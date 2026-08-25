Pokémon GO testet neuen Button für Bewertung – ein Tipp weniger pro Check

In Pokémon GO zeichnet sich eine kleine, aber praktische Änderung an der Benutzeroberfläche ab. Seit dem 24. August 2026 berichten erste Trainer von einer neuen Schaltfläche, über die sich die Bewertung eines gefangenen Pokémon schneller aufrufen lässt.

Der zusätzliche Button erscheint direkt auf der Informationsseite eines Pokémon und befindet sich oberhalb des bisherigen Menüs. Dadurch entfällt der Umweg über die Menüschaltfläche, sodass für den Aufruf der Bewertung künftig eine Eingabe weniger notwendig ist.

Direkter Zugriff auf die Pokémon-Bewertung

Wie funktioniert die neue Schnellbewertung? Nach dem Öffnen der Detailansicht genügt ein Druck auf die neue Schaltfläche, um unmittelbar zur Bewertung zu gelangen. Dort präsentiert der jeweilige Teamleiter wie gewohnt die Werte des ausgewählten Pokémon.

Die eigentliche Bewertungsansicht bleibt offenbar unverändert. Trainer können weiterhin über die seitlichen Pfeile zwischen ihren Pokémon wechseln und nacheinander deren individuelle Werte kontrollieren. Die Neuerung verkürzt damit lediglich den Weg zur bekannten Funktion, statt das Bewertungssystem selbst zu überarbeiten.

Bislang steht der Button nicht auf allen Konten zur Verfügung. Berichte aus der Community nennen sowohl Android als auch iOS sowie die App-Version 0.425.1. Da selbst Konten mit derselben Version unterschiedliche Benutzeroberflächen anzeigen, scheint die Funktion schrittweise oder zunächst testweise freigeschaltet zu werden.

Kleine Änderung mit großem Nutzen

Warum kann der neue Button im Alltag hilfreich sein? Die Bewertung zeigt, wie gut die individuellen Werte eines Pokémon in den Kategorien Angriff, Verteidigung und Kraftpunkte ausfallen. Diese Werte sind besonders für anspruchsvolle Raid-Kämpfe und die GO-Kampfliga relevant.

Wer nach einer Fangrunde zahlreiche Pokémon überprüfen und anschließend den eigenen Speicher aufräumen möchte, kann durch den direkten Zugriff etwas Zeit sparen. Zudem dient die gut sichtbare Schaltfläche als Erinnerung, die Werte eines Exemplars vor dem Verschicken zu kontrollieren. Auf diese Weise sinkt das Risiko, versehentlich ein besonders starkes Pokémon auszusortieren.

Ganz ohne Kritik kommt die Anpassung allerdings nicht aus. Einige Community-Mitglieder wünschen sich, dass die Werte dauerhaft auf der Detailseite eingeblendet werden. Andere müssen sich zunächst an die veränderte Anordnung gewöhnen, da sich an der früheren Position der Bewertung nun die Favoritenfunktion befindet.

Weitere Komfortfunktionen für Pokémon GO

Welche Verbesserungen erhält Pokémon GO derzeit noch? Die Schnellbewertung reiht sich in mehrere Komfortfunktionen ein, mit denen der Alltag in dem Mobile-Titel angenehmer werden soll. Erst kürzlich begann die schrittweise Einführung des Explorer-Gadgets für Trainer ab Level 20.

Das integrierte Gadget kann im Hintergrund automatisch PokéStops drehen und Fangversuche mit normalen Pokébällen unternehmen. Es übernimmt damit einen Teil der Aufgaben von Zubehör wie Pokémon GO Plus +, besitzt jedoch eigene tägliche Begrenzungen und kann nicht gleichzeitig mit einem verbundenen physischen Gerät eingesetzt werden.

Die neue Bewertungsschaltfläche fällt im Vergleich dazu deutlich unspektakulärer aus, dürfte für aktive Trainer aber regelmäßig Zeit sparen. Eine offizielle Ankündigung zur vollständigen Freischaltung für alle Konten steht derzeit noch aus.

Habt ihr den neuen Button bereits in Pokémon GO erhalten und findet ihr die Platzierung praktisch? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.