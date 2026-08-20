Leak zu Pokémon GO – Zorua soll Community Day am 10. Oktober 2026 sein

Ein neuer Leak sorgt in der Pokémon GO Community für Gesprächsstoff. Laut einem aktuellen Datamine soll Zorua im Mittelpunkt eines kommenden Community Days stehen. Eine offizielle Ankündigung durch die Verantwortlichen von Pokémon GO steht derzeit allerdings noch aus.

Dem Fund zufolge ist das Event für Samstag, den 10. Oktober 2026 geplant. Der Community Day soll zwischen 14 und 17 Uhr Ortszeit stattfinden, womit das dreistündige Zeitfenster auch für Fans in Deutschland gelten würde.

Zorua als Star des Oktober-Events

Welches Pokémon steht laut Leak im Mittelpunkt? Die ausgewerteten Spieldaten nennen Zorua als Hauptdarsteller des Community Days am 10. Oktober 2026. Das Unlicht-Pokémon ist in Pokémon GO vor allem für seine besondere Begegnungsmechanik bekannt, da es sich in der Wildnis als das aktuell ausgewählte Kumpel-Pokémon tarnt.

Erst nach dem Fang löst Zorua seine Tarnung auf. Sollte diese Mechanik auch während des Community Days aktiv bleiben, könnte das Event deutlich ungewöhnlicher ablaufen als andere Ausgaben. Möglich wäre allerdings ebenfalls, dass die Entwickler die Verkleidung für die Dauer der Veranstaltung anpassen oder deaktivieren.

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Ungeklärt bleibt zudem, ob ausschließlich das gewöhnliche Zorua erscheinen wird oder ob auch Hisui-Zorua Teil des Events ist. Der Datamine liefert dazu bislang keine eindeutigen Details. Für die Community dürfte gerade diese Frage besonders spannend sein, da beide Formen unterschiedliche Typenkombinationen besitzen.

Offizielle Details stehen noch aus

Welche Informationen fehlen noch zum Community Day? Die Verantwortlichen hatten bereits die Termine der kommenden Community Days veröffentlicht, dabei aber noch nicht verraten, welche Pokémon jeweils häufiger erscheinen. Die vollständige Vorstellung des Oktober-Events dürfte deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Noch nicht bekannt sind die exklusive Attacke für Zoroark, die konkreten Event-Boni und mögliche zusätzliche Inhalte. Typischerweise bieten Community Days eine deutlich erhöhte Erscheinungsrate des ausgewählten Pokémon, bessere Chancen auf ein Schillerndes Exemplar sowie mehr Bonbons für Fänge und Entwicklungen.

Darüber hinaus gehören Boni wie zusätzliche Erfahrungspunkte, mehr Sternenstaub, verkürzte Schlüpfdistanzen oder verlängerte Lockmodul-Zeiten regelmäßig zum Programm. Welche Vorteile am 10. Oktober 2026 gelten, lässt sich aus dem Leak jedoch nicht ableiten.

Interessante Möglichkeiten für die Community

Warum könnte Zorua für ein besonderes Event sorgen? Durch die Kumpel-Tarnung hebt sich Zorua klar von gewöhnlichen Wildbegegnungen ab. Wer sich auf den möglichen Community Day vorbereitet, könnte ein Pokémon mit einem besonders großen Fangkreis als Kumpel auswählen, um gute und fabelhafte Würfe zu erleichtern. Ob dieser Trick während des Events funktioniert, hängt allerdings von der endgültigen Umsetzung ab.

Der Community Day wäre außerdem eine gute Gelegenheit, große Mengen Zorua-Bonbons zu sammeln und mehrere Exemplare zu Zoroark zu entwickeln. Besonders wichtig dürfte dabei die noch unbekannte Event-Attacke werden, da sie über den langfristigen Nutzen von Zoroark in Kämpfen und Raids entscheiden könnte.

Bis zur offiziellen Ankündigung sollten die Angaben weiterhin als Leak betrachtet werden. Der Termin am 10. Oktober 2026 gilt zwar bereits als vorgesehenes Event-Fenster, Zorua als vorgestelltes Pokémon muss aber noch offiziell bestätigt werden.

Wie findet ihr Zorua als möglichen Star des nächsten Community Days und würdet ihr euch zusätzlich über Hisui-Zorua freuen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.