Bis zum Release von Diablo 5 dauert es noch eine ganze Weile, doch Blizzard nennt bereits überraschend konkrete Details zum nächsten Action-Rollenspiel. Neben dem geplanten Erscheinungszeitraum im Frühjahr 2029 stehen nun auch die ersten drei spielbaren Klassen fest.

Die Enthüllung erfolgte im September 2026 auf der BlizzCon. Obwohl sich das Spiel noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, gewährt Blizzard damit schon jetzt einen ersten Einblick in die geplante Klassenvielfalt, die Spielwelt und das Beutesystem.

Diese drei Klassen sind für Diablo 5 bestätigt

In einem ausführlichen Beitrag zur Entwicklung von Diablo 5 hat Blizzard die ersten drei Klassen vorgestellt. Zwei davon dürften insbesondere Fans von Diablo 3 bestens kennen, während der Pestritter sein Debüt in der Reihe feiert.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Dämonenjäger: Der flinke Fernkämpfer setzt erneut auf zwei Armbrüste, greift aus den Schatten an und bewegt sich mit schnellen Sprüngen über das Schlachtfeld. Damit kehrt eine Klasse zurück, die vor allem durch ihre hohe Mobilität und aggressiven Distanzangriffe bekannt ist.

Der flinke Fernkämpfer setzt erneut auf zwei Armbrüste, greift aus den Schatten an und bewegt sich mit schnellen Sprüngen über das Schlachtfeld. Damit kehrt eine Klasse zurück, die vor allem durch ihre hohe Mobilität und aggressiven Distanzangriffe bekannt ist. Mönch: Der Mönch verbindet schnelle Nahkampfangriffe mit heiliger Macht. Seine Fäuste und Kampfkünste sollen Dämonen im direkten Gefecht zerlegen, während übernatürliche Fähigkeiten zusätzliche Schlagkraft liefern.

Der Mönch verbindet schnelle Nahkampfangriffe mit heiliger Macht. Seine Fäuste und Kampfkünste sollen Dämonen im direkten Gefecht zerlegen, während übernatürliche Fähigkeiten zusätzliche Schlagkraft liefern. Pestritter: Die vollständig neue Klasse verbreitet Krankheiten und Pestilenz unter ihren Gegnern. Anschließend kann sie die erzeugten Leiden konsumieren, um daraus eigene Macht zu gewinnen. Blizzard beschreibt damit einen düsteren Krieger, dessen Spielweise offenbar auf dem Aufbau und der anschließenden Verwertung von Statuseffekten basiert.

Bei diesen drei Charakteren handelt es sich ausdrücklich nur um den Anfang. Weitere Klassen sowie genauere Informationen zu Kampfstilen, Fortschrittssystemen und möglichen Builds will das Entwicklerteam zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren.

Diablo hat Sanktuario bereits erobert

Auch die Ausgangssituation unterscheidet Diablo 5 deutlich von seinen Vorgängern. Dieses Mal steht die Apokalypse nicht erst bevor. Diablo hat gesiegt, die früheren Helden sind verschwunden und Sanktuario liegt bereits in Trümmern.

Als Erbe von Westmark reisen die Spielenden mit einer wachsenden Karawane aus Überlebenden durch den verwüsteten westlichen Kontinent. Klassische Städte und dauerhaft sichere Stützpunkte verlieren dadurch an Bedeutung. Die Karawane soll stattdessen Händler, Begleiter und weitere Figuren beherbergen, deren Geschichten sich im Verlauf des Abenteuers entfalten.

Diablos Einfluss verändert zudem die Umgebung. Gelände, interessante Orte, Monster und Belohnungen können sich bei einer späteren Rückkehr in ein Gebiet anders präsentieren. Der Herr des Schreckens wartet außerdem nicht nur als Endgegner am Ende der Kampagne, sondern prägt die Handlung und Spielwelt von Beginn an.

Beutesystem orientiert sich an Diablo 2

Beim Loot möchte Blizzard stärker an Diablo 2 anknüpfen. Gegenstände sollen leicht verständlich, einprägsam und auch nach Hunderten Stunden noch begehrenswert sein. Geplant sind unter anderem mögliche Attributanforderungen für Ausrüstung, unterschiedlich große Gegenstände im Inventar sowie die Rückkehr von Ausrüstungssets.

Runen und Runenwörter im Stil von Diablo 2 gehören ebenfalls zur aktuellen Vision. Ergänzt werden sie durch ein umfangreiches Handwerkssystem, das verschiedene Wege zur Verbesserung und Anpassung der gefundenen Ausrüstung bieten soll.

Diablo 5 soll im Frühjahr 2029 erscheinen. Konkrete Plattformen wurden bislang nicht genannt. Ab 2027 plant Blizzard regelmäßige Entwicklungsupdates, die weitere Einblicke in Klassen, Kampfsysteme, Builds und die entstehende Welt liefern sollen.

Öffnet in einem neuen Tab