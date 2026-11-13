LEGO eröffnet das Star Wars Jubiläumsjahr 2027 mit sieben neuen Sets. Die Kollektion deckt bekannte Filmszenen, Raumschiffe und große Ausstellungsmodelle ab und erscheint passend zum 50. Geburtstag der Weltraumsaga.

Wie aus der offiziellen LEGO-Ankündigung hervorgeht, starten sechs Modelle am 1. Januar 2027. Das große Filmposter zu Eine neue Hoffnung folgt regulär am 4. Januar 2027, während Mitglieder des kostenlosen LEGO Insiders Programms bereits ab dem 1. Januar 2027 bestellen können.

Alle sieben LEGO Star Wars Sets im Überblick

Set Nummer Teile Preis Veröffentlichung A New Hope Movie Poster 75467 3.209 299,99 Euro 4. Januar 2027, LEGO Insiders ab 1. Januar 2027 Up-Scaled Luke Skywalker Minifigure 75482 981 99,99 Euro 1. Januar 2027 Rebel Y-Wing Starfighter 75478 676 79,99 Euro 1. Januar 2027 Darth Vader 2 in 1 Wall Art 75466 628 69,99 Euro 1. Januar 2027 Stormtrooper Concept Art Helmet 75495 832 79,99 Euro 1. Januar 2027 Mustafar Duel 75470 372 39,99 Euro 1. Januar 2027 Duel on Bespin 75480 718 79,99 Euro 1. Januar 2027

Den günstigsten Einstieg bietet das Mustafar Duel für 39,99 Euro. Das Set stellt den entscheidenden Kampf zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi aus Die Rache der Sith dar. Neben beweglichen Plattformen über einer Lavalandschaft gehört eine limitierte Han-Solo-Minifigur auf Grundlage früher Konzeptzeichnungen zum Lieferumfang.

Duel on Bespin widmet sich dem Aufeinandertreffen von Luke Skywalker und Darth Vader in der Wolkenstadt. Der Rebel Y-Wing Starfighter enthält unter anderem Dutch Vander, Mon Mothma und den Droiden R2-BHD. Die vergrößerte Luke-Skywalker-Figur bildet den Rebellenpiloten mit beweglichen Gliedmaßen, Blaster und einer zusätzlichen Konzeptversion von Prinzessin Leia nach.

Große Ausstellungsmodelle für Sammler

Das teuerste Modell der Welle ist das A New Hope Movie Poster mit 3.209 Teilen. Die 59 Zentimeter hohe Konstruktion überträgt das bekannte Kinoplakat des Künstlers Tom Jung in ein dreidimensionales LEGO-Modell. Darauf sind unter anderem Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Darth Vader, der Todesstern und verschiedene Raumschiffe zu erkennen.

Mit Darth Vader 2 in 1 Wall Art erhalten Fans zwei Bauoptionen aus demselben Steinepaket. Wahlweise entsteht eine Darstellung von Darth Vaders Helm oder ein Schriftmotiv zu einer seiner bekanntesten Filmszenen. Der Stormtrooper Concept Art Helmet orientiert sich dagegen an den frühen Entwürfen von Ralph McQuarrie und unterscheidet sich dadurch deutlich von den üblichen Sturmtruppenhelmen.

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