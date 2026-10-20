LEGO-Fan baut Millennium Falcon aus Vaiana-2-Heihei-Set, ohne Extras

Ein kreativer LEGO-Fan hat zwei Welten zusammengebracht, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten. Aus dem farbenfrohen Heihei-Set zu Vaiana 2 entstand eine überraschend detailreiche Version des Millennium Falcon aus Star Wars.

Das Besondere an dem Umbau ist nicht allein die unverkennbare Form des Raumschiffs. Der Erbauer Switz399 verwendete sämtliche 566 Teile des Sets mit der Nummer 43272 und fügte keinen einzigen zusätzlichen Stein hinzu.

Wie wurde aus Heihei der Millennium Falcon? Switz399 präsentierte seine alternative Konstruktion in der LEGO-Community auf Reddit. Trotz der ungewöhnlichen Farben ist die charakteristische Silhouette des Millennium Falcon sofort zu erkennen, einschließlich der flachen Grundform, des seitlich versetzten Cockpits und der markanten Frontpartie.

Die roten, gelben, blauen und grünen Steine des ursprünglichen Modells verleihen dem bekannten Star-Wars-Schiff einen völlig neuen Look. Statt des überwiegend grauen Designs der offiziellen LEGO-Modelle erinnert diese Interpretation eher an ein Raumschiff aus einem besonders bunten Science-Fiction-Abenteuer.

Der Erbauer wollte nicht nur eine ungefähre Nachbildung erschaffen, sondern tatsächlich alle vorhandenen Elemente verbauen. Damit wurde auch der dekorative Inhalt des Sets kreativ integriert. Sogar Blüten und andere auffällige Bauteile aus Heiheis Präsentationsständer fanden einen Platz im fertigen Modell.

Das Heihei-Set als kreative Grundlage

Welche Teile bietet das LEGO-Set 43272? LEGO veröffentlichte Heihei im März 2025 als Teil seiner Disney-Reihe zu Vaiana 2. Das reguläre Modell stellt Vaianas tierischen Begleiter als bewegliche Figur dar und besitzt einen drehbaren Kopf, verstellbare Flügel sowie bewegliche Schwanzfedern.

Zum Set gehört außerdem ein dekorierter Ständer mit Blumen und Namensschild. Auf diesem erreicht Heihei eine Höhe von rund 27 Zentimetern. Im offiziellen deutschen LEGO-Shop wird das Set für 39,99 Euro angeboten und richtet sich an Baufans ab neun Jahren.

Die ungewöhnliche Auswahl an Farben und Elementen dürfte den Umbau erheblich komplizierter gemacht haben. Gleichzeitig sorgt gerade diese Einschränkung für den besonderen Reiz des Ergebnisses. Der Millennium Falcon bleibt klar erkennbar, wirkt aber wie eine verspielte Disney-Variante des legendären Schiffs.

Nachbau ohne fertige Anleitung

Kann der farbenfrohe Millennium Falcon nachgebaut werden? Eine vollständige Bauanleitung hat Switz399 bislang nicht veröffentlicht. Nach eigenen Angaben entstand die Konstruktion spontan während des Bauens, ohne dass die einzelnen Schritte dokumentiert wurden.

Interessierte LEGO-Fans müssen deshalb selbst experimentieren, wenn sie ihr Heihei-Set ebenfalls in den Millennium Falcon verwandeln möchten. Aufgrund der komplexen Form und der vollständigen Nutzung aller 566 Teile dürfte ein genauer Nachbau allein anhand der Bilder eine echte Herausforderung darstellen.

Der Umbau zeigt eindrucksvoll, wie viel Potenzial auch nach Fertigstellung eines offiziellen Sets in der vorhandenen Steinauswahl steckt. In der LEGO-Community wird der Millennium Falcon regelmäßig als Grundlage für alternative Modelle verwendet. Dieses Mal liefert ausgerechnet Heihei aus Vaiana 2 das Material für den legendären Schrotthaufen aus einer weit, weit entfernten Galaxis.

Wie gefällt euch der farbenfrohe Millennium Falcon, und würdet ihr das Heihei-Set für einen solchen Umbau auseinandernehmen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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