Age Twisters im Überblick – Koop-Spiel mit Alterwechsel und Familienstory

Mit Age Twisters kündigt sich ein neues Koop-Abenteuer an, das Fans von It Takes Two und Split Fiction im Blick behalten sollten. Das von Piccolo Studio entwickelte und von Krafton veröffentlichte Spiel setzt auf zwei fest miteinander verbundene Rollen, ständig wechselnde Mechaniken und eine emotionale Familiengeschichte.

Im Mittelpunkt stehen ein Großvater und seine Enkelin, die gemeinsam nach der seit Jahren verschwundenen Mutter des Mädchens suchen. Ihre Beziehung erinnert dabei eher an Carl und Russell aus dem Disney-Pixar-Film Oben als an die zerstrittenen Paare aus den bekannten Koop-Titeln von Hazelight.

Vier Lebensphasen als zentrale Mechanik

Wie funktioniert das Alterssystem in Age Twisters? Ein geheimnisvolles Paket enthält besondere Armbänder, mit denen die beiden Hauptfiguren ihr Alter in Echtzeit verändern können. Zur Auswahl stehen Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und Seniorenalter, wobei jede Lebensphase eigene Fähigkeiten sowie erkennbare Vor- und Nachteile besitzt.

Der Wechsel des Alters dient nicht nur als optischer Effekt, sondern bildet das Herzstück der Rätsel und Hindernisse. Mal wird die Beweglichkeit eines Kindes benötigt, mal sind die Kraft eines Erwachsenen oder die besonderen Möglichkeiten einer älteren Figur entscheidend.

Da beide Charaktere unterschiedliche Aufgaben übernehmen, müssen die Teilnehmer miteinander kommunizieren und ihre Fähigkeiten sinnvoll kombinieren. Age Twisters ist vollständig für zwei Personen konzipiert und stellt Zusammenarbeit in den Bereichen Rätsel, Kämpfe, Schleichen, Fahren und Plattform-Passagen in den Mittelpunkt.

Abwechslungsreiche Herausforderungen und Familiengeheimnisse

Welche Aktivitäten bietet das Koop-Abenteuer? Ähnlich wie It Takes Two möchte Age Twisters regelmäßig neue Ideen einführen, statt eine einzelne Mechanik über die gesamte Spielzeit zu wiederholen. Die bisher gezeigten Umgebungen reichen von Wüsten und Dschungeln bis zu Fabriken und futuristischen Anlagen.

Zu den bereits vorgestellten Spielsituationen gehören:

Top-Down-Schießereien auf einem fahrenden Zug

eine rasante Verfolgungsjagd mit Holobikes durch die Wüste

ein Fabrikrätsel rund um das Teleportieren von Hühnern

eine Schleichpassage mit einem Koffer als Verkleidung

ein Horrorabschnitt mit Taschenlampen und Spinnennestern

ein Duell in einer Arena mit mechanischen Dinosauriern

eine ungewöhnliche Waffe, die Gegner in Babys verwandelt

ein Tanz-Minispiel zur Infiltration einer Verbrecherbasis

Diese spielerische Vielfalt trifft auf eine Geschichte, die deutlich ernstere Töne anschlagen soll. Großvater und Enkelin suchen nicht nur nach einem vermissten Familienmitglied, sondern decken dabei dunkle Geheimnisse auf, die sich hinter einem Geflecht aus Lügen verbergen.

Die farbenfrohe Präsentation erinnert an moderne Animationsfilme von Disney und Pixar. Gleichzeitig könnten die Themen Familie, Verlust und unterschiedliche Generationen dafür sorgen, dass Age Twisters neben humorvollen Momenten auch einige emotionale Szenen bereithält.

Koop ohne doppelte Anschaffung

Wie können zwei Personen Age Twisters gemeinsam spielen? Der Titel unterstützt sowohl lokalen Couch-Koop als auch gemeinsame Online-Partien. Einen Einzelspieler-Modus sieht das Konzept bislang nicht vor, da sämtliche Herausforderungen von Beginn an für zwei miteinander kooperierende Personen entwickelt werden.

Für Online-Partien bietet Age Twisters einen Friend Pass nach dem Vorbild von It Takes Two und Split Fiction. Dadurch muss nur eine Person das vollständige Spiel besitzen, während der eingeladene Partner kostenlos an der gesamten Reise teilnehmen kann.

Age Twisters soll 2027 für den PC erscheinen und kann bereits bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum und ein Preis stehen noch nicht fest.

Wie gefällt euch das Zusammenspiel aus It Takes Two, wechselnden Lebensphasen und einer Disney-Pixar-artigen Familiendynamik? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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