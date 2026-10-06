LEGO Harry Potter Collection kommt für Switch 2 – kein Upgrade für Switch-Version

Harry Potter kehrt im LEGO-Format auf eine aktuelle Nintendo-Konsole zurück. Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, erscheint LEGO Harry Potter Collection offiziell für Nintendo Switch 2 und bringt die gesamte Geschichte rund um Harry, Ron und Hermine erneut auf den Bildschirm.

Die Neuauflage wird in Deutschland sowohl digital als auch als physische Version angeboten. Im deutschen Handel kann die Switch-2-Fassung derzeit für 49,99 Euro vorbestellt werden.

Die komplette Hogwarts-Saga in einer Sammlung

Welche Inhalte bietet LEGO Harry Potter Collection? Das Paket vereint LEGO Harry Potter: Die Jahre 1 bis 4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5 bis 7. Zusammen decken beide Abenteuer alle acht Harry Potter-Filme ab und begleiten Harry von seiner ersten Begegnung mit der Zaubererwelt bis zum entscheidenden Kampf gegen Lord Voldemort.

Die ursprünglichen Spiele erschienen 2010 und 2011. Später wurden sie technisch überarbeitet und 2016 erstmals gemeinsam als LEGO Harry Potter Collection veröffentlicht. Die Sammlung gelangte anschließend unter anderem auf Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Enthalten sind zudem sämtliche zuvor veröffentlichten Zusatzinhalte. Dazu gehören weitere Figuren wie Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin sowie zusätzliche Zaubersprüche. Gespielt werden kann allein oder gemeinsam mit einer zweiten Person im lokalen Koop-Modus.

Separate Switch-2-Version ohne Upgrade

Wie unterscheidet sich die Neuauflage von der bisherigen Switch-Version? Inhaltlich bleibt das bekannte Abenteuer erhalten. Warner Bros. Games bezeichnet die Veröffentlichung allerdings als überarbeitete Fassung für Nintendo Switch 2. Konkrete Angaben zu Auflösung, Bildrate oder Ladezeiten stehen bislang noch aus.

Für Besitzer der 2018 veröffentlichten Nintendo-Switch-Version wurde kein kostenloses oder kostenpflichtiges Upgrade angekündigt. Wer die speziell für Nintendo Switch 2 angebotene Ausgabe nutzen möchte, muss sie daher separat erwerben.

Das dürfte vor allem Fans enttäuschen, die die Sammlung bereits digital oder physisch für die erste Switch besitzen. Die ältere Fassung bleibt aufgrund der Abwärtskompatibilität grundsätzlich auf Nintendo Switch 2 spielbar, bietet jedoch nicht die möglichen technischen Anpassungen der neuen Veröffentlichung.

Ein weiteres LEGO-Abenteuer für Switch 2

Warum erscheint die Sammlung gerade jetzt erneut? TT Games ist 2026 wieder besonders aktiv auf Nintendo Switch 2. Erst am 18. September 2026 erschien LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters für die Konsole. Das Open-World-Abenteuer verbindet zahlreiche Interpretationen des DC-Helden und orientiert sich beim Kampfsystem deutlich an den Batman: Arkham-Spielen.

Ein vollständig neues LEGO Harry Potter-Spiel für Heimkonsolen bleibt dagegen weiterhin ein Wunsch vieler Fans. Abseits der Harry Potter-Inhalte in LEGO Dimensions liegt das letzte eigenständige Abenteuer inzwischen rund 15 Jahre zurück. Nach LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga und dem neuen LEGO Batman wäre eine umfassende Rückkehr nach Hogwarts zumindest keine völlig abwegige Zukunftsperspektive.

Werdet ihr LEGO Harry Potter Collection am 16. Oktober 2026 noch einmal auf Nintendo Switch 2 spielen, oder reicht euch die bereits erhältliche Switch-Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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