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LEGO Star Wars 2027 – diese 7 Jubiläumssets starten im Januar

Prinz V. 2 Min. Lesezeit
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LEGO Star Wars A New Hope Movie Poster aus der Jubiläumskollektion 2027
Bildunterschrift und Bildnachweis: Bild: The LEGO Group

LEGO eröffnet das Star Wars Jubiläumsjahr 2027 mit sieben neuen Sets. Die Kollektion deckt bekannte Filmszenen, Raumschiffe und große Ausstellungsmodelle ab und erscheint passend zum 50. Geburtstag der Weltraumsaga.

Wie aus der offiziellen LEGO-Ankündigung hervorgeht, starten sechs Modelle am 1. Januar 2027. Das große Filmposter zu Eine neue Hoffnung folgt regulär am 4. Januar 2027, während Mitglieder des kostenlosen LEGO Insiders Programms bereits ab dem 1. Januar 2027 bestellen können.

Alle sieben LEGO Star Wars Sets im Überblick

SetNummerTeilePreisVeröffentlichung
A New Hope Movie Poster754673.209299,99 Euro4. Januar 2027, LEGO Insiders ab 1. Januar 2027
Up-Scaled Luke Skywalker Minifigure7548298199,99 Euro1. Januar 2027
Rebel Y-Wing Starfighter7547867679,99 Euro1. Januar 2027
Darth Vader 2 in 1 Wall Art7546662869,99 Euro1. Januar 2027
Stormtrooper Concept Art Helmet7549583279,99 Euro1. Januar 2027
Mustafar Duel7547037239,99 Euro1. Januar 2027
Duel on Bespin7548071879,99 Euro1. Januar 2027

Den günstigsten Einstieg bietet das Mustafar Duel für 39,99 Euro. Das Set stellt den entscheidenden Kampf zwischen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi aus Die Rache der Sith dar. Neben beweglichen Plattformen über einer Lavalandschaft gehört eine limitierte Han-Solo-Minifigur auf Grundlage früher Konzeptzeichnungen zum Lieferumfang.

Duel on Bespin widmet sich dem Aufeinandertreffen von Luke Skywalker und Darth Vader in der Wolkenstadt. Der Rebel Y-Wing Starfighter enthält unter anderem Dutch Vander, Mon Mothma und den Droiden R2-BHD. Die vergrößerte Luke-Skywalker-Figur bildet den Rebellenpiloten mit beweglichen Gliedmaßen, Blaster und einer zusätzlichen Konzeptversion von Prinzessin Leia nach.

Große Ausstellungsmodelle für Sammler

Das teuerste Modell der Welle ist das A New Hope Movie Poster mit 3.209 Teilen. Die 59 Zentimeter hohe Konstruktion überträgt das bekannte Kinoplakat des Künstlers Tom Jung in ein dreidimensionales LEGO-Modell. Darauf sind unter anderem Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Darth Vader, der Todesstern und verschiedene Raumschiffe zu erkennen.

Mit Darth Vader 2 in 1 Wall Art erhalten Fans zwei Bauoptionen aus demselben Steinepaket. Wahlweise entsteht eine Darstellung von Darth Vaders Helm oder ein Schriftmotiv zu einer seiner bekanntesten Filmszenen. Der Stormtrooper Concept Art Helmet orientiert sich dagegen an den frühen Entwürfen von Ralph McQuarrie und unterscheidet sich dadurch deutlich von den üblichen Sturmtruppenhelmen.

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Prinz Vegeta

Zwischen den Kämpfen sorge ich dafür, dass mein Super-Saiyajin-Haar perfekt sitzt und versuche meiner Tochter Bra beizubringen, dass ich der coolste Saiyajin-Papa bin. Es ist nicht immer einfach, aber ich gebe mir Mühe. Nebenher schreibe ich für PlayCentral.de.

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