Batomon Showdown kommt am 15. September 2026 auf Steam – so läuft es ab

Mit Batomon Showdown erscheint am 15. September 2026 ein neues Steam-Spiel, das vertraute Monsterfangmechaniken mit einem Roguelike-Spielablauf verbindet. Statt die Kreaturen wie in klassischen Pokémon-Abenteuern direkt durch ihre Kämpfe zu steuern, stellt ihr ein Team zusammen und überlasst die eigentlichen Auseinandersetzungen einem Auto-Battler-System.

Entwickler und Publisher berrymint setzt dabei auf kurze Runs, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und asynchrone Mehrspielerduelle. Eine kostenlose Demo ist bereits für Windows-PCs verfügbar und unterstützt unter anderem deutsche Bildschirmtexte.

Monsterteams mit Roguelike-Mechaniken

Wie funktioniert Batomon Showdown? Zu Beginn eines Runs wählt ihr einen Trainer und baut anschließend eine Gruppe aus verschiedenen Batomon auf. Jeder Trainer besitzt besondere Fähigkeiten, die sich auf das Team, die verfügbaren Belohnungen, den Shop oder andere Bereiche des Durchlaufs auswirken können.

Die Batomon lassen sich durch Fähigkeiten, Gegenstände und Schmuckstücke dauerhaft verbessern. Entscheidend sind vor allem starke Synergien zwischen den Kreaturen, mit denen sich besonders mächtige Zusammenstellungen erschaffen lassen. Wer die richtigen Effekte kombiniert, kann einzelne Batomon auf ein Niveau bringen, das reguläre Gegnerteams regelrecht überrollt.

Während der Kämpfe wählt ihr keine einzelnen Attacken aus. Batomon Showdown trägt die Duelle automatisch aus, nachdem ihr Aufstellung und Zusammenstellung eures Teams festgelegt habt. Im asynchronen Mehrspielermodus tretet ihr gegen gespeicherte Teams anderer Nutzer an, ohne dass die jeweilige Person gleichzeitig online sein muss.

Batomon sammeln und zu einem schlagkräftigen Team kombinieren

Kreaturen aufwerten und mit Fähigkeiten sowie Gegenständen verstärken

Automatisch ablaufende Kämpfe mit strategischer Vorbereitung

Roguelike-Runs mit wechselnden Entscheidungen und Belohnungen

Asynchrone Mehrspielerduelle gegen Teams anderer Nutzer

Unterschiedliche Trainer mit spielverändernden Fähigkeiten

Welche Inhalte erscheinen am 15. September 2026? Die Veröffentlichung der Vollversion soll von einem umfangreichen Inhaltsupdate begleitet werden. berrymint plant ein neues Set mit mehr als 50 Batomon sowie zusätzliche Trainer, Schmuckstücke und Ereignisse, die für weitere Abwechslung innerhalb der Runs sorgen sollen.

Wer Batomon Showdown schon vor dem Release ausprobieren möchte, kann die kostenlose Steam-Demo herunterladen. Diese ist seit dem 27. April 2026 verfügbar und wurde von der Community bislang sehr positiv aufgenommen. Mehr als 500 Bewertungen sind bereits eingegangen, von denen über 90 Prozent positiv ausfallen.

Gelobt werden vor allem der leicht verständliche Einstieg und der motivierende Aufbau neuer Teamkombinationen. Zugleich zeigen die bisherigen Balance-Updates, dass berrymint weiterhin an einzelnen Batomon, Fähigkeiten und Gegenständen arbeitet. Da schon kleine Änderungen große Auswirkungen auf bestehende Synergien haben können, dürfte die Zusammenstellung der stärksten Teams auch nach dem Release in Bewegung bleiben.

Frischer Ansatz für Monsterfans auf dem PC

Warum könnte Batomon Showdown für Pokémon-Fans interessant sein? Das Indie-Spiel übernimmt nicht einfach nur das bekannte Sammeln niedlicher Kreaturen. Stattdessen verbindet es diesen Reiz mit taktischer Vorbereitung, wiederholbaren Durchläufen und einem Mehrspielersystem, bei dem kein Zeitdruck durch direkte Live-Duelle entsteht.

Damit könnte Batomon Showdown besonders jene ansprechen, die gerne neue Builds ausprobieren und immer stärkere Kombinationen entdecken. Die Mischung aus Monsterteams, Auto-Battler und Roguelike-Fortschritt verleiht der vertrauten Grundidee einen eigenen Charakter.

Wie gefällt euch die Verbindung aus Pokémon-inspiriertem Kreaturensammeln und Roguelike-Runs? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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