Zelda Ocarina of Time Remake – Nintendo belebt den Werbespot von 1998 neu

Nintendo setzt bei der Werbung für The Legend of Zelda: Ocarina of Time voll auf Nostalgie. Ein neuer Trailer zum kommenden Nintendo Switch 2 Remake greift die Inszenierung eines bekannten Werbespots aus dem Jahr 1998 auf und stellt ausgewählte Szenen mit der modernen Grafik der Neuauflage nach.

Das Remake erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Damit liegen fast 28 Jahre zwischen der ursprünglichen Nintendo 64 Veröffentlichung im November 1998 und Links überarbeiteter Rückkehr nach Hyrule.

Ein legendärer Werbespot kehrt zurück

Wie hat Nintendo die Werbung von 1998 modernisiert? Der neue Trailer übernimmt das grundlegende Konzept des damaligen Spots. Eindrucksvolle Spielszenen wechseln sich mit kurzen Texttafeln ab, deren Formulierungen bewusst an altertümliches Englisch erinnern.

Die Texte wurden für die aktuelle Kampagne teilweise angepasst. Aufbau, Rhythmus und dramatische Präsentation bleiben jedoch nah an der Vorlage, sodass Fans des Nintendo 64 Originals die Hommage sofort erkennen dürften.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo eine ältere Werbung für ein modernes Produkt neu auflegt. Bereits 2025 kehrte Paul Rudd für einen Nintendo Switch 2 Spot zurück, der auf einem früheren Werbeauftritt des Schauspielers für das Super Nintendo Entertainment System basierte.

Bekannte Momente in neuer Grafik

Welche Spielszenen zeigt der neue Zelda-Trailer? Trotz seiner kurzen Laufzeit präsentiert der Spot mehrere Schlüsselmomente des Abenteuers. Dazu gehören der Kampf gegen King Dodongo, Links Ausritt mit Epona durch die Hyrule-Ebene sowie die Flucht von Zelda und Impa vor Ganondorf.

Außerdem ist der junge Link mit dem Master-Schwert zu sehen. Weitere Aufnahmen zeigen Navi, den Kokiri-Wald und die Begegnung mit Salia. Die Neuauflage orientiert sich damit klar am bekannten Inhalt des Originals, setzt Figuren, Landschaften und Kämpfe aber mit vollständig überarbeiteter Technik in Szene.

Nintendo nutzt die historische Werbung somit nicht nur für einen nostalgischen Rückblick. Der direkte Bezug zum Jahr 1998 macht ebenfalls sichtbar, wie umfassend zentrale Orte und Ereignisse für Nintendo Switch 2 neu gestaltet wurden.

Großer Exklusivtitel zum Zelda-Jubiläum

Warum besitzt das Remake eine besondere Bedeutung für Nintendo? The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt bis heute als eines der einflussreichsten Action-Adventures. Die Nintendo 64 Version verkaufte sich während ihrer ursprünglichen Marktzeit mehr als sieben Millionen Mal und prägte zahlreiche spätere Spiele mit ihrer dreidimensionalen Welt, dem Kampfsystem und der Zielerfassung.

Das Remake ist zugleich ein wichtiger Bestandteil des 40. Jubiläums von The Legend of Zelda. Der erste Serienteil erschien 1986. Rund um die Feierlichkeiten sind weitere Produkte geplant, darunter neue amiibo zur Neuauflage von Ocarina of Time im Jahr 2027.

Nintendo baut die Veröffentlichung als einen der großen Exklusivtitel für das Weihnachtsgeschäft 2026 auf. Die Kombination aus historischem Stellenwert, moderner Technik und gezielten Erinnerungen an die ursprüngliche Werbekampagne dürfte sowohl langjährige Zelda-Fans als auch Neulinge ansprechen.

Wie gefällt euch die Neuauflage des Werbespots von 1998 und freut ihr euch auf die Rückkehr nach Hyrule? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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