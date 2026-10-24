Zelda Ocarina of Time – Darum sollte Navi ursprünglich menschlich aussehen

Navi gehört zu den bekanntesten Begleitfiguren aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Mit ihrer leuchtenden Gestalt, ihren Hinweisen und ihrer Unterstützung bei der Zielerfassung prägte die Fee das Abenteuer von Link entscheidend. Ursprünglich sollte sie allerdings deutlich menschlicher aussehen.

Spieldesigner Yoshiaki Koizumi erklärte bereits in einem Entwicklerinterview aus dem Jahr 2011, dass er zunächst an eine niedliche, menschenähnliche Fee gedacht hatte. Die technischen Grenzen des Nintendo 64 machten diesen Entwurf jedoch unpraktisch. So entstand die schlichte Lichtkugel mit Flügeln, die heute untrennbar mit dem Zelda-Klassiker verbunden ist.

Vom Zielmarker zur Begleiterin

Wie entstand Navi in The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Am Anfang stand keine ausgearbeitete Figur, sondern eine technische Lösung für das Kampfsystem. Nintendo benötigte eine leicht erkennbare Markierung, damit im dreidimensionalen Raum jederzeit sichtbar blieb, welchen Gegner Link gerade anvisierte.

Eine einfache umgedrehte Dreiecksmarkierung erschien Koizumi für ein Zelda-Abenteuer jedoch zu gewöhnlich. Deshalb entwickelte er die Idee einer Fee, die sich beim ausgewählten Ziel positioniert. Der ursprüngliche Plan sah dabei eine kleine, menschenähnliche Figur vor.

Normalerweise würde man eine Fee als niedliches Mädchen gestalten. Das war mit dem Nintendo 64 aber nicht möglich, weshalb ich lediglich eine Lichtkugel mit Flügeln erschuf.

Der vereinfachte Entwurf sparte nicht nur technische Ressourcen. Er blieb auch bei schnellen Bewegungen gut sichtbar und fügte sich glaubwürdig in die Fantasywelt von Hyrule ein. Aus einer notwendigen Einschränkung wurde damit eines der markantesten Designs der gesamten Reihe.

Ein technischer Kompromiss mit großer Wirkung

Warum heißt die Fee Navi? Koizumi bezeichnete das Konzept zunächst als Fairy Navigation System. Skriptleiter Toru Osawa schlug daraufhin vor, die Figur nach ihrer navigierenden Funktion Navi zu nennen. Aus dem zunächst rein funktionalen Zielmarker entwickelte sich dadurch eine eigenständige Begleiterin.

Im fertigen Spiel unterstützt Navi Link nicht nur bei der Zielerfassung. Sie weist auf interessante Objekte hin, liefert Hinweise und verändert ihre Farbe abhängig davon, womit Link interagieren kann. Gerade für das erste vollständig dreidimensionale Zelda war diese Form der Führung besonders wichtig.

Auch in der Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 bleibt das vertraute Erscheinungsbild erhalten. Obwohl die neue Hardware problemlos eine detaillierte humanoide Fee darstellen könnte, zeigen die offiziellen Aufnahmen Navi weiterhin als leuchtende Kugel mit Flügeln. Die Neuauflage erscheint am 5. November 2026 und bietet unter anderem überarbeitete Grafik, orchestrale Musik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge sowie modernisierte Kamera- und Bewegungsoptionen.

Ein Design für mehrere Generationen

Welche Bedeutung hat Navis ursprünglicher Entwurf heute? Die Entstehungsgeschichte zeigt, wie technische Grenzen zu kreativen Lösungen führen können. Ein komplexeres Modell wäre auf dem Nintendo 64 zwar näher an Koizumis erster Vorstellung gewesen, hätte Navi aber womöglich weniger unverwechselbar gemacht.

Die Lichtkugel mit Flügeln ist inzwischen so fest mit Ocarina of Time verbunden, dass eine grundlegende Neugestaltung wahrscheinlich befremdlich wirken würde. Nintendo modernisiert für die Neuauflage zahlreiche Bestandteile des Klassikers, bewahrt bei Navi aber genau den Look, der ursprünglich aus einem Hardwarekompromiss hervorging.

Hättet ihr Navi gerne als menschenähnliche Fee gesehen oder passt das bekannte Leuchten besser zu ihrer Rolle? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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