Red Dead Redemption 2-Mod bringt Mexiko zurück – Release am 16. September 2026

Red Dead Redemption 2 erhält am 16. September 2026 eine umfangreiche Erweiterung, die Fans endlich zurück nach Mexiko führt. Allerdings stammt Nuevo Paraiso: The Forgotten Frontier nicht von Rockstar Games, sondern ist ein kostenloses Fanprojekt für die PC-Version des Western-Epos.

Mod-Entwickler Rixus724 hat den Veröffentlichungstermin mit einem neuen Trailer bestätigt. Die Erweiterung soll über Nexus Mods erscheinen und das bislang weitgehend ungenutzte Gebiet südlich der Grenze in eine lebendige Spielwelt mit eigenen Aktivitäten, Orten und Geschichten verwandeln.

Eine neue Reise durch Mexiko

Welche Inhalte bietet Nuevo Paraiso? The Forgotten Frontier rekonstruiert bekannte mexikanische Schauplätze aus dem ersten Red Dead Redemption und ergänzt sie um neue Siedlungen sowie weitere Orte. Dabei soll Mexiko nicht nur als zusätzliche Kulisse dienen, sondern sich wie ein vollständiger Bestandteil der offenen Spielwelt anfühlen.

Der Trailer und frühere Entwicklungsinformationen nennen zahlreiche Beschäftigungen, die euch während der Erkundung erwarten sollen:

neue Siedlungen und überarbeitete Ortschaften

Verstecke feindlicher Banden

Schatzsuchen

Minispiele

funktionierende Geschäfte

Sammleraufträge

Kopfgeldjäger-Missionen

kleinere Nebenmissionen

zufällige Begegnungen

neue Tagebucheinträge

Besonderen Wert legt das Team auf den historischen Hintergrund. Unterdrückung, Verzweiflung und gesellschaftliche Spannungen sollen über die Umgebung und kleinere Geschichten vermittelt werden. Auf diese Weise will die Mod einen Eindruck von den Entwicklungen geben, die schließlich zur Mexikanischen Revolution ab 1911 führten und zugleich die Ereignisse des ersten Red Dead Redemption vorbereiten.

Sadie Adler übernimmt die Hauptrolle

Wer führt durch die neue Geschichte? Als empfohlene Hauptfigur steht Sadie Adler zur Verfügung. Ihre Reise nach Mexiko wird als Zwischenstation auf dem Weg nach Südamerika eingeordnet, wodurch die neue Handlung an ihr bekanntes Schicksal aus Red Dead Redemption 2 anknüpfen kann.

Die Entscheidung für Sadie soll außerdem Widersprüche zur bestehenden Handlung vermeiden. John Marston betritt Mexiko im ersten Red Dead Redemption erstmals, während es bei Arthur Morgan keine Hinweise auf eine frühere Reise in das Land gibt. Wer die Erweiterung dennoch lieber mit einem der beiden bekannten Revolverhelden erleben möchte, kann laut Ankündigung auch Arthur oder John auswählen.

Nuevo Paraiso: The Forgotten Frontier erscheint am 16. September 2026 kostenlos für die PC-Version von Red Dead Redemption 2. Für PlayStation und Xbox ist keine Umsetzung angekündigt, da es sich um eine von der Community entwickelte Mod und nicht um einen offiziellen Einzelspieler-DLC von Rockstar Games handelt.

Freut ihr euch auf die Reise nach Mexiko und würdet ihr das Abenteuer mit Sadie, Arthur oder John beginnen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.