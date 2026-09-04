Gratis auf Steam – Lenovo verschenkt The Walking Dead Staffel 1 am 9.9.2026

PC-Gamer dürfen sich am 9. September 2026 auf eine starke Gratisaktion freuen. Über die Lenovo Gaming Community wird die komplette erste Staffel von Telltales The Walking Dead verschenkt. Wer erfolgreich teilnimmt, erhält einen Steam-Key und kann das preisgekrönte Adventure dauerhaft behalten.

Die Aktion startet um 18 Uhr deutscher Zeit und läuft nur, solange der begrenzte Vorrat reicht. Interessierte sollten deshalb bereits vor dem Beginn alle benötigten Konten vorbereiten, denn ein Platz in der Warteschlange garantiert noch keinen Key.

Limitierte Schlüssel für den Adventure-Klassiker

Wann beginnt die kostenlose Steam-Aktion? Die Verteilung startet am 9. September 2026 um 18 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt lässt sich die entsprechende Aktionsseite der Lenovo Gaming Community aktualisieren, um der digitalen Warteschlange beizutreten.

Verschenkt wird ausschließlich die erste Staffel von Telltales The Walking Dead aus dem Jahr 2012. Es handelt sich nicht um die Definitive Series mit sämtlichen Staffeln und Zusatzepisoden. Der erhaltene Steam-Key schaltet das Spiel jedoch dauerhaft frei, sodass nach der Aktivierung kein Zeitdruck mehr besteht.

Ursprünglich sollte das Giveaway bereits am 19. August 2026 stattfinden. Technische Schwierigkeiten und Fehlermeldungen führten allerdings kurz nach dem Start zur Verschiebung. Für den neuen Anlauf hat Lenovo nach eigenen Angaben Änderungen am System vorgenommen, damit die Warteschlange schneller und stabiler funktioniert.

Die notwendigen Schritte zur Teilnahme

Wie lässt sich der kostenlose Steam-Key sichern? Für die Teilnahme werden gültige Konten bei Steam, Twitch und der Lenovo Gaming Community benötigt. Die eigentliche Verteilung erfolgt über Gleam, während Gamesplanet anschließend für die Umwandlung des erhaltenen Gutscheins in einen Steam-Key zuständig ist.

Konten bei Steam, Twitch und der Lenovo Gaming Community erstellen oder bereithalten. Am 9. September 2026 um 18 Uhr die Aktionsseite aktualisieren und der Warteschlange beitreten. Die Bestätigung des Steam-Kontos und des Twitch-Kontos über Gleam abschließen. Das Konto der Lenovo Gaming Community mit Gleam verbinden. Den erhaltenen Gutschein bei Gamesplanet einlösen und anschließend den Steam-Key aktivieren.

Die Aktion wird von Lenovo als globales Giveaway geführt und richtet sich damit grundsätzlich auch an Teilnehmende aus Deutschland. Dennoch gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, hat die besten Chancen. Da die Anzahl der Schlüssel begrenzt ist, dürfte der Vorrat angesichts der Bekanntheit des Spiels schnell erschöpft sein.

Auch ein früher Platz in der Warteschlange stellt keine feste Zusage dar. Ihr solltet euch zudem nicht erst kurz vor Beginn registrieren, da Kontoabfragen oder Verknüpfungen wertvolle Zeit kosten können.

Eine Geschichte mit schweren Entscheidungen

Warum gilt The Walking Dead bis heute als Meisterwerk? Telltales Adventure erzählt die Geschichte des verurteilten Lee Everett, der während der Zombie-Apokalypse auf die junge Clementine trifft. Aus ihrer zunächst unfreiwilligen Gemeinschaft entwickelt sich eine emotionale Beziehung, die das gesamte Abenteuer prägt.

Im Mittelpunkt stehen Dialoge, moralische Konflikte und Entscheidungen unter Zeitdruck. Die eigenen Handlungen beeinflussen Beziehungen, bestimmen das Schicksal verschiedener Figuren und wirken teilweise bis in spätere Staffeln hinein. Dadurch fühlt sich die Geschichte auch 14 Jahre nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung noch bemerkenswert intensiv an.

Wer keinen der kostenlosen Keys erwischt, erhält am 18. September 2026 mit The Walking Dead: Streets of Survival eine weitere Gelegenheit zur Rückkehr in das Zombie-Universum. Dabei handelt es sich allerdings um einen seitlich scrollenden Action-Brawler und nicht um ein narratives Adventure im Stil von Telltale.

Werdet ihr am 9. September 2026 versuchen, euch einen kostenlosen Steam-Key für The Walking Dead zu sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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