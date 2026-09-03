Delverium auf Steam – Sandbox-Survival mit Farm, Siedlungsbau und Dungeons

Mit Delverium kündigt sich auf Steam ein Survival-Sandbox-Spiel an, das vertraute Elemente aus Minecraft und Stardew Valley miteinander verbindet. Statt sich auf Landwirtschaft oder das Bauen zu beschränken, kombiniert der Titel von Sagestone Games Ackerbau, Crafting, Siedlungsbau, Erkundung und gefährliche Dungeon-Ausflüge in einer prozedural generierten Welt.

Der deutsche Steam Store führt derzeit den 21. September 2026 als geplanten Starttermin, während Sagestone Games in der offiziellen Ankündigung den 22. September 2026 nennt. Delverium erscheint zunächst im Early Access für den PC und bietet bereits eine kostenlose Demo zum Ausprobieren.

Zwischen Bauernhof und gefährlichen Dungeons

Wie verbindet Delverium Landwirtschaft und Survival? Fans gemütlicher Farmspiele dürfen Felder anlegen, Samen pflanzen und ihre wachsenden Nutzpflanzen bewässern. Hinzu kommen Tierzucht, Angeln und das Sammeln wilder Zutaten, die sich anschließend in verschiedenen Kochrezepten verarbeiten oder für den Handel nutzen lassen.

Abseits der eigenen Farm wartet deutlich mehr Action. Die zufällig erzeugten Welten setzen sich aus unterschiedlichen Biomen, versteckten Höhlen und tiefen Dungeons zusammen, in denen seltene Materialien, verlorene Schätze und besondere Ausrüstung zu finden sind. Dort lauern allerdings auch Gegner und Bosse, weshalb passende Waffen und Rüstungen zur Grundausstattung gehören.

© Sagestone Games

Gesammelte Rohstoffe fließen in ein umfangreiches Crafting-System. Neben Nahrung lassen sich Werkzeuge, Waffen, Rüstungen, Möbel und Baumaterialien herstellen. Damit entstehen sichere Unterkünfte und ganze Siedlungen, in denen angeworbene NPCs einziehen und zusätzliche Handelsmöglichkeiten eröffnen.

Koop-Abenteuer mit großer Freiheit

Welche Mehrspieler-Modi bietet Delverium? Das Abenteuer kann vollständig allein erlebt werden, unterstützt aber ebenso lokalen Splitscreen-Koop für bis zu vier Personen. Online dürfen sich sogar bis zu acht Steam-Freunde zusammenschließen und gemeinsam Ressourcen sammeln, bauen, Landwirtschaft betreiben oder Dungeons plündern.

Die unterschiedlichen Systeme sollen keinen festen Spielstil vorgeben. Wer es entspannt mag, kümmert sich hauptsächlich um Farm und Siedlung. Abenteuerlustige Gruppen können dagegen unbekannte Regionen kartieren, Erze abbauen, seltene Beute suchen und sich immer tiefer in die gefährlichen Verliese wagen.

Zusätzlich zieht sich ein größeres Geheimnis durch die Welt. Eine als Störungen bezeichnete Gefahr breitet sich im Land aus. Durch verlorene Fragmente der Hintergrundgeschichte und die Jagd nach diesen Bedrohungen lässt sich nach und nach aufdecken, was hinter der Krise von Delverium steckt.

Early Access mit langfristigen Plänen

Wie soll Delverium nach dem Early-Access-Start wachsen? Sagestone Games rechnet aktuell mit einer Entwicklungsphase von bis zu zwei Jahren. Während dieser Zeit sollen weitere Biome, Bosse, Beute, NPC-Optionen, Handlungselemente und neue Gameplay-Funktionen hinzukommen.

Optisch setzt das Abenteuer auf farbenfrohe 2D-Pixel-Art. Für die musikalische Begleitung ist unter anderem der BAFTA-prämierte Komponist und Audio Director Jeff van Dyck verantwortlich, der bereits an Spielen wie Unpacking, Forts und Paint the Town Red beteiligt war.

Mit dieser Mischung könnte Delverium besonders diejenigen ansprechen, denen die ruhigen Tätigkeiten aus Stardew Valley gefallen, die aber zugleich die freie Weltgestaltung und Entdeckerlust aus Minecraft suchen. Deutsche Bildschirmtexte sind laut Steam ebenfalls vorgesehen.

Gefällt euch die Kombination aus Farmleben, Survival-Crafting und Dungeon-Abenteuern, oder bleibt ihr lieber bei Minecraft und Stardew Valley? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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