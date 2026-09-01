Red Dead Redemption 2 mit geleaktem DLSS 5 – so stark wirkt das Grafikplus

Red Dead Redemption 2 sieht selbst fast acht Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung noch beeindruckend aus. Eine neue PC-Demonstration mit der geleakten Version von Nvidias DLSS 5 zeigt nun, wie nah Rockstars Western-Epos ohne klassisches Remaster an eine moderne Neuauflage herankommen kann.

Der YouTube-Kanal Ruaninho BR hat Arthur Morgans Abenteuer mit der KI-Technologie auf einer GeForce RTX 4090 präsentiert. Besonders Beleuchtung, Materialien und Schatten erhalten ein sichtbares Upgrade, ohne den charakteristischen Look der Spielwelt vollständig zu verändern.

DLSS 5 veredelt Rockstars Western-Welt

Wie verbessert DLSS 5 die Grafik von Red Dead Redemption 2? Die Technik verarbeitet unter anderem Farbinformationen und Bewegungsvektoren, um Beleuchtung sowie Materialdarstellung mithilfe eines neuronalen Modells realistischer erscheinen zu lassen. Im gezeigten Vergleich fallen die Anpassungen vergleichsweise dezent aus, wodurch Figuren und Umgebungen ihren bekannten Stil weitgehend behalten.

Das ist gerade bei Red Dead Redemption 2 wichtig. Rockstars Open-World-Abenteuer erschien am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One, überzeugte aber bereits damals mit detaillierten Gesichtern, atmosphärischen Landschaften und einer aufwendigen Lichtstimmung. Die am 5. November 2019 veröffentlichte PC-Version bietet bis heute zusätzliche grafische Optionen.

Ein offizielles Update für Red Dead Redemption 2 ist die gezeigte Umsetzung allerdings nicht. Die Community nutzt vorab veröffentlichte Dateien und zusätzliche Software, um DLSS 5 in nicht offiziell unterstützten Spielen zu aktivieren. Entsprechend können Darstellungsfehler, Abstürze und deutliche Leistungseinbußen auftreten.

Ein Remaster bleibt für Konsolen relevant

Wird eine neue Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S dadurch überflüssig? Auf dem PC könnte DLSS 5 den Wunsch nach einem klassischen Grafik-Remaster tatsächlich abschwächen. Wer die nötige Hardware besitzt, erhält durch die Community-Lösung eine sichtbar modernisierte Darstellung, ohne auf eine Neuveröffentlichung durch Rockstar Games warten zu müssen.

Für Konsolen sieht die Situation anders aus. Eine native Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X/S könnte höhere Bildraten, kürzere Ladezeiten und an die aktuelle Hardware angepasste Grafikoptionen bieten. Eine solche Version wurde von Rockstar Games bislang nicht offiziell angekündigt, obwohl entsprechende Gerüchte bereits seit längerer Zeit kursieren.

Nvidia hatte DLSS 5 am 16. März 2026 vorgestellt. Der offizielle Start erfolgt in Deutschland am 4. September 2026 um 6 Uhr zunächst mit NBA 2K27 und Grafikkarten der GeForce RTX 50-Serie. Eine offizielle Unterstützung für Red Dead Redemption 2 wurde nicht bestätigt.

Rockstars Fokus liegt auf GTA 6

Wann könnte Rockstar Games zu Red Dead Redemption zurückkehren? Kurzfristig dürfte Grand Theft Auto 6 für das Studio oberste Priorität besitzen. Das Open-World-Spiel soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Damit erscheint eine aufwendige Neuauflage von Red Dead Redemption 2 im Jahr 2026 zunehmend unwahrscheinlich. Auch ein mögliches Red Dead Redemption 3 dürfte noch Jahre entfernt sein. Bis dahin zeigt die PC-Community, welches grafische Potenzial weiterhin in Arthur Morgans Geschichte steckt.

Haltet ihr ein offizielles Remaster für PlayStation 5 und Xbox Series X/S trotz DLSS 5 weiterhin für notwendig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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