Zelda Switch 2 ausverkauft – Nintendo kündigt Nachlieferungen an

Nintendo reagiert auf die enorme Nachfrage nach der Nintendo Switch 2 im Design von The Legend of Zelda. Die zum 40. Jubiläum der Reihe produzierte Sonderedition war in mehreren Märkten kurz nach dem Start der Vorbestellungen vergriffen. Nun stellt der Konzern weitere Lieferungen in Aussicht.

Bill van Zyll, Vice President und General Manager von Nintendo für Lateinamerika, räumte während eines Interviews auf der Brasil Game Show 2026 ein, dass Nintendo den Ansturm unterschätzt habe. Die Resonanz auf die Jubiläumskonsole sei weltweit größer ausgefallen als erwartet.

Nintendo arbeitet an weiteren Lieferungen

Wann wird die Zelda Switch 2 nachgeliefert? Einen konkreten Termin für neue Bestände konnte van Zyll noch nicht nennen. Auch Angaben zu den geplanten Stückzahlen machte der Nintendo-Manager nicht. Er bestätigte jedoch, dass an Nachlieferungen der besonderen Hardware, des Controllers und der Software gearbeitet werde.

Ja, ich kann derzeit keine Termine nennen. Wir arbeiten daran. Auch zu den Stückzahlen kann ich noch nichts sagen. Alles befindet sich in Arbeit, aber das ist momentan unser Plan.

Für Interessierte ist das zumindest ein wichtiges Signal. Die ausverkauften Vorbestellungen bedeuten offenbar nicht, dass Nintendo die Sonderedition nur in einer einzigen, bereits vollständig verteilten Auflage anbietet. Bis neue Geräte tatsächlich im Handel auftauchen, könnte allerdings noch etwas Geduld erforderlich sein.

Ob und wann zusätzliche Kontingente speziell für Deutschland bereitgestellt werden, ist derzeit noch offen. Nintendo hat bislang keinen regionalen Zeitplan für die angekündigten Nachlieferungen veröffentlicht. Von überteuerten Angeboten auf dem Zweitmarkt sollten Fans deshalb vorerst Abstand nehmen.

Das steckt in der Jubiläumsedition

Welche Ausstattung bietet die Zelda Switch 2? Die Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda Edition zum 40. Jubiläum erscheint am 29. Oktober 2026. Der reguläre Preis in Deutschland liegt bei 519,99 Euro. Eine Ausgabe von The Legend of Zelda: Ocarina of Time gehört allerdings nicht zum Lieferumfang der Konsole.

Optisch setzt Nintendo auf eine Kombination aus Schwarz, Grün und Gold. Die Vorderseite der Station trägt ein auffälliges goldenes Triforce, während die enthaltenen Joy-Con 2 mit ihren grünen, schwarzen und goldenen Elementen deutlich vom regulären Konsolendesign abweichen. Passendes Zubehör umfasst einen separat erhältlichen Pro Controller sowie eine Tasche mit Schutzfolie.

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time folgt am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Nintendo überarbeitet den Nintendo 64-Klassiker unter anderem mit moderner Grafik, spielerischen Verbesserungen und verschiedenen Komfortfunktionen. Damit liegen zwischen der Veröffentlichung der Konsole und dem dazugehörigen Jubiläumsspiel genau sieben Tage.

Die bestätigten Nachlieferungspläne dürften vor allem Sammler beruhigen, die bei der ersten Vorbestellungsrunde leer ausgegangen sind. Möchtet ihr euch die Zelda Switch 2 noch sichern oder wartet ihr lieber auf eine andere Sonderedition? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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