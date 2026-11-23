Nur vier Tage nach dem Release von Grand Theft Auto 6 hat Rockstar Games das nächste Update für das Open-World-Epos veröffentlicht. Patch 01.002.002 wird am 23. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verteilt und nimmt sich mehrerer technischer Probleme an.

Der Download umfasst rund 603,8 MB auf der PlayStation 5 und etwa 1,6 GB auf den Xbox-Konsolen. Im Mittelpunkt stehen Abstürze, fehlerhafte automatische Speicherstände und ein Bug, durch den sich das dynamische Wetter über längere Zeit nicht veränderte.

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Alle Änderungen aus den GTA 6 Patchnotes

In den offiziellen Patchnotes führt Rockstar Games insgesamt sieben Korrekturen auf. Das Update enthält keine neuen Inhalte, beseitigt jedoch mehrere Fehler, die den Spielfortschritt und einzelne Aktivitäten in Leonida beeinträchtigen konnten.

Mehrere Probleme wurden behoben, die Abstürze des Spiels verursachen konnten.

Ein Fehler wurde korrigiert, durch den sich das Wetter über längere Zeiträume nicht veränderte.

Ein Problem mit nicht korrekt funktionierenden automatischen Speicherständen wurde behoben.

Mehrere Fehler bei Telefonanrufen wurden beseitigt. Dazu gehören Anrufe, die für den Fortschritt der Geschichte oder das Freischalten von Missionsinhalten erforderlich sind.

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Fahndungslevel nicht mehr verloren werden konnte.

Die Kreuzhebestange im Fitnessstudio kann nach dem Update wieder ordnungsgemäß verwendet werden.

Partner übergeben die vorgesehenen Taschen nun korrekt, damit diese an Hehler verkauft werden können.

Vor allem die Korrektur der Speicherfunktion dürfte für Erleichterung sorgen. Betroffene konnten sich zuvor nicht darauf verlassen, dass der aktuelle Fortschritt wie vorgesehen automatisch gesichert wurde. Auch die fehlerhaften Telefonanrufe waren problematisch, da sie in bestimmten Fällen weitere Missionen blockierten.

Rockstar reagiert kurz nach dem Rekordstart

Grand Theft Auto 6 erschien am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Nach Unternehmensangaben erreichte das Spiel am ersten Verkaufstag einen weltweiten Einzelhandelsumsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar und wurde damit zum bislang größten Entertainment-Launch. Zudem meldete Rockstar Games 32,5 Millionen vor dem Release verkaufte Exemplare und einen Metacritic-Wert von 99 Punkten. Die Zahlen wurden über eine offizielle Unternehmensmeldung von Take-Two veröffentlicht.

Trotz der enormen Größe und technischen Komplexität von Leonida verlief der Konsolenstart vergleichsweise stabil. Patch 01.002.002 zeigt allerdings, dass Rockstar Games bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung an Fehlern arbeitet, die im regulären Spielbetrieb aufgefallen sind.

Informationen zu einer PC-Version sowie zum künftigen Online-Modus hat Rockstar Games bislang nicht veröffentlicht. Der aktuelle Patch konzentriert sich vollständig auf Fehlerkorrekturen für die bereits erhältlichen Konsolenfassungen.

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