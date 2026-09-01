Humble Choice September 2026 – diese 8 Steam-Spiele sind enthalten

Steam-Nutzer können sich im September 2026 acht Spiele für ihre Bibliothek sichern. Angeführt wird das neue Humble-Choice-Paket von Frostpunk 2, dem hochgelobten Survival-Strategiespiel von 11 bit studios, das in einzelnen Tests eine Wertung von 9 von 10 Punkten erhielt.

Ganz ohne Kosten ist die Aktion allerdings nicht. Für den Zugriff wird eine aktive und kostenpflichtige Humble-Choice-Mitgliedschaft benötigt. Wer das September-Paket auswählt, erhält Steam-Keys für sämtliche enthaltenen Titel und kann die Mitgliedschaft anschließend wieder kündigen.

Frostpunk 2 führt das September-Paket an

Warum lohnt sich das Angebot für Strategiefans? Frostpunk 2 erschien am 20. September 2024 und verlegt den Schwerpunkt auf den Aufbau einer Stadt in einer vereisten, postapokalyptischen Welt. Neben Ressourcenknappheit und eisigen Temperaturen müssen politische Fraktionen kontrolliert sowie schwierige gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden.

Das Strategiespiel erreichte nach seiner Veröffentlichung einen Kritiker-Durchschnitt von 85 Punkten bei OpenCritic. Auf Steam fallen die Nutzerbewertungen größtenteils positiv aus. Damit gehört Frostpunk 2 zu den prominentesten Titeln, die Humble Choice im Jahr 2026 angeboten hat.

Ein weiterer großer Name ist Sonic X Shadow Generations. Das am 24. Oktober 2024 veröffentlichte Actionspiel verbindet eine überarbeitete Fassung von Sonic Generations mit einer eigenständigen Kampagne rund um Shadow. Auf Steam wird der Titel von den Nutzern äußerst positiv bewertet.

Alle acht Steam-Spiele im Überblick

Welche Spiele sind im September 2026 enthalten? Das Paket deckt mehrere Genres ab und reicht von Survival sowie Strategie über Roguelikes bis hin zu gemütlicher Raumgestaltung. Auch Fans klassischer Rollenspiele und rundenbasierter Kämpfe werden berücksichtigt.

Spiel Genre Frostpunk 2 Survival-Strategie und Städtebau Sonic X Shadow Generations Action und Jump and Run Voidtrain Survival und Erkundung Ballionaire Roguelike Guntouchables Kooperatives Roguelike Urban Jungle Gemütliche Simulation Pocket Mirror ~ GoldenerTraum Rollenspiel und Horror Keylocker Rundenbasiertes Cyberpunk-Rollenspiel

Voidtrain schickt euch mit einem selbst gebauten Zug durch eine ungewöhnliche Dimension, während Ballionaire auf zufallsbasierte Durchgänge und Kombinationen setzt. Guntouchables richtet sich an Gruppen, die gemeinsam gegen Gegnerwellen antreten möchten. Urban Jungle schlägt dagegen deutlich ruhigere Töne an und dreht sich um das Einrichten kleiner Räume mit Pflanzen.

Pocket Mirror ~ GoldenerTraum verbindet Rollenspielmechaniken mit einer düsteren Geschichte, während Keylocker rundenbasierte Kämpfe in einem Cyberpunk-Szenario bietet. Sämtliche acht Titel verfügen auf Steam mindestens über größtenteils positive Nutzerbewertungen.

Termine für Auswahl und Einlösung

Bis wann lassen sich die Steam-Keys sichern? Das Humble-Choice-Paket für September 2026 kann bis zum 6. Oktober 2026 ausgewählt werden. Danach wird die monatliche Zusammenstellung durch ein neues Angebot ersetzt.

Bereits beanspruchte Keys müssen spätestens am 6. April 2027 eingelöst werden. Nach diesem Datum können noch nicht aktivierte Schlüssel verfallen. Mitglieder sollten die Codes deshalb möglichst früh ihrem Steam-Konto hinzufügen.

Humble Choice umfasst zusätzlich Rabatte im Humble Store, doch der wichtigste Bestandteil bleibt die monatliche Spieleauswahl. Besonders Frostpunk 2 und Sonic X Shadow Generations machen das September-Paket für Steam-Nutzer interessant.

Welches der acht Spiele würdet ihr zuerst installieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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