Nintendo Switch 2 im Zelda-Design kommt am 29. Oktober 2026

Nintendo erweitert die Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum von The Legend of Zelda um eine besondere Hardware-Veröffentlichung. Am 29. Oktober 2026 erscheint eine exklusive Nintendo Switch 2 im Zelda-Design, die sich vor allem an Fans und Sammler richtet. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/store/products/nintendo-switch-2-the-legend-of-zelda-40th-anniversary-edition-121642/?slug=nintendo-switch-2-the-legend-of-zelda-40th-anniversary-edition-121642&utm_source=openai))

Das Sondermodell wird eine Woche vor The Legend of Zelda: Ocarina of Time veröffentlicht. Das aufwendig neu entwickelte Abenteuer rund um Link folgt am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Damit liegen die beiden wichtigsten Zelda-Veröffentlichungen des Herbstes bewusst nah beieinander. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/store/products/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-125697/?utm_source=openai))

Ein Zelda-Design für die gesamte Konsole

Welche Besonderheiten bietet die Zelda Switch 2? Nintendo gestaltet nicht nur einzelne Controller um, sondern versieht das komplette System mit Elementen aus der traditionsreichen Abenteuerreihe. Auf der Vorderseite der schwarzen Dockingstation befindet sich ein goldenes Triforce, während weitere Symbole und Muster das Gehäuse der Konsole sowie die Rückseite der Station schmücken. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/store/products/nintendo-switch-2-the-legend-of-zelda-40th-anniversary-edition-121642/?slug=nintendo-switch-2-the-legend-of-zelda-40th-anniversary-edition-121642&utm_source=openai))

Die beiden Joy-Con 2 präsentieren sich in unterschiedlichen Grün- und Goldtönen. Auch hier kommen dekorative Zelda-Motive zum Einsatz, wodurch das System deutlich stärker individualisiert ist als die reguläre Nintendo Switch 2.

Technisch unterscheidet sich die Jubiläumsedition nicht vom normalen Modell. Zum Lieferumfang gehören neben der Konsole und den Joy-Con 2 auch die Dockingstation, die Joy-Con 2-Halterung, zwei Handgelenksschlaufen, das Netzteil, ein USB-C-Ladekabel sowie ein Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel. Ein Spiel ist allerdings nicht enthalten. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/store/products/nintendo-switch-2-the-legend-of-zelda-40th-anniversary-edition-121642/?slug=nintendo-switch-2-the-legend-of-zelda-40th-anniversary-edition-121642&utm_source=openai))

Veröffentlichung zunächst mit regionalen Unterschieden

Wo erscheint die besondere Nintendo Switch 2? Der Termin am 29. Oktober 2026 ist offiziell für den nordamerikanischen Markt bestätigt. Dort waren die Vorbestellungen im Nintendo Store bereits vor der Veröffentlichung ausverkauft, was auf eine hohe Nachfrage nach dem Sammlermodell schließen lässt. Eine ausdrücklich bestätigte Veröffentlichung für Deutschland steht derzeit noch aus. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/store/characters/zelda/?utm_source=openai))

Parallel zur Konsole bringt Nintendo weiteres Zubehör im Jubiläumsdesign auf den Markt. Dazu gehören ein Nintendo Switch 2 Pro Controller, eine Variante des Controllers mit Präsentationsständer sowie eine Tragetasche inklusive Bildschirmschutz. Alle Produkte greifen das Triforce und weitere Motive aus der Zelda-Reihe auf. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/whatsnew/the-legend-of-zelda-40th-anniversary-celebration-revealed-in-new-nintendo-direct-presentation/?utm_source=openai))

Das Jubiläumsmodell richtet sich damit vor allem an Fans, die ihre Sammlung um offizielle Zelda-Hardware erweitern möchten. Wer lediglich auf technische Verbesserungen gegenüber der regulären Nintendo Switch 2 hofft, erhält dagegen keine zusätzliche Leistung oder größere Ausstattung.

Ocarina of Time folgt eine Woche später

Wie ergänzt Ocarina of Time die Jubiläumsveröffentlichung? Am 5. November 2026 kehrt Links legendäres Abenteuer als umfassend überarbeitete Neuauflage zurück. Nintendo verspricht komplett erneuerte Grafik, vertonte Zwischensequenzen, zusätzliche Dialoge, orchestrale Musik sowie modernisierte Kamera- und Bewegungssteuerungen. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/store/products/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-125697/?utm_source=openai))

Das Remake erlaubt Link unter anderem freies Springen und Rennen über neue Tastenbefehle. Auch Orte, Figuren und der Tag-Nacht-Wechsel wurden überarbeitet. Mit Threads of Time können Fans außerdem jederzeit ihren Fortschritt und das nächste Ziel überprüfen.

Dank Mikrofonerkennung reagiert das Spiel sogar auf gesummte oder mit einem Instrument gespielte Okarina-Melodien. Zusätzliche Funktionen stehen über Zelda Notes in der Nintendo Switch App bereit. Dazu zählen Tagesstatistiken, Bilderrätsel, eine virtuelle Okarina und ein umfangreiches Quiz.

Würdet ihr euch die Zelda-Edition der Nintendo Switch 2 kaufen oder wartet ihr lieber direkt auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 5. November 2026? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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