Ghostface übernimmt, während mehrere Überlebende gemeinsam die Flucht versuchen.

Die entdeckten Dateien stammen vermutlich aus dem Jahr 2011 und werden dem schwedischen Entwickler Fatshark zugeschrieben. Das Studio ist heute vor allem für Warhammer: Vermintide und Warhammer 40.000: Darktide bekannt.

Ein verschollenes Scream-Projekt taucht auf

Wie wurde das unbekannte Scream-Spiel entdeckt? Der Fund stammt aus einem rund 12 TB großen Archiv mit alten Steam-Dateien aus dem Zeitraum von 2003 bis 2013. Darin befinden sich neben veröffentlichten Versionen auch Prototypen, Testfassungen und weiteres Entwicklungsmaterial von Valve sowie verschiedenen Drittanbieter-Studios.

Der X-Nutzer Roly Poly Reaper entdeckte mehrere unfertige Fassungen des Scream-Projekts. Mithilfe von Goldberg Emulator und Radmin VPN gelang es anschließend, die Multiplayer-Funktionen wiederherzustellen und gemeinsam mit anderen Nutzern eine der Versionen auszuprobieren.

Das veröffentlichte Material zeigt mehrere Überlebende, die vor einem von einer Person gesteuerten Ghostface fliehen. Damit scheint zumindest der grundlegende Mehrspieler-Ablauf bereits funktioniert zu haben, obwohl zahlreiche Elemente sichtbar aus einer frühen Entwicklungsphase stammen.

Hinweise auf einen nie genehmigten Pitch

Warum gilt eine vollständige Produktion als unwahrscheinlich? Ordner mit Bezeichnungen wie Scream_Pitch und Screampitch_inside deuten darauf hin, dass Fatshark möglicherweise lediglich einen Konzept-Prototyp für eine Präsentation erstellte. Auch ein Eintrag mit dem Namen Scream Prototype passt zu dieser Einschätzung.

Die letzte entdeckte Fassung soll aus dem Februar 2011 stammen. Damit entstand das Projekt nur wenige Monate vor dem damaligen Kinostart von Scream 4. Denkbar ist deshalb, dass Fatshark mit dem Prototyp eine offizielle Lizenz erhalten und das Spiel begleitend zum Film entwickeln wollte.

Bislang gibt es allerdings keinen eindeutigen Beleg dafür, dass eine vollständige Produktion genehmigt und später eingestellt wurde. Ebenso gut könnte der Pitch abgelehnt worden sein, bevor das Scream-Spiel offiziell grünes Licht erhielt.

Der Multiplayer-Horror war seiner Zeit voraus

Weshalb ist der Prototyp aus heutiger Sicht besonders interessant? Das Spielprinzip erinnert stark an moderne asymmetrische Horrorspiele. Mehrere Überlebende treten gegen einen einzelnen Killer an, der über andere Fähigkeiten verfügt und die Gruppe nacheinander ausschalten soll.

Fatsharks mutmaßlicher Scream-Prototyp entstand ungefähr fünf Jahre vor Dead by Daylight und sechs Jahre vor Friday the 13th: The Game. Zwar hatten Titel wie Left 4 Dead schon zuvor mit gegnerischen Rollen im Multiplayer experimentiert, doch die Verbindung aus lizenzierter Horrormarke, maskiertem Killer und einer Gruppe flüchtender Figuren war 2011 noch ungewöhnlich.

Der Fund zeigt damit ein spannendes Stück verlorener Spielegeschichte. Ob sich Fatshark stärker mit Täuschung, Misstrauen und der Identität hinter Ghostface beschäftigt hätte, bleibt offen. Gerade diese Elemente hätten dem Konzept jedoch eine eigene Scream-Note verleihen können.

Hättet ihr ein asymmetrisches Scream-Spiel von Fatshark gerne gespielt, oder wäre euch ein storybasiertes Einzelspieler-Abenteuer lieber gewesen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab